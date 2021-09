Lazos de Vida confirma la realización de la séptima edición de su tradicional caminata

Primera Página

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Lazos de Vida, una organización sin fines de lucro integrada por ciudadanos de Minas, organiza cada año una caminata que tiene como principal objetivo concientizar sobre el cuidado y la prevención del cáncer de mama. En ese marco fue que en instalaciones del Hospital Dr. Alfredo Vidal y Fuentes se realizó una conferencia de prensa en la que integrantes del grupo anunciaron para el sábado 16 de octubre la realización de la séptima edición de la actividad, que a causa de la pandemia no se había podido llevar a cabo de manera normal en el año 2020.

La mesa expositora estuvo conformada por Elsa García, Adriana Pais, Silvia González, Luján Rivero, Teresita Aguilar y Ana Gadea (integrantes de Lazo de Vida), y Ruben Escudero, responsable de la firma Abitab, empresa colaboradora con la organización.





CONFIRMACIÓN

García confirmó la realización de la séptima edición de la caminata de Lazos de Vida para el próximo sábado 16 de octubre. “Dadas las condiciones actuales de la pandemia, hemos contado con la autorización de la Departamental de Salud, Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) a través de las direcciones de Higiene y Deportes. La misma se desarrollará con los protocolos que estén vigentes para esa fecha, porque como se sabe día a día se están modificando. Quizás lo que hoy se autoriza o no, se autoriza para octubre, por eso es que debimos armar una comisión de organización para cumplir con el protocolo que esté vigente para esa fecha”.

“Más próximo a la fecha estaremos dando a conocer y haciendo una recorrida mediática para anunciar como se llevará a cabo la caminata”, acotó.





IDEA Y OBJETIVO

Dijo que la idea de siempre de Lazos de Vida es “colaborar con el Hospital de Día del Hospital Alfredo Vidal y Fuentes, para aquellos pacientes que reciben tratamiento oncológico. Este año también tuvimos la entrega del contenedor y es por ello que estamos comenzando desde cero, con una recaudación que será proyectada para lo que el Hospital de Día defina en próximas instancias".

Pais informó que las inscripciones están abiertas en Abitab del Centro tendrán un costo por el kit de $ 350, que incluye la camiseta que se utilizará este año. El objetivo es que se realice la caminata en el circuito de avenida Artigas como años anteriores, siempre pensando al día de hoy, “pero si cambia el protocolo y permite una mayor locación, puede cambiarse el lugar. Al día de hoy decimos que es en avenida Artigas, pero si aumenta el aforo y se puede realizar en otro lugar, se hará en otro lugar”.

NÚMEROS PARCIALES Y META

Apuntó que si bien se maneja un cupo de 300 personas, Lazos de Vida busca realizar dos instancias de 300 personas cada una, “pero eso será sobre la marcha y según el número de inscriptos que haya”. “La meta es poder vender el total de las camisetas y por eso la estrategia es no limitar el número, ya que la última caminata (2019) fue de 1.200 participantes. Aún cuando no creemos llegar, tenemos 1.200 camisetas. La idea es que se pueda participar con la mayor cantidad de personas posibles porque quizás surge otro lugar que nos permita hacer varias largadas de cierto número de personas, para que no se junten. Pero eso se irá viendo al momento de la actividad”.

Mencionó que al día de hoy se está solicitando un listado de participantes. “En algunos lugares solo se pide la planilla y en otros se solicita los listados con la vacunación, pero eso aún no podemos confirmarlo”.





RECONOCIMIENTO

González reconoció a Dafne Calzados y Abitab Minas, “porque han estado desde el inicio apoyando y también el agradecimiento a Barrio Olímpico, que al armar el cuadro femenino de fútbol también las camisetas van con la franja rosada y el lazo de distinción de Lazos de Vida. El costo de las primeras 50 camisetas lo donan a Lazos de Vida, lo que es ejemplo para que otros puedan colaborar también”. Ruben Escudero, responsable de Abitab Minas, agradeció a Lazos de Vida por “incluir a Abitab en estas instancias y en lo que se pueda siempre es un gusto poder colaborar. Esperamos que sean muchas las inscripciones y que la gente pueda apoyar como siempre se hace, porque todos sabemos el gran trabajo que se hace desde Lazos de Vida, ayudando a las personas con cáncer".