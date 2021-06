Policía de Lavalleja aclara el hurto de un vehículo

Primera Página

ESTAFARON A UN CIUDADANO DE MINAS

En las últimas horas se aclaró el hurto de una moto Baccio registrado en el mes de febrero. La pesquisa estuvo a cargo de policías de la Dirección Departamental de Investigaciones.

Respecto a este ilícito se debe destacar que ni bien se conoció la denuncia, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial (URP) lograron recuperar el vehículo en un predio ubicado por calle Washington Beltrán en el barrio La Filarmónica. Allí vieron a tres personas, que al constatar presencia policial se dieron a la fuga dejando en el lugar la moto y otros elementos que fueron utilizados para el esclarecimiento del hecho. Enterada la fiscal de Turno, ésta dispuso la entrega del vehículo al damnificado, mientras que policías de Investigaciones continuaron analizando los elementos hasta contar con suficientes pruebas para obtener una orden de detención para quien fue identificado como el autor del hurto.

En las últimas horas fue detenido y puesto a disposición de la fiscal de 1er. Turno un hombre con antecedentes identificado como W.F.B.O., de 32 años de edad, a quien luego de cumplida la instancia en la sede y una pericia realizada en el Instituto Técnico Forense de Montevideo se lo dejó continuar por parte de la jueza de caso, la que dispuso el cese de su detención.





NUEVA ESTAFA

Efectivos de la Seccional 1ª procuran identificar a un usuario de Facebook que estafó a un ciudadano de Minas pretendiendo venderle dos colchones sommiers por $ 8.000. El damnificado indicó que hizo efectivo el depósito de ese dinero por una red de pagos, coordinando previamente el envío de ambos objetos, que nunca recibió. Al reclamarlos, fue bloqueado por el vendedor, motivo por el cual decidió radicar una denuncia por estafa. Realizó la documentación de los elementos proporcionados por el denunciante la Oficina Departamental de Policía Científica, siendo derivadas las actuaciones a la Dirección Departamental de Investigaciones.





COMUNICADO DEL M.G.A.P. - DICOSE

Por este medio se informa que dada la emergencia sanitaria y con la finalidad de evitar aglomeraciones en las oficinas de atención al público, el Sistema Nacional de Información Ganadera comunica la modalidad de presentación de la Declaración Jurada de DICOSE para julio del año 2021.

Último dígito del número de DICOSE según corresponda

Gestores* - 1 y 2 de julio

1-2-3 - 5 al 9 de julio

4-5-6 - 12 al 16 de julio

7-8-9 - 19 al 23 de julio

Gestores* - 26 al 30 de julio

*Gestores: Usuarios que presenten más de 10 Declaraciones Juradas (de una misma o de varias Razones Sociales).

Atención: Para aquellos productores que realicen la Declaración Jurada de Existencias en formato electrónico con su usuario y contraseña, se les exhorta ajustarse a este calendario a fin de evitar inconvenientes con la conectividad.

Sistema Nacional de Información Ganadera www.snig.gub.uy





RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD PERSONAL

El Comando de Jefatura de Policía de Lavalleja desea acercar a la población una serie de recomendaciones sobre seguridad personal, pretendiendo reducir la posibilidad de que usted o algún integrante de su familia puedan convertirse en víctima de un delito.

Deseamos que usted incorpore aquellas con las que se sienta más cómodo y que concuerden con su estilo de vida, dependiendo de las circunstancias, el ambiente en el que se mueve, el riesgo potencial e incluso su personalidad. El propósito de las mismas va dirigido a prevenir distintos tipos de agresión en los hogares, lugares de trabajo, empresas o vía pública.

Controles de vías de transito: Si encuentra un control de tránsito vehicular de la Policía, siga las instrucciones y recuerde que debe colaborar en estas revisiones, debido a que son preventivas y enfocadas a resguardar la seguridad ciudadana. Circule como corresponde y evite ser sancionado.

Autos, camionetas, motos y bicicletas estacionados: Bajo ninguna circunstancia deje su vehículo abierto en la vía pública, menos aún con las llaves puestas. Si desciende, aunque sea solo por un instante, no deje el motor encendido, esto se convierte en un factor facilitador para el hurto del mismo.

No deje bolsos, maletín, bultos o elementos a la vista. Esto evitará el hurto o daños al rodado.

Es común dejar motos con la documentación y las llaves debajo del asiento, evite hacerlo.

Recuerde siempre colocar tranca a su bicicleta si la deja en la vía pública así sea por un lapso de tiempo corto. Usted es parte importante en la construcción de la seguridad ciudadana.

En viviendas: Al retirarse de su vivienda o lugar de trabajo tome la precaución de chequear que todas las aberturas queden bien cerradas. Se han constatado que en varios hechos como daños y hurtos habían quedado puertas o ventanas abiertas.





RECOMENDACIONES A LA HORA DE CALEFACCIONARSE

Ante el advenimiento de los primeros fríos la Jefatura de Policía de Lavalleja transmite una serie de recomendaciones para que tome en consideración a la hora de utilizar elementos para calefaccionarse.

Evite colgar o acercar ropas o materiales de fácil combustibilidad (manteles, cortinas, alfombras, etc.) en las estufas o calefactores; en caso que las utilice para secar ropas (sabiendo que no es su finalidad) mantener una distancia mínima de un metro y medio.

Nunca dormir con estufas a combustión encendidas, ya que la llama al descubierto consume oxigeno del ambiente. El uso de braseros o fuego para calefaccionarse en el interior de la vivienda genera altas concentraciones de monóxido de carbono, su uso en el interior de los hogares es altamente peligroso para la vida de las personas. En caso de estufas a leña utilice siempre un chispero o protección similar.

Solo utilice equipos eléctricos cuando la instalación eléctrica esté en condiciones.

Antes de utilizar equipos de calefacción o estufas a leña revise su estado y limpieza. El mantenimiento previo de estos equipos disminuye considerablemente el riesgo de incendio.

Si percibe olor a gas procedente de alguna estufa o cualquier otro aparato, ventile la vivienda y cierre la llave del gas, no utilizando fuentes calor. Las velas pueden ser peligrosas, no las deje nunca encendidas sin vigilancia. Controle el estado de aquellos elementos que utilizan en la cama (por ejemplo bolsas térmicas, de semillas, etc.) para calefaccionarse.

Ante cualquier emergencia llame al 104 o 911.