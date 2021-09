Guillermo Riccetto: “Vacunamos para poder volver a lo más cercano a la normalidad”

En los últimos días nuestro departamento había vuelto al color amarillo en el Índice de Harvard, más allá que la situación en el departamento está totalmente controlada, por lo que rápidamente retornó al verde.

De todas maneras, nuestra redacción recabó la palabra del doctor Guillermo Riccetto, director departamental de Salud, quien explicó que “volvimos al amarillo pero no por la cantidad de casos activos, sino porque se dieron muy juntitos los tres casos que se dieron. El Índice de Harvard se calcula por promedio semanal, y por eso subió, pero rápidamente se volvió al verde”.

Mucho se habló que tras las fiestas de la Noche de la Nostalgia (24 de agosto) se podría desatar una disparada de casos, cosa que, al menos en Lavalleja no ocurrió. Sobre el particular, el jerarca de la salud dijo que “en realidad esperábamos tranquilos el 24 de agosto, pero con una cierta incertidumbre porque no sabíamos que podía pasar. Hasta ahora, cada vez que hubo un movimiento grande de gente, se había reflejado en los números de activos. Pero esta vez contábamos con la variable de la vacuna, y no sabíamos como iba a controlar eso, y realmente controló de la forma esperada. La vacuna fue la clave para que esos movimientos no generaran más activos como venía siendo anteriormente”.

Consultado sobre la realización de eventos masivos próximamente, caso la Expo Campanero, Riccetto indicó que “en el caso concreto de la Expo Campanero y algunas otras actividades rurales, todas están con su protocolo correspondiente. Por lo tanto, si se cumple el mismo en la forma que debe realizarse, no habrá inconvenientes. De todas maneras también, todas estas actividades son controladas por parte de Higiene de la Intendencia y de la Departamental de Salud para que sea asi”.

Recordó que “vacunamos para poder volver a lo más cercano a la normalidad que teníamos anteriormente. De nada sirve que nos vacunemos y nos quedemos encerrados. Siempre tenemos que cumplir algunas pautas, porque la vacuna no es todo. Seguimos teniendo tan vigente como antes el uso de tapabocas, distanciamientos, alcohol en gel, una cantidad de cosas que hemos hablado hasta el cansancio, pero que no dejan de estar vigentes y ser una de las patas fundamentales para el control de la enfermedad. Si seguimos haciendo bien las cosas, vamos a poder seguir disfrutando de esas actividades”.

Continuando con la entrevista al doctor Guillermo Riccetto, director departamental de Salud, consultado sobre la marcha de la vacunación, afirmó que “en ese aspecto venimos muy bien. La proyección en Lavalleja supera el 79 porciento, y capaz lleguemos hasta el 80, y más de un 73 porciento con segundas dosis. Son porcentajes altísimos. Veía una gráfica a nivel mundial, y Emiratos Arabes era el que más vacunación tenía con un 90 porciento y segundo Uruguay con un 78 porciento. La vacunación viene muy bien”.

Acotó que “algo que me ha sorprendido para bien, es que estamos dando terceras dosis pero no dejamos de dar primeras dosis. Hubo gente que no lo quiso hacer en su momento y lo hace ahora, o gurises que cumplieron la edad ahora y se vacunaron, cosa que antes no lo podían hacer. Por lo que fuere, demuestra que hay un interés por la vacuna”.





VACUNA ANTIGRIPAL

Consultado sobre lo que ha sido el período de vacunación antigripal, el profesional dijo que “anduvo muy bien, con un porcentaje alto. Por parte de la Departamental y de la Lucha, así como hicimos una vacunación contra el Covid en Residenciales también lo hicimos con la antigripal. Los nichos de ese tipo de enfermedades que puede ser más peligroso, queríamos tenerlo cubierto y no tuvimos mayores problemas en ningún lado, y casi que no hubo enfermedades respiratorias. Recién sobre a lo último hubo un pico de consultas por enfermedades respiratorias, pero desde el año pasado y éste casi no hubo, salvo lo concerniente a la época que tuvimos los brotes de Covid”.





CONTINÚAN LAS FISCALIZACIONES

En referencia a las fiscalizaciones que se venían realizando a comercios y actividades para controlar los protocolos sanitarios, Riccetto comentó que “integrantes de la Dirección de Higiene de la Intendencia sale todos los fines de semana y todos los días, a todos los lugares en todo el departamento a fiscalizar. Incluso ahora que se abrió todo el tema de las fiestas, bailes y demás, todo aquel que avisa que va a realizar baile, se controla que cumpla con el protocolo. Quien organiza un baile se tiene que comprometer a que el 100 porciento de las personas que están dentro de su local estén vacunadas con las dos dosis más los 14 días”.

Sobre si se han encontrado fiestas clandestinas últimamente, mencionó que “en realidad ha habido clandestinas, y hay algunas las cuales no se han llegado a realizar porque se les advirtió antes. La disuasión es la mejor arma. Nos enteramos de que va a haber una fiesta en algún lado, vamos y los notificamos. Si el día en que supuestamente se iba a hacer la fiesta, realmente se hace, ahí es la segunda notificación y puede pasar a Fiscalía. Normalmente con la primera notificación se corta la realización del evento”.





ACTIVIDADES DE LA DEPARTAMENTAL

En cuanto a otras actividades que lleva adelante la Departamental de Salud, Guillermo Riccetto mencionó que “en dos años casi que nos dedicamos nada más que al Covid. Sí hemos realizado algunas actividades como lo concerniente a salud mental, prevención del suicidio, que se siguió haciendo porque era una necesidad sobre todo en este momento de aislamiento, con gente que estaba sola y más sola se sentía aún con el tema de la pandemia. Eso tratamos de nunca dejarlo de lado. De hecho el año pasado hicimos un Conversatorio, y este año hicimos una actividad y lanzamos un spot en conjunto con la Intendencia y demás”.

Acotó que “lo que está funcionando en estos momentos son los Consejos Departamentales de Salud, donde Lavalleja fue uno de los primeros en empezar. Estos Consejos lo integran los prestadores públicos y privados, BPS, gremio de los médicos y de los trabajadores no médicos, los usuarios y la Departamental. Nos reunimos una o dos veces al mes, dependiendo la necesidad, a tratar temas que a todos nos parece que son excluyentes en el departamento, y como están todas las fuerzas activas referentes a la salud, nos abocamos a que esos proyectos salgan”.