Continúan las estafas a través de redes sociales de internet

Efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones asumieron las actuaciones para identificar a quienes están detrás de tres distintas estafas que afectaron a ciudadanos de Minas. Las denuncias policiales fueron radicadas el miércoles.

Una de las damnificadas dijo a los policías actuantes que vio una publicación en Facebook donde vendían tres cubiertas de auto. Coordinó la compra con el supuesto vendedor, y depositó $ 3.000 en la tarjeta Mi Dinero que este le indicó. Al no recibir el envío, trató de comunicarse de nuevo, pero fue bloqueada por todos los medios de contacto. Otra denuncia fue radicada por una mujer que pretendió adquirir mercadería por Facebook, comunicándose con el supuesto vendedor, quien le dijo que se la enviaría en un camión desde Mariscala. Esta víctima depositó $ 5.700 y al no tener respuesta del usuario radicó la denuncia correspondiente. Por otro lado, un ciudadano dio cuenta que se inscribió en un concurso de jineteadas virtuales depositando $ 1.500. Subió un video donde se veía su monta. Agregó que cumplidos los plazos del concurso recibió un mensaje indicando que había resultado ganador y tras pasar más de dos meses, al no recibir el dinero del premio, ni tampoco los demás ganadores de las distintas categorías, decidió denunciar al responsable.

En todas las denuncias realizó la documentación la Oficina Departamental de Policía Científica.

INVESTIGAN HURTO EN UNA VIVIENDA DE PARAJE CERRO PELADO

Efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones y de la Seccional 6ª procuran identificar al responsable de un hurto en una vivienda ubicada en Paraje Cerro Pelado, cuyos detalles fueron conocidos por la Policía el miércoles en la tarde. El ilícito fue reportado por el Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD) mediante un llamado de la víctima al 911.

Este ciudadano indicó que desconocidos ingresaron a su domicilio en su ausencia. Notó la falta de tres garrafas de 13 kilógramos de gas, una batería de 80 amperes, un televisor de 24 pulgadas, una chumbera calibre 5.5, cincuenta municiones calibre 22, tres municiones calibre 12, un rifle calibre 22 y una escopeta calibre 12. Fue derivado al lugar un móvil de la Seccional 6ª y desde Minas funcionarios de la Oficina Departamental de Policía Científica, quienes documentaron la escena. Los objetos hurtados fueron valorados por el damnificado en $ 70.000, y fue enterada la fiscal de 1er. Turno.