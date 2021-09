El Centro Comercial ratificó apoyo a José Pereyra en elecciones del BPS

Primera Página

En el marco del lanzamiento de la candidatura de José Pereyra, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, como candidato al directorio del BPS por el sector empresarial del interior, Tomas Casas, vicepresidente del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja (CCIL), argumentó las razones por la que esta organización empresarial departamental optó por renunciar a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.

Casas recordó que con Pereyra comenzó “la creación de la Cámara Regional del Este que en su momento terminó juntando 250 mil firmas para cambiar una realidad que considerábamos condicionaba a nuestra pequeñas y medianas empresas. José es uno más de la casa, pero debo agradecerle ya que hemos tenido fuertes discusiones gremiales estratégicas pero siempre nos ha tenido unidos una amistad, un objetivo y la defensa del pequeño y mediano comercio, en especial de la población de nuestro país y de la región. Hace mucho tiempo empezamos a discutir nuestra relación con la Cámara de Comercio y de hecho les hicimos saber a los medios de comunicación cual era la posición de un CCIL que no compartía el ser afiliado a la Cámara de Comercio en virtud de que no éramos parte activa ni gremial en la misma. Simplemente estábamos afiliados a una empresa que es una Sociedad Anónima (S.A) que se llama Cámara de Comercio”.

“Nosotros considerábamos que las entidades gremiales no deberían ser nunca empresas y sí entidades sin fines de lucro y lo que una es la responsabilidad gremial y no responsabilidades de carácter económico financieras como pasa en la Cámara de Comercio”, apuntó.





DISCREPANCIA ESTRATÉGICA

Recordó que en aquella época “discrepábamos en cuanto a la estrategia con José, quien propuso en su momento integrarse de algún modo a la Cámara de Comercio, cosa que lo hizo representándonos muy bien en ella, intentando cambiar una estructura para pasar a ser realmente representante de los comerciantes del país que en este momento no lo es y que yo consideraba no lo iba a hacer nunca. Al respecto tenía mis razones para pensar así y por su lado José tenía las suyas, principalmente tener la esperanza de poder modificar esa realidad. Seguimos desandando ese camino y yo fui obteniendo muestras claras de que la Cámara de Comercio no representaba al comercio, mucho menos a las pequeñas y medianas empresas. Una de esas muestras fue cuando en su momento dijimos que desde distintas dependencias del Estado, en especial alguna que se conoce, mientras nos cerraban las pequeñas empresas, las inspecciones permanentes de DGI y BPS, algunas ostentaban desde el poder del Estado que compraban en negro y que lo iban a seguir haciendo”.

“Cuando eso pedimos el apoyo de la Cámara de Comercio y a la representante del BPS que representa a los empresarios y que en definitiva es este el motivo por el cual nos hemos reunido”, acotó.





OÍDOS SORDOS Y SEPARACIÓN

Casas afirmó que a ese tema “se hicieron oídos sordos lo cual a nosotros nos hizo marcar una sustancial separación con la Cámara de Comercio pese que José seguía en su camino de lucha gremial intentando cambiar esa realidad. Pasada esa instancia nosotros estábamos en la lucha por la Reforma Constitucional que no solo implicaba la caída de la Ley de Inclusión Financiera sino otros aspectos que hubieran sido muy interesante modificar y que definitivamente el Uruguay, en especial la población, se hubiera visto beneficiada de esa reforma. No llegamos a las firmas, pero también es cierto que la Cámara de Comercio nunca puso este movimiento por lo cual cada día nos condecíamos más desde este Centro Comercial y de algunos compañeros más, y era una permanente discusión que teníamos, hasta donde CRECE debería ser la Cámara del Interior y no del Este. Fue la segunda muestra que la Cámara de Comercio poco le interesaba lo que le fuera a pasar a las pequeñas y medianas empresas de este país. Obviamente cada mediana o pequeña empresa que cae fortalece alguna multinacional que viene a instalarse o que ya está instalada, mejora sus condiciones comerciales en beneficio sin duda de personas que quizás nunca conozcamos y que lleva la rentabilidad de esas empresas a algún lugar que seguramente no es ni Lavalleja ni tampoco Uruguay”.





ENFRENTAMIENTO Y RESOLUCIÓN

Expuso que la tercera instancia de prueba fue a los pocos días de instaurarse la pandemia. “Tuvimos reunión vía Zoom con el señor Lestido (presidente) en donde nos dijo que seguramente la situación era grave en virtud de lo que se veía y se venía. Nos dijo que definitivamente iban a haber muchas medianas y pequeñas empresas que iban a desaparecer. Creo que un dirigente gremial jamás puede dar un mensaje de ese tipo porque un representante gremial lucha hasta el final y si pierde, pierde, pero jamás puede entregar las armas y nunca es implanteable la defensa de quien está representando. Fue otro enfrentamiento más que tuvo el CCIL con la Cámara de Comercio, en lo cual resolvimos a partir de ese momento no pagar más la cuota de la Cámara de Comercio hasta el día de hoy”. “Y respecto a lo que es los compañeros de CRECE todavía no tenían definido nos mantuvimos en un stand-by hasta el día de hoy”, indicó.





FUNDAMENTACIÓN DEL APOYO

Casas reveló que hace pocos días “se ha planteado nuevamente y ahora si explícitamente y claramente al definir que nosotros queríamos luchar por el representante que nos corresponde en el directorio del BPS y presentar una candidatura digna de la misma y capacitado para ocuparla como lo es José. Inmediatamente, muy mezquinamente y rápidamente, la Cámara de Comercio pone un candidato a competir con José. Creo ha quedado claramente demostrado que la Cámara de Comercio no representa el interior del país, no representa a los comerciantes y mucho menos a los pequeños y medianos comerciantes del interior”.

Fundamentó que por lo mencionado “nos trae hoy a salir a pelar una vez más para que José sea el representante de los empresarios en BPS y de ese modo realmente tengamos una voz que conoce el interior, sabe lo que son las medianas y pequeñas empresas, sabe por lo que están pasando, por lo que han pasado y por la falta de representatividad que han tenido”.





CÁMARA SIN REPRESENTACIÓN Y PEREYRA COMO ÚNICA OPCIPÓN

Exteriorizó como resumen “que muchas veces a que quienes ostentan el Poder Ejecutivo, quizás sin conocimiento claro de la situación, se vea como representantes únicos e interlocutores válidos únicos a la Cámara de Comercio. Acá nosotros estamos diciendo que al interior, en especial a este departamento por el cual puedo hablar, la Cámara de Comercio no nos representa. Días pasados un medio de comunicación dio la información que quizás el CCIL se alejaría por resolución de CRECE no, no es así. El CCIL fue el primero que dijo dentro de CRECE que quería irse de la Cámara Nacional de Comercio y es el que ha defendido esta posición. Eso nos trae la enorme alegría y satisfacción de que hoy José venga a largar su campaña en el departamento de Lavalleja. Lamentablemente la lucha de José dentro de la Cámara y de nosotros a José no dio resultado y evidentemente ha quedado claro que lo que no se quiere cambiar es nada. Nada se quiere cambiar y nosotros sí queremos cambiar”.

“Hoy tenemos el honor de decirle a todos y a cada uno de los empresarios de Minas que van a votar en la próxima elección, que la opción del interior es José Pereira”, concluyó Casas.