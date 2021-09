Raúl Penino expone sus obras en Casa de la Cultura

Primera Página

Se llevó a cabo en la sala de exposiciones de Casa de la Cultura, la apertura de la muestra del artista plástico Raúl Penino de la Sierra, denominada "Mirada al alma".

En la apertura, el director de Cultura de la Intendencia de Lavalleja (IDL), Hebert Loza, indicó que “esta es la quinta exposición de plástica que se inaugura y es para nosotros un gran honor recibir a Raúl Penino, gran psicólogo de fama internacional, que luego de su retiro se ha dedicado a la plástica en todo su aspecto desde el punto de vista de pintura hasta escultura".

Posteriormente, Raúl Penino dijo que “el artista se expresa y también necesita que la gente vea lo que hace. Es un alimento verdadero para nosotros, por eso es un honor estar en Minas".

Al hablar de la muestra comentó que “desde muy joven fui aficionado al arte en todas las áreas, no solamente desde la escultura y pintura, sino que hice la Escuela de Arte Dramático, he escrito poesías, pero cuando uno agarra varios caminos se diversifica demasiado y la pandemia me permitió estar quieto en un lugar, entonces me dedique más a la pintura y a la escultura. Siento que realmente encontré el camino que al final de mi vida es lo que voy a seguir, cultivar para luego cosechar, pero como yo no tendré tiempo de cosechar mucho, van a cosechar lo que vengan atrás".

Penino indicó que “tengo influencia ‘torresgarciana’, de Vasili Vasílievich Kandinski, Joan Miró, que son aquellos que me inspiran y me gustan muchísimo. Y tengo mucha atracción por la abstracción y plasmo lo que pienso".

El artista plástico recordó que concurrió al Círculo de Bellas Artes en la Escuela de Bellas Artes y que después estudió con algunos pintores reconocidos, “que me ayudaron muchísimo en las partes técnicas, pero estuve más de 15 años yendo a un taller de escultura de Federico Arnó, que me pasó muchas técnicas y realmente me hizo apreciar que la escultura, que es tridimensional, aporta muchísimo al arte. La tridimensionalidad que se logra no es fácil lograr en las pinturas y en esto me he sentido muy realizado".

Finalmente Hebert Loza informó que la muestra puede ser visitada en el horario habitual de Casa de la Cultura hasta el próximo 30 de setiembre.