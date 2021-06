ANCAP analiza posibilidad de tener una única planta cementera

Primera Página

RICHARD CHARAMELO, DIRECTOR DE ANCAP POR EL PN

En la edición del sábado dábamos cuenta de la visita a la Planta ANCAP Minas de Richard Charamelo, director de ANCAP por el Partido Nacional (PN). Para Andrea Aviaga, líder de la lista 2004 del PN en el departamento, el hecho fue de “gran importancia ya que tenemos una Planta de ANCAP en la que hay mucha gente que laboralmente depende de ese lugar”.





INVERSIONES Y NEGOCIOS INADECUADOS

En una improvisada reunión de prensa realizada en la explanada de la estación de servicio ANCAP de la familia Tellagorry, Charamelo reflexionó que en el ente cementero “se han hecho inversiones inadecuadas, tenemos un horno que costó un dinero importante en contenedores en la otra planta (Paysandú) y no podemos tomar a Minas como algo aislado. ANCAP toma el negocio del portland como la conjunción de dos empresas y que en el total se saca un número final. Se han hecho negocios que no fueron adecuados, tenemos dos plantas que trabajan con sistemas diferentes, húmedo (Minas) y seco (Paysandú), había una cantidad desmedida de operarios, lo que tiene un costo importante. No nos olvidemos que años atrás teníamos 14 personas para cortar el pasto y hoy hay 5. Creo que este tipo de cosas se corrigieron en acuerdo y hoy hay una ley de OPP que indica que se van 3 e ingresa 1. Además hay mucha gente que se ha jubilado por lo que hoy se llega a unos números que nos deja en los límites”. Marcó que de hecho “desde el Comité de Gestión de Recursos Humanos (que preside) habilitamos siete ingresos nuevos para cubrir las planillas y para tratar de tener un funcionamiento acorde”.





MEDIDAS PARA ORDENAR LA CASA

Informó que el gobierno está “en cortar gorduras en todas las empresas vinculadas a ANCAP. Lo que se está tratando de hacer es que todo el mundo cumpla, cortamos licencias que en su momento consideramos eran desmedidas, gente que tenia a través de licencias médicas una cantidad de faltantes, se ha tratado de ordenar la casa para llevarla al mínimo. Hoy los problemas no son de los trabajadores, ya que el negocio de ANCAP no es si tenemos de números por lo que se les paga a los trabajadores. Es un problema de competencia donde hay operadores privados que tienen una rentabilidad mayor porque trabajan diferente con sistemas productivos más eficientes con menos gastos de energía y con inversiones que no se han hecho en ANCAP”. “Tratamos de manejar todo para que llegado el momento podamos por lo menos llegar a cierta estabilidad que permita seguir con el negocio y aggionarlo a una realidad que nos permita no perder lo que se venía perdiendo”, acotó.





ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y MERCADO

Charamelo dijo que con el nuevo competidor “hay que ver si es necesario tener dos plantas o solo una, y si es necesario achicar, porque hay un solo mercado. Desde ANCAP no podemos venderle a Brasil ni a Argentina porque tenemos números que están por encima. Tenemos que tener claro que hoy por hoy, debido a la situación que está viviéndose, es imposible hacer una transformación total, ya que tiene que estar atada a ventas que hoy no tenemos, con un mercado que se va a achicar porque hay operadores que invirtieron sumas muy importantes para abrir emprendimientos y que compiten en el mercado y por una misma torta que se va a repartir más”.

Dijo que por tal motivo “se necesita una adaptación y necesitamos ver cuánto va a ser la incursión de estas empresas privadas para saber el destino de las inversiones que se van a hacer en ANCAP y que estarán realizados de acuerdo a ese parámetro”.





ACLARACIÓN Y PLANTEO

Aclaró que no planteaba el cierre de una de las plantas, “sino darle atención a, por ejemplo, los interesados en comprar lo que creo sería importante. En Paysandú si pudiéramos tener un inversor que colocara el portland en toda la mesopotamia argentina sería importante, ya que uno de los costos importantes en el tema portland es el traslado o el flete, y las distancias. En el litoral el mercado está saturado y esa es una planta que requiere muchas inversiones. Las plantas óptimas en el mundo son únicas, por la cual con una sola planta se pueda abastecer todo el mercado”. “Es un problema que llegado el momento lo resolveremos”, señaló.





PRESENCIALIDAD EMPRESARIAL

Charamelo destacó que ANCAP “está en las obras de UPM y trabaja en muchas rutas licitadas. Se trata de un mercado de libre competencia donde los números ganan, por lo que resulta muy difícil aplicar eso y hoy no está a estudio. Lo que tenemos hoy es un mercado donde hay una oferta importante con una empresa que ha hecho inversiones durante mucho tiempo y que ANCAP no las hizo. ANCAP es una empresa que da cierta estabilidad social y por la que los uruguayos todos estamos aportando a través de impuestos y demás para subvencionar un producto que hace años es deficitario, pero que hay que hacerlo”. Apuntó que son “emprendimientos que generan trabajo y en el entorno un movimiento importante”.





“CORTAR GORDURAS”

Dijo creer que hay que apuntar a “tratar de ser efectivos con lo que tenemos, cortando gorduras y tratando de no generar amiguismo por cualquiera de los gobiernos en las plantas. Hoy se están haciendo concursos, se está profesionalizando para que todo el mundo pueda competir, es decir se está exigiendo cierto de nivel para que llegado el momento no tengamos operarios que no puedan crecer y que no esté en estancos. Creo estamos haciendo bien, priorizando áreas y estudiando posibilidad que se hagan concursos para cargos especializados en la planta, porque no todo el mundo puede competir”.

“Ese tipo de situaciones son las que hoy manejamos y las que vamos a llevar adelante”, concluyó Charamelo.