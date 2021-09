José Pereyra: El BPS es “el peor enemigo” de los empresarios

Primera Página

En instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja (CCIL) tuvo lugar una conferencia de prensa en la que José Pereyra de Brun, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, lanzó su campaña departamental para lograr la representatividad empresarial del interior en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) de cara a las elecciones obligatorias del próximo 28 de noviembre.

Pereyra confesó que desde tiempo atrás “venimos trabajando en el tema de la actividad gremial con Tomás (Casas) y otros directivos del CCIL y dirigentes de otros centros comerciales. Hemos tenido innumerables cantidades de tertulias discutiendo cómo mejorar la situación de la empresa y cómo lograr jerarquizar la actividad que tenemos. La actividad de los centros comerciales es bastante compleja, en Uruguay tenemos sindicatos ricos y centros comerciales pobres, representaciones de los trabajadores rica y la representación de los empresarios pobre, lo que nos tendría que llamar la atención. Hay una cultura en Uruguay contra el empresario y la pandemia ha demostrado el rol del empresario que sin él no hay BPS, no hay comunidad, ni Uruguay posible. La pandemia le ha solicitado a la empresa que en épocas de temas sanitarios cierre un 100% pero a fin de mes se le ha pedido el mismo esfuerzo de seguir pagando todos los impuestos y si es posible también mantener a los trabajadores”. Opinó que la pandemia “nos ha dejado bien en claro que el soporte de nuestras pequeñas comunidades es a través de la empresa”.

LUCHA: DESDE ADENTRO

Consideró que la cultura empresarial de nuestro país es “una reivindicación que nosotros hemos tratado de comunicar y donde nuestros representantes son honorarios. En los principales lugares no jerarquizamos los mismos y eso es culpa propia de los empresarios y la invitación a cada una de las empresas que nos está mirando”. Dijo que para jerarquizar los lugares “debemos dar la lucha para los principales lugares que tiene el empresario en nuestro país, dentro de los mismos está este BPS”

LO PEOR Y LA PRETENCIÓN

Pereyra aseguró que el tema del BPS el empresario lo ve “y le entra el chucho porque se puede olvidar del cumpleaños de un amigo o de un familiar pero del cumplimiento del BPS no”. “Para el empresario el BPS es el peor enemigo que tiene, la peor tormenta, es la raíz de la cultura antiempresarial en este país”. “Parece mentira que no tengamos un empresario que nos represente, por lo que queremos ir por este lugar en el Estado. A la ciudadanía plantearles algo muy sencillo: quienes están hoy llevan 29 años y ya tuvieron la oportunidad de lograr los cambios que nos pretendíamos”. “Pretendemos un BPS que colabore con el empresario, esa cultura que tiene el BPS contra el empresario se denota en varias cosas”, acotó.

USURA Y MALTRATO

Según Brun, “ni la financiera con mayores libertades de caerle con el mayor peso a un ciudadano en Uruguay, tiene la usura que tiene el BPS con el empresario, que sabe que si se atrasa al otro día es un 20% de mora, multa o recargo y a veces en algunos tramos de los adeudos, es de hasta el 100%. Tenemos un organismo que nos maltrata, no solo en los trámites o el aspecto burocrático, sino que además busca generar la misma lucha y conflicto de clase que sabemos no dejó de existir porque sabemos que nadie nace bueno o malo por el rol que va a cumplir después en la vida. Nos entristece pero debería dar risa lo que plantean algunos actores dentro del mismo BPS. Decimos que esa voz de cambio tiene que aparecer en el BPS y se tiene que terminar por ejemplo, el incentivo al mal trabajador. En el BPS se estimula y se fomenta al mal trabajador porque lo que se busca es generar una lucha de clases que no existe. Mientras al empresario se lo ahorca, al mal trabajador se la dan todos los beneficios para que desestimule al que hace las cosas bien, al desarrollo y al crecimiento de nuestro país”. “Sin empresa no hay comunidad viable y posible en este país”, concluyó Pereyra.