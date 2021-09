Protestan contra el “pase verde” en el Teatro Lavalleja

Primera Página

En la noche del viernes, en el marco de un especáctulo humorístico del artista Germán Medina en el Teatro Lavalleja de Minas, se desarrolló en las afueras del recinto una protesta de varias decenas de personas, contra el “pase verde”, que pone como condición para asistir a espectáculos el estar vacunado contra el COVID-19.

Numerosas personas protestaron en las afueras del lugar y desde la vereda de enfrente al teatro, con carteles que decían “Lavalleja de pie” y “¿De qué lado estás? No al pase verde”, entre otras leyendas.

Primera Página se comunicó con Laura Rodríguez Alzugaray, una de las personas que convocaron a la protesta, quien aclaró que se trató de vecinos del departamento, y que no hubo ninguna organización que organizara la actividad.

Rodríguez dijo que se trató de una “protesta civil” realizada por personas vacunadas y no vacunadas, contra “el primer acto de discriminación en forma pública” hacia quienes no se han vacunado. El promotor del espectáculo realizado el jueves estableció el protocolo del “pase verde”, por lo que no pudieron ingresar al teatro quienes no demostraran estar vacunados contra el COVID-19. Aseguró que “se está en contra de la discriminación, con el agravante de que se hace en un edificio público” como el teatro. Recordó que legalmente existe el llamado “derecho de admisión”, creado especialmente para el fútbol y hechos de violencia, pero en este caso se trató de un edficio público, lo que “es grave”, ya que el derecho de admisión se aplica por lo general en locales privados. El espectáculo, dijo, quedó en manos de un privado, “pero la Intendencia de Lavalleja consintió que se organizara de esta manera”.

Por otro lado, Rodríguez recordó que según los propios protocolos anti COVID-19 del Ministerio de Salud Pública (MSP), los espectáculos públicos se pueden hacer con 45% de su aforo total en caso de admitir todo tipo de público, y con 66% si se trata sólo de personas vacunadas.

En este caso, en cambio y según Rodríguez Alzugaray, “la productora del espectáculo realizó un evento discriminativo en un edificio público”. Esta recordó además que intentó que se tomaran todos los recaudos para que no se exigiera el “pase verde”, y que por un lado habló con el director de Cultura de las IDL, Heber Loza, y por otro solicitó una entrevista con el intendente Mario García, pero no obtuvo respuesta.

“No somos negacionistas ni nada de eso, no ofendimos a nadie, defendemos las leyes y lo que dijo el presidente de la República, respecto a que la vacunación no es obligatoria”, finalizó.

En la noche del jueves, la Policía fue convocada a raíz de la manifestación que se estaba desarrollando en las afueras del Teatro Lavalleja, y uno de los manifestantes aseguró que uno de los organizadores de la actividad cultural le quitó su teléfono móvil, mientras estaba filmando, para que no siguiera haciéndolo.