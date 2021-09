Llamarán a sala al intendente García por pago de compensación a su hermano

Primera Página

Ediles del Frente Amplio (FA) propusieron a la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) llamar a sala al intendente Mario García para que brinde explicaciones sobre pago de compensaciones a familiares directos y designaciones en cargos municipales.

Esto sucedió luego de conocerse esta semana una resolución del intendente Mario García de diciembre del año pasado, para pagar una compensación mensual “por eficiencia” de $ 72.300 para su propio hermano, Ariel García, designado poco antes en un cargo de peón en la propia IDL.

Esta resolución se conoció luego que, como respuesta a un pedido de información del edil del FA Mauro Álvarez, la IDL enviara el lunes pasado, al edil y a toda la Junta, las resoluciones tomadas por el intendente desde que asumió su cargo hasta julio de 2021.

Alvarez dijo a la radio M24 que se vienen dando designaciones directas en la IDL desde hace un tiempo, y que quizá estas designaciones tengan que ver con “nepotismo”.

La resolución firmada por el intendente Mario García para pagar la compensación a su hermano es del 18 de diciembre de 2020, para ser pagada a partir del 1º de diciembre, y para trabajar en la Dirección de Descentralización de la propia IDL.

ENTRÓ A TRABAJAR A LA IDL EN NOVIEMBRE DEL 2020

La directora de Jurídica de la IDL, Laura Nahabetian, consultada por Primera Página, confirmó que efectivamente, Ariel García González, que recibe desde diciembre del 2020 esta compensación de $ 72.300 mensuales, es el hermano del intendente. La compensación casi duplica el salario de peón de Ariel García, que es de $36.392.

Nahabetian dijo que no sabía cuándo el hermano del intendente entró a trabajar en la IDL. Según información en poder de Primera Página, Ariel García ingresó a trabajar allí junto a otras personas el 11 de noviembre del año 2020, por designación directa, en una resolución firmada por la entonces intendenta Adriana Peña. En esa resolución se establece que Ariel García ingresaría en el Escalafón de Obreros y Oficios (E), como peón. Mario García asumió su cargo de intendente pocos días después, el 27 de noviembre. La compensación a Ariel García fue firmada por el intendente Mario García el 18 de diciembre.

“Luego -dijo Nahabetian-, a Ariel se le asignaron funciones vinculadas con las actividades en el interior del departamento, en tanto uno de los reclamnos que nosotros relevamos durante la campaña era que no había una vinculación efectiva entre las distintas ciudades y pueblos del interior y la capital del departamento”. “En la medida que Ariel García es un conocedor del territorio del departamento de Lavalleja y tiene muchos vínculos con distintas localidades, el señor intendente decidió otorgarle funciones vinculadas con, precisamente, esa vinculación”.

Nahabetian enfatizó que “el intendente no contrató a su hermano”. “Su hermano le vino dado con la administración. Cuando él llega a la administración, su hermano ya era funcionario de la intendencia, él no lo contrató. Lo único que hizo el señor intendente es asignarle funciones distintas al cargo. Eso es perfectamente posible para cualquier jerarca en el marco de su actividad, con su hermano o con cualquier otro funcionario. La prohibición que existe es que no puede reportar directamente cuando hay un vínculo de consanguinidad. No es el caso en esta situación: el señor García tiene más de un jefe intermedio”.

“NO ES UNA COMPENSACIÓN ARBITRARIA”

Para la directora Nahabetian, el tema no amerita un pronunciamiento oficial. “Es un funcionario como cualquier otro, que da la casualidad que es el hermano del intendente y que cumple determinadas funciones adecuadamente”. Y no se trata de “una compensación arbitraria”. “Lo que sucede es que esta compensación es la misma que se le pagaba a la persona que cumplía funciones similares en el gobierno anterior. Una vez que el funcionario anterior se retira, el funcionario que ingresa al desarrollo de esa función, como en cualquier ámbito de la administración pública, se le paga lo que corresponde en función de la responsabilidad que se le asigna. No es que el intendente García, por ser su hermano el que cumple esa función, le paga esa compensación. No, le tocó a Ariel García como le podría haber tocado a cualquier otro funcionario que hubiera sido designado en su lugar”.

Según la jerarca “esa compensación está en el mismo rango de otras compensaciones que tienen igual responsabilidad”. “Por lo tanto, independientemente del salario original de García, tengo claro que por el tipo de responsabilidad que las funciones implican, seguramente haya más de un funcionario que esté en esa situación. Justo es el hermano del intendente, pero en situaciones similares, la situación es similar también, cuando no tienen ningún vínculo de parentesco con el intendente”.

El llamado a sala del intendente Mario García propuesto por ediles del FA a la Junta fue aprobado por 13 votos, cuando se necesitaban 11 para ello. Votaron a favor del llamado a sala los siete ediles del FA, los tres ediles colorados y tres ediles nacionalistas, entre ellos la ex intendenta Adriana Peña.