Primera División: fútbol en setiembre, si es con público

Primera Página



* Cuarto Intermedio: convocarán a una nueva reunión para definir la actividad de Formativas





En la noche de la víspera se llevó a cabo en Casa de los Deportes la reunión entre el Consejo Ejecutivo de la Liga Minuana de Fútbol que preside Carlos Julio Inzaurralde y los representantes de las nueve instituciones nucleadas en la Liga. La idea de los Clubes es jugar al fútbol en Primera División, si hay ventas de entradas y con un aforo que permita la asistencia del público. La idea de jugar al fútbol está, y en caso de que se juegue será en la primera quincena de setiembre. Obviamente que antes hay que definir los campeonatos pendientes, por razones reglamentarias.





GRANJEROS NO JUEGA LA COPA DE CLUBES

La delegación de Granjeros anunció que no participará en la Copa de Clubes de OFI, Divisional «B». El primer representante de Minas es Lito, que ya dio el sí, y se va a esperar la decisión que van a tomar, por orden: Las Delicias, Olimpia y Estación. La prioridad para elegir la tiene Las Delicias, luego los alas rojas y si estos tampoco participan, le toca a Estación.





FORMATIVAS EN CUARTO INTERMEDIO

En cuanto a la definición de los Torneos de Formativas, quedó en un cuarto intermedio, porque hay que definir el tema de las edades, si juegan los futbolistas que ya se pasaron de edad, o lo hacen con los jugadores habilitados actualmente. En otro oren, Granjeros adelantó que no participaría en los Torneos Sub 14 y Sub 19 en esta temporada.





RELACIÓN CON LOS ÁRBITROS

En cuanto a la relación con los árbitros, se decidió pedirle Personería Jurídica a la nueva Agremiación. Los mismos están trabajando en el tema, y hay factores económicos que están limitando la misma. Se van a mantener los costos de los jueces, con relación al último Campeonato que se disputó.

(Foto Gonzalo Martínez)