Eliminarán estacionamiento en la Plaza Libertad de Minas y vuelve la Zona Azul

CON FERNANDO TOLEDO, DIRECTOR DE TRÁNSITO DE LA COMUNA

En diálogo con Primera Página, Fernando Toledo, director de Tránsito de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL), anunció la eliminación del estacionamiento en la plaza Libertad de Minas y anunció la vuelta de la Zona Azul.

Toledo recordó que través de la página de internet sucive.gub.uy “los contribuyentes pueden acceder al tema de los empadronamientos (en línea). Solo deben cargar los datos que solicita el sistema, lo valida la oficina y posteriormente la persona es convocada para hacerle entrega de la chapa matrícula y la libreta de propiedad correspondiente. Si bien los trámites como transferencias o empadronamientos son necesarios, los mismos no son de urgencia, por lo que serán reinstaurados una vez volvamos al modo de atención presencial. Las personas que se les han vencido las libretas de conducir, debemos informarles que una resolución del Congreso de Intendentes dispone una prórroga automática de esos vencimientos hasta el 31 de diciembre de 2021, vencimientos acaecidos durante la emergencia sanitaria, es decir desde marzo de 2020 en adelante”. Esta es una medida a nivel nacional.





NUEVOS CONDUCTORES A LA ESPERA

Expuso que lamentablemente por no haber atención presencial “para el caso de las solicitudes por primera vez de la libreta de conducir no se están tomando las pruebas ni haciendo los trámites necesarios, es decir, la prueba práctica, teórica, hacer el psicofísico en Higiene. Para quienes consultan sobre la obligatoriedad de una escuela de conducir, decirles que aún cuando no hay una implementación sobre el tema, vamos en un camino de estudio en torno a si es necesaria la escuela de conducir, algún taller o charla brindada por la Dirección de Tránsito”.





CARTELERÍA, RADAR Y OPERATIVOS

Toledo recordó que se hizo un relevamiento de toda la cartelera de la ciudad “y encontramos que hay un faltante muy importante”. “Si bien se han hecho reposiciones, hemos constatado con la presencia del vandalismo y el hurto de los mismos, hechos para los cuales se han hecho las correspondientes denuncias. De igual modo seguimos adelante con esa gestión a lo largo de toda la ciudad, porque entendemos es un tema fundamental, se trata del mejoramiento de los índices de siniestralidad, sobre todo por la seguridad vial, que es elemental”.

Acotó que en la misma línea, anunció que en un corto plazo se colocará un nuevo radar en la avenida Aparicio Saravia, “ya que la zona tiene un futuro diferente en cuanto a circulación vehicular”. “Conjuntamente con la Jefatura de Policía de Lavalleja continuamos trabajando en los operativos que hacen de manera aleatoria en diferentes horarios, pero particularmente en La Rambla los fines de semana, lugar y momento en el que siempre hay mucho tránsito y una gran concentración de personas”. “Consideramos fundamental hacerlo ahí", apuntó.

Continuando con la entrevista a Fernando Toledo, director de Tránsito de la Intendencia de Lavalleja (IDL), éste dijo que “cuando hay una incautación de algún vehículo es porque no está en condiciones reglamentarias, por lo tanto debe abonar las multas, que se hace a través del sistema descentralizado o de las redes de cobranzas, Red Pagos o Abitab”. “Una vez abonadas las infracciones del tránsito, se comunica vía telefónica y se le entrega el vehículo ya que no es del interés de ésta área tener un vehículo retenido. Los vehículos deben circular en condiciones reglamentarias y cumpliendo con todas las normas de tránsito”.

Informó además que la IDL cuenta con la misma cantidad de inspectores de tránsito que había antes, “pero está en estudio poder hacer algún llamado, ya que creo hay carencias”.





ESTACIONAMIENTO Y REINTEGRO

Toledo reveló que serán eliminados los estacionamientos en Plaza Libertad, ya que este sistema (llamado “a la porteña”) “genera muchas dificultades y resulta muy inseguro”. Esto seguramente será implementado “cuando nuevamente entre en vigencia el estacionamiento tarifado (Zona Azul) y estudiamos también la posibilidad de reintegrar a los taxímetros a las paradas originales, obviamente sin quitar la reserva de espacios (por ejemplo para remesas) y el estacionamiento para discapacitados”.

“El actual estacionamiento no tiene razón de ser ya que es una plaza rediseñada o construida como semipeatonal”, indica.





ZONA AZUL

El jerarca de Tránsito de la IDL anunció la en breve se implementará nuevamente el estacionamiento tarifado o Zona Azul, “resultado de la demanda, sobre todo de los comerciantes del lugar, y que permitirá la rotación del estacionamiento de los vehículos”. Existe la posibilidad de ampliar la zona del sistema tarifado, “e incluso a modo de alternativa, la instrumentación de un estacionamiento que permita la mayor cantidad de vehículos estacionados”.

Al respecto comentó que esto puede afectar alguna calle paralela a la plaza Libertad, como la calle Rodó entre Treinta y Tres y Lavalleja, “y sería a modo de alivio por la quita de los espacios antes mencionados”. Los costos del estacionamiento están determinados por un decreto de la Junta Departamental de Lavalleja, que conlleva una actualización por IPC.

Afirmó que la Zona Azul “no tiene como finalidad recaudar, sino generar una rotación en el estacionamiento vehicular”.

CONFORMIDAD Y JERARQUIZACIÓN

Toledo dijo que se siente “muy conforme” con lo hecho desde su direccion y por el cuerpo inspectivo, “quienes realizan una gran labor”. “De igual modo no nos quedamos en eso, por lo que pretendemos mejorar y jerarquizar la función del inspector de Tránsito. Vamos en esa línea y en breve habrá cambios en el uniforme, que contará con medidas de seguridad, líneas reflectivas”.

“Apuntamos a la capacitación de los funcionarios, aún cuando nos vemos muy limitados por una pandemia de la cual esperamos salir cuanto antes”, concluyó.