Los 100 años de un gran artista: Tomás Cacheiro

Primera Página

RUBEN CANO Y LA DIRECCIÓN DE CULTURA DE LA IDL ORGANIZAN UNA EXPOSICIÓN RECONOCIMIENTO AL GRAN ARTISTA





“De las formas que he formado

Nunca sabré la verdad

Si yo soy el que las crea

O es el barro el que las da”.

Tomás Cacheiro





El ceramista y pintor Ruben Cano, que desarrolla su obra en Uruguay y en España, además de los talleres de cerámica, se encontró con la posibilidad de hacer una exposición de reconocimiento al ceramista, pintor, escultor, poeta, docente y ecologista Tomás Cacheiro (Treinta y Tres, 1921-2002) por los 100 años del nacimiento del artista.





TOMÁS CACHEIRO

Cano contó a Primera Página que “la idea del reconocimiento a Cacheiro nace un poco ante el parate que nos obligó la pandemia, porque tuve que dejar de dar clases presenciales en La Casa Encantada, y empecé a mandar a los alumnos información sobre diferentes ceramistas antecesores nuestros, el primero que mandé fue sobre Cacheiro. Uno de los alumnos me dijo: ‘Qué bueno que mandaste información de Cacheiro, porque me gusta mucho y conozco a su nieto que vive en Minas’. Le dije que me gustaría conocer al nieto, se organizó una reunión, ahí él me dice: ‘Rubén te tiro esto: este año se cumplen 100 años del nacimiento de Cacheiro’. No dije nada en ese momento, pero en casa después me lo pensé, y me dije: ‘Esto yo lo tomo y vamos para adelante con armar una recordación a este gran artistas con obras suyas’. Volví a hablar con el nieto, y le dije hacemos una recordación, pero había que ver cómo lo hacíamos, qué hacíamos, porque es algo grande y muy importante para mí. Lo primero fue decidir dónde se hace, tenemos que buscar un local, le plantee al nieto los locales que había en Minas, él habló con la familia y eligieron la sala de exposiciones de Casa de la Cultura, me lo comunica y hablé con Rosa Casal quien me conectó con el director de Cultura de la IDL, el maestro Hebert Loza, y ahí se concretó la idea de presentarlo en la Casa de la cultura, Loza aceptó la propuesta inmediatamente, porque considera valiosísimo a Cacheiro como artista. Reservó para inaugurar la exposición el 10 de noviembre de este año. Hubo mucha seriedad y responsabilidad para hacer esta recordación.

¿Quién es Tomás Cacheiro?

Cacheiro nació el 10 de noviembre de 1921, en Treinta y Tres, fue un promotor y gestor cultural muy fuerte en Treinta y Tres donde nació, era docente de Secundaria, daba clases de arte, creó el cineclub llevando por primera vez películas de Chaplin, que parece que no caían muy bien porque al parecer no eran películas serias, también apoyó la llegada de obras de Joaquín Torres García, las que fueron a ver sus alumnos del liceo. Además era docente en Magisterio. Pero durante la dictadura lo echan de todos los ámbitos públicos donde daba clases, y se retiró a Paso Averías, allí tiene su casa e instala su taller y comienza a experimentar con la cerámica, con la pintura y la escultura. También se vinculó en Montevideo con gente de Sótano Sur, aprendió diversas técnicas y fórmulas para trabajar la cerámica, sobre barro, esmaltes y yeso para los moldes.

¿Cacheiro es un referente para los ceramistas?

Sí. Es un referente por cómo trata a la cerámica. Él ve en el río (Cebollatí) que puede proyectar lo que tiene a través de la cerámica. Para Cacheiro fue un gusto vivir al lado de un río que cambiaba todos los días, sus orillas se transformaban porque el agua comía los bordes del río, y eso es lo que él quería lograr a través de la cerámica, hay un poema de él, porque fue poeta, publicó un libro que posiblemente se reedite, que dice: ‘Si pudiera.../ Hacer un cacharro/ que fuera/ la imagen/ la semejanza/ de las barrancas del río/ de sus negros pedregales/ de sus maderas/ con sus grietas/ con sus cuevas/ con sus seres/ con su tiempo/ con su vida siempre nueva./ Si pudiera…’. Ahí está reflejado lo que Cacheiro hizo en la cerámica. Él tenía un vínculo muy especial desde la infancia con la naturaleza, con el monte, con el río, que le dio muchas enseñanzas, él decía que vencía el miedo en el monte, reconocía que le daba miedo, pero se iba y se quedaba solo, dormía al costado de un tronco, tenía un mundo muy particular, muy rico, con esa cosa que le dio esas vivencias.





La obra de Cacheiro trascendió la cerámica, fue también pintor y escultor.

Fue un hombre múltiple. La obra de Cacheiro ha trascendido por la cerámica, pero también fue pintor y escultor. Cuando estuvo viviendo al lado del río Cebollatí sacaba maderas del río y las trabajaba, las pintaba, armaba la obra respetando a las maderas, que venían con ciertas formas, maderas corroídas, rotas, y esa etapa va también junto con la cerámica, son distintas maneras de hacer arte, y también otras historias que están dentro de la vida del artista como la docencia y su interés en la naturaleza toda.





¿La idea es hacer la exposición en noviembre de este año?

Ya es una propuesta concreta, se inaugurará el 10 de noviembre -día que cumpliría 100 años- en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura con toda la obra que nosotros podamos recolectar, la idea es exponer dibujos, pinturas, maderas pintadas y cerámica. Creo que habrá piezas suficientes, una hija tiene más de veinte piezas, otra de las hijas tiene toros, y otra hija tiene otras obras que prestarían para la exposición. Espero que podamos tener un amplio espectro de la obra de Cacheiro, hay que cuidar mucho todo, en el caso de las cerámicas son muy delicadas, son muy finas. Y son piezas sumamente valiosas, hay que cuidarlas al máximo, con todas las medidas de seguridad que se pueda.





¿Qué pasó con el taller que tenía en Paso Averias?

Existe todavía, está muy cuidado. Es un hermoso lugar para un espacio cultural y turístico, dada la trascendencia de la obra de Tomás Cacheiro.





“Si el barro toma su tiempo,

no tiene el tiempo medida.

Porque ese tiempo del barro

es tiempo para la vida”.

Tomás Cacheiro