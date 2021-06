Helena Fernández: “No me para una pared, la derrumbo y sigo, los escombros que queden que los junte quien quiera"

Primera Página

DÍA NTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBT

El Día Internacional del Orgullo LGBT+ (lesbiana, gay, bisexual y transexual), también conocido como Día del Orgullo Gay se celebra cada año el 28 de junio. Consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente, para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. En ese marco, ayer en la sala de actos de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) se realizó la conferencia de prensa en la que Alexandra Inzaurralde, diputada nacionalista, Eliana Alzugaray, directora de Familia y Género de la comuna, Ana Martínez, directora de INMUJERES, y Helena Fernández, referente Trans en el departamento, se manifestaron en torno a la fecha conmemorativa.





JUSTA CONSECUENCIA

Para Inzaurralde la conmemoración es “el resultado de lucha de muchos años. Soy parte de una evolución y entiendo debemos dar pasos hacia el entendimiento. Si no lo hacemos, estaríamos siempre en veredas separadas y ahondando la división que como comunidad no nos podemos permitir. Desde mi concepto, esos puntos de encuentro son poner énfasis en el ser humano que merece respeto como tal, sin divisiones de género, de raza, de religión, de clases económicas o políticas”.

Dijo considerarse un testimonio de la necesidad “de dar ese paso, dar el mensaje de apertura, de abrazo, de entendimiento y dar tiempo, porque la violencia nunca es el mejor instrumento".





DERRUMBANDO PAREDES

Fernández consideró al de ayer “un día muy especial. Es un día de libertad para todas nosotras, tanto de hombres como de mujeres, lesbianas, bi sexuales, trans sexuales y aquellos que se definen con la G, género aún no definido, pero es libre de amar como quiera y como lo sienta”.

Recordó que “la primera trans uruguaya fue Gloria Meneses (1910), se declaró trans en 1950, murió a los 86 años y se presume que es la primera trans a nivel latinoamericano. Luchamos mucho cuando se quiso derogar la ley por eso también quiero hablar sobre la discriminación y en ese sentido, debo decir que quienes nos discriminamos muchas veces somos nosotros mismos y no una sociedad que demostró que nos apoya cuando quisieron derogar la Ley trans. Quien le dio una cachetada al sistema fue la misma sociedad, queriendo que fuese ley y que se respetara como tal. Tanto las trans, como travestis y el género diferente somos quienes nos ponemos barreras y quienes no queremos avanzar hacia adelante por eso me considero luchadora”.

“No me para una pared, la derrumbo y sigo, los escombros que queden que los junte quien quiera", aseveró.





BUENA IDEA

Alzugaray dijo haber sido “un placer y honor estar acompañando a toda la comunidad de LGBTQ, representada en este caso por Helena. Es un día especial y una buena idea acompañar desde la parte interinstitucional, brindando respaldo y apoyo, reconociendo la lucha de ellos y ellas. Todos queremos pertenecer a un lado y de forma libre luchar por una identidad. Con gran tristeza y dolor, a veces como sociedad, sin darnos cuenta, lesionamos ese interés, ese derecho de pertenencia y el camino de esa lucha por el ser". "No hay sociedad más justa que aquella que tiene respeto y siente el querer al otro", concluyó.





APOYO INSTITUCIONAL

Como referente de INMUJEES, Martínez manifestó sentirse gustosa por “compartir la mesa en un día especial y conmemorativo de lo que es la lucha por los derechos. Sin duda son días que representan el querer no solo para sí mismos, sino para toda la comunidad. Desde el instituto apoyamos el respeto, la diversidad, que no haya diferencias entre los derechos que tenemos, por eso felicito la decisión de respetar lo que determina la ley y que el 1% del cupo laboral sea para la población de LGBTQ".

"Estaremos siempre de puertas abiertas para colaborar, ayudar, trabajar en la no discriminación, en el respeto y en aceptar las diferencias y cada uno es libre de amar y ser feliz como uno desee", finalizó.