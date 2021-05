SUNCA entrega nuevamente sus “canastas solidarias”

Primera Página

POR INTERMEDIO DEL FONDO SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN

En la sede departamental del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), Ken Vera, Mario Montoro y Rafael Sosa, secretario general y dirigentes del Sunca Lavalleja respectivamente, anunciaron la tercera entrega de sus “Canastas Solidarias” por intermedio de los Fondos Sociales de la Construcción.





REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN

Vera recordó que la canasta tiene aproximadamente unos 45 kilos de alimentos, e informó que los beneficiarios serán aquellos trabajadores de la industria de la construcción “que estén desocupados desde junio de 2019 a la fecha, sin ningún tipo de ingresos (no estar en seguro de paro, seguro de enfermedad, etc”. Deberán además constatar no haber trabajado en otro sector que no sea la industria de la construcción durante los dos últimos años, y haber cotizado un mínimo de 20 jornales en los 2 últimos años, en un mes o en varios meses.

Mencionó que los documentos a presentar son la cédula de identidad, historia laboral actualizada al mes de abril o mayo de 2021, donde conste haber sido aportante a la industria de la construcción dentro del período de junio de 2019 a la fecha.





INSCRIPCIONES ABIERTAS

Vera dijo que los beneficiarios deberán acudir a la sede departamental del SUNCA -en la calle De La Llana 591, esquina Washington Beltrán, Minas-, en entre las 18:00 y las 19:30 horas, de lunes a viernes.

Las inscripciones ya están abiertas. “Recordamos -agregó- que hay que solicitar la historia laboral completa, exigencia de los Fondos Sociales donde lo pasan por una lupa y desde donde sacan las conclusiones sobre a qué compañeros les corresponde y a quienes no. La documentación se recibe sólo por el mes de mayo, hasta el viernes 28 inclusive. Después ya no se recibirá ninguna documentación”.





INTERIOR DEL DEPARTAMENTO

Vera anunció que los miércoles 12 y 19 de mayo estarán en Solís de Mataojo entre las 14:00 y 17:00 horas en la plaza principal de la ciudad, para “así facilitar a los compañeros que no tienen la posibilidad de venir hasta acá y porque nosotros tampoco contamos con referente en el lugar”. “Estarán presentes algunos compañeros recibiendo la documentación correspondiente. Tenemos compañeros referentes en Mariscala y Varela que harán la tarea de recibir la documentación requerida de compañeros que residen en esas localidades, pero de cualquier manera ofrezco mi número de celular, 099/373773, por cualquier consulta”.

El dirigente sindical apuntó que “es importante comunicar que no hay una fecha estipulada de entrega, pero sí que la misma se hará en el mes de junio. Todo depende de las entregas de las canastas por parte de los proveedores a los Fondos”.

Repasó que en Minas, en ocasión de entregarse la segunda canasta, “levantamos 180, pero estimamos que por la pérdida de trabajo por la pandemia ese número quizás se pueda incrementar”.





JORNADA ATÍPICA

Al hacer referencia al pasado 1º de mayo, dijo que “fue muy atípico”. “Se pudo hacer de manera responsable, se decidió en la Mesa Representativo del PIT-CNT que se votó que lo que se debía hacer era redoblar las mesas de recolección de firmas. Fue lo que se hizo en Lavalleja, juntándose 762 firmas en una sola jornada, lo que entendemos estuvo muy bueno”. En el final Vera adelantó a nivel SUNCA “saldremos por las obras para hablar con los compañeros que estamos recibiendo los alimentos no perecederos para después entregarlos a las ollas solidarias”.