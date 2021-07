Nilo Scarpa: “Invitar a viajar a los dirigentes de OFI lo siento como que nos dan espejitos de colores”

“Nuestro representante del Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) salió a defender a Ignacio Alonso, pero él se defiende solo, por el contrario debería defender a la OFI y no a la AUF, porque los incumplimientos con la Organización son ciertos y todos los compañeros del Ejecutivo son contestes con eso, pero hay muchos que no se animan a encarar los temas como deberían ser”. Dichas apreciaciones fueron formuladas a los colegas de Ecos Regionales por el Consejero de la OFI, el fernandino Nilo Scarpa, un dirigente vehemente, muy mfrontal y que se mostró muy molesto con la invitación de la AUF a dos dirigentes de la Organización para estar en la Copa “América” 2021 con la Selección de Uruguay, lo que considera que se dio por las denuncias que él mismo realizó en cuanto a los incumplimientos económicos de la AUF con la OFI. “Siento que nos ofrecen espejitos de colores y esta invitación de llevar a Fernando Sosa y a Jorge Ortiz a la Copa ‘América’ es una muestra de ello”, sentenció, indicando que “lo que pretendo es que a la OFI la respeten como organización, que nos den lugar en la AUF como corresponde y nos integren a sus presupuestos institucionales y no que tengamos que andar con el Presidente de turno arrodillándonos, ofreciéndole los votos para que nos den una ayuda para subvencionar los torneos”.

El dirigente de Maldonado puntualizó que “nosotros estamos para defender a la OFI y la única

manera que tenemos de defenderla es obtener recursos para ayudar a las Ligas y a los clubes que están muertos”. “Yo soy frontal, visceral y a veces se me va la moto, pero no me disfrazo para decir las cosas y me gusta decir lo que pienso, por lo que en este caso lo dije y lo repito donde sea, nos ofrecen espejitos de colores porque eso de llevar dirigentes a los viajes es una cosa absurda, vieja”, precisó Scarpa, reconociendo que no es “políticamente correcto” y en eso, se separa y reconoce que el Presidente Prof. Mario Cheppi, debe mantener un “equilibrio político entre la AUF y la OFI, por lo cual se tiene que debatir siempre con un discurso políticamente correcto”.