Junta: Una sesión tranquila, ágil y casi sin debates

Primera Página

PRESIDIÓ LA JDL MAURO ÁLVAREZ, QUIEN DESTACÓ VARIOS PUNTOS TRATADOS

Se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL), en esta oportunidad presidida por el primer vicepresidente, Mauro Álvarez (Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, MPP-FA). Consultados varios ediles, sintetizaron la jornada como “muy tranquila, ágil y casi sin debates”.





DÍA ÉPICO

Consultado Álvarez qué representaba por primera vez presidir el plenario departamental, muy entusiasmado respondió que “el miércoles fue un día épico, me pasaron muchas cosas por la cabeza, había ocupado la Presidencia pero tomando resoluciones, o en reuniones administrativas, pero esto de estar presidiendo una sesión en el teatro Lavalleja fue fuerte, en algún momento pensé cómo llegué yo acá. Y uno no tiene ni idea, se va dando de forma natural, sentí el esfuerzo de muchos compañeros que a través de muchos años me posicionaron para que estuviera ahí de una manera fortuita, dirigiendo un plenario de la JDL. Extrañé el rol de poder opinar como siempre lo hago en el plenario”.





VALORAR LA JUNTA

Aseguró que “la gente no logra identificar la importancia del legislativo departamental, falta valorar la Junta, está siempre venida a menos, tiene una mala llegada a la gente, no hay percepción del trabajo y de la importancia por parte de la comunidad. Creo que es responsabilidad nuestra como ediles, que no hemos sabido llegar, porque la discusión política ha sido un desastre desde hace mucho tiempo. Insisto desde hace tiempo en la jerarquización de la Junta, de dar importancia a lo que plantean los ediles, a los proyectos que hacemos. Siempre se valora lo que dice el intendente de turno, y después muy lejos se ven algunas y muy pocas propuestas de los ediles”.





PERSONAL

Señaló Álvarez que “estando presidiendo se me pasó por la cabeza que el hecho de no ser oriundo de Lavalleja -aunque hace 18 años que estoy acá, más de la mitad de mi vida la he vivido en Minas-, me remueve bastante el ver cómo uno se ha metido en la sociedad, porque la política es parte de la sociedad, y lograr en base a múltiples factores estar en algunos lugares tan importantes, significan mucha responsabilidad y son un hermoso desafío, porque son órganos de decisión para el departamento”.





NO PROSPERÓ

Respecto a los puntos del orden del día, Álvarez manifestó que “por unanimidad se aprobó declarar Ciudadanos Destacados a los jóvenes deportistas de Lavalleja Santiago Rodríguez (atleta) y a Joaquín Silveira (basquetbolista). Todo fue en una sesión muy calma. Había una denuncia que hizo Camila Ramírez por el comportamiento de dos ediles por Zoom que involucraban a la prosecretaria, que fue ingresada en Asuntos Entrados, que pensé que iba a pedir que se tratara en el orden del día, no fue así, la misma edil retiró la nota”.





BUEN TRABAJO

Destacó que se trataron los diez puntos enviados por la comisión de Tránsito, que él mismo preside, “que tenían que ver con pedidos al Ejecutivo, algunos con varios años de archivados, donde fueron votados todos los informes por unanimidad, y la carpeta de la comisión de Tránsito quedó prácticamente sin asuntos, lo que está bueno, porque había cosas atrasadas desde el 2016, habla muy bien del trabajo de toda la comisión”.





INFORMACIÓN PÚBLICA

Otro de los puntos tratados es el que envió la comisión de Presupuesto, sobre “ampliar la reglamentación de las reuniones de comisiones por zoom en lo relacionado al acceso de los integrantes a las grabaciones”. Al respecto dijo Álvarez que “se solicitaba que se den copias de las reuniones, si está de acuerdo la comisión, a mí me parece que eso no debe ser así, se deben dar sí o sí, creo que eso forma parte de la información pública, la Ley de Acceso a la Información Pública ya establece qué información se le puede brindar a cualquier ciudadano y cuál no, y mucho más cuando se refiere a los ciudadanos de la misma institución. Creo que hay un bache y lo quieren llenar con todo lo contrario al acceso a la información, quieren poner más trancas y no democratizar. Pero no hubo discusiones, ni opiniones”.





BENEFICIOS

Informó que también se trató el tema de beneficios para ediles suplentes que acuden asiduamente a la JDL, como estacionar su vehículo en el estacionamiento para los ediles, que fue aprobado, y “se va a buscar la vuelta a la retribución de gastos de telefonía, ya que hay muchos ediles suplentes que participan más que los titulares y no tienen ningún beneficio, esto pasó a las comisiones de Legislación y de Presupuesto”.





RESOLUCIONES

Al consultarlo sobre los reclamos al intendente sobre la respuesta que no da de los informes y sobre su pedido de ver el Libro de Resoluciones,

Álvarez dijo que “respecto al Libro de Resoluciones no me respondieron los pedidos, el Libro de Resoluciones no es solo para mí, es para todos los ediles, se trató el tema en la Junta, se aprobó que diez días tenía de plazo para enviar las resoluciones, y eso no pasó. El intendente no quiere responder, hay una opacidad en la intendencia que es mucho peor que en la gestión anterior. El Partido Nacional (PN) está cayendo dentro de un pozo muy complicado y dentro de una manera de llevar adelante la gestión del departamento confusa, porque son cada vez más graves los problemas internos y los canalizan institucionalmente, pero la gente no tiene la culpa, ni los ediles ni las fuerzas políticas que hacemos a la democracia de los problemas internos del PN. Estamos siendo rehenes de esas diferencias brutales que tienen, casi antagónicas”.





TRANSPARENCIA

Insistió Álvarez que “es necesario hacer público lo que nos está pasando, los abogados del MPP están al tanto de la situación y tienen toda la información y decretos de la JDL. Y bueno, si el intendente no responde habrá que ir por los caminos judiciales, no es lo que uno quiere pero yo estoy trabajando para el resto de la población honorariamente y no me gusta que me tomen el pelo. Si Mario García no entiende que una norma jurídica -él es abogado- lo obliga a cumplir con lo que establece la Constitución, las leyes como la Ley Nº 9.515, y los decretos de la JDL, es un problema del intendente y de todo el PN, que se han encargado históricamente de ocultar las resoluciones que toman, y a eso hay que ponerle un freno, y que la gente sepa, porque las reglas son para todos iguales y si no las respetan, vamos a ir a la Justicia. Necesitamos transparencia siempre”.





JORNALES SOLIDARIOS

La edila María Noel Pereira (Lista 59, PN) en Asuntos Previos, hizo un pedido de informes al intendente Mario García en el que solicita saber “si hay recursos presupuestales para pensar en dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12, Ley Nº 19.952, conocida como ley de Jornales Solidarios, ley que se aprobó y se implementó de manera muy rápida y eficaz, lo que deja ver lo necesaria que era. Esas oportunidades laborales que se han brindado legislativamente, se sustentan con el llamado ‘Fondo Covid’, y si bien son un aliciente de gran alivio paliativo de la situación actual, no parece ser suficiente. Por el contrario, si bien muchos accedieron a la oportunidad de trabajar, otros tantos quedaron por el camino. Si bien es muy superior a lo anterior, debido a la circunstancia de la pandemia, no es suficiente. El artículo 12 de la ley otorga a las intendencias prerrogativas en cuanto a que si hay disponibilidad presupuestal, puedan ampliarlo, aumentar los cupos en función de eso. En atención al momento actual, queremos saber si existe esa disponibilidad presupuestal del período anterior, o si los recursos presupuestales fueron absorbidos en su totalidad.

Deseamos este pedido de informes sea contestado a la brevedad en atención a la naturaleza de lo solicitado, y a la necesidad de trabajo que tiene la población”.