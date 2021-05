La mayoría de los presidentes de clubes minuanos observan “positivo” la llegada de Sud América

Primera Página

En las últimas horas establecimos contacto con los nueve presidentes de los clubes afiliados a la Liga Minuana de Fútbol. En su amplia mayoría, las respectivas autoridades de las instituciones observan positivamente que un club profesional juegue de local en el Estadio “Juan A. Lavalleja” de nuestra ciudad, por el Campeonato Uruguayo de Primera Division. No obstante, algunos presidentes señalaron que es importante que la actividad de Sud América no coincida con una posible actividad local.

¿QUÉ PASARÁ CON LA FINAL DEL 2019?

Por otro lado, también le consultamos a los presidentes de Barrio Olímpico y Granjeros – al igual que lo hicimos en la pasada jornada con el presidente de la Liga Minuana -, sus opiniones con relación a las finales que permanecen pendientes, correspondientes al torneo Clausura de la temporada 2019. Emilio Suárez y Wilson Paglino dieron sus posturas con relación a ello.

BARRIO OLÍMPICO

Emilio Suárez: “Es positivo” que venga Sud América

Emilio Suárez, presidente del Club Atlético Barrio Olímpico, expresó la opinión del club sobre la llegada de Sud América a Minas: “La opinión es positiva. Creemos que le va a hacer un bien a la sociedad y al comercio. Es una apuesta a corto, mediano y largo plazo, en el caso de que después siga acá Sud América”. Después señaló de qué forma puede llegar a repercutir la llegada de la IASA en el fútbol minuano, y dijo: “Creo que para el futuro puede llegar a ser una forma de acercar el fútbol profesional al amateur. Como club estamos de acuerdo”.

Sobre la final pendiente: “Somos optimista en que cambie lo sanitario”

Posteriormente, Suárez habló con respecto a la final del Campeonato Minuano 2019 entre Barrio Olímpico y Granjeros, que dos años después, aún permanece pendiente. Emilio remarcó que: “Somos optimistas en que la situación sanitaria va a cambiar con la vacunación, y que se podrán jugar partidos con aforos. Una vez de que se resuelva eso se fijará el comienzo del Campeonato 2021, previo a la disputa de las finales”.

GRANJEROS

Wilson Pagliano sobre Sud América: “Lo veo como una motivación para los futboleros”

El presidente de Granjeros comentó su opinión sobre Sud América en Minas: “Granjeros no tiene una posición formada sobre el tema. Como hombre de fútbol me parece bueno, lo veo como una motivación para los futboleros minuanos”.

Sobre la final pendiente: “Jugar sin gente es inviable”

Al igual que lo hicimos con Emilio Suárez, a Pagliano también le consultamos su opinión con relación a la final pendiente del Minuano 2019. Sobre esta situación, el equipo de la decimotercera sección del departamento se mantiene firme con su postura: “Seguimos pensando lo mismo, queremos jugar ese o esos partidos con gente en las tribunas. Queremos que sea una fiesta de muchos y no de unos pocos. Jugar sin gente para nosotros es inviable”.

LAVALLEJA

Óscar Agriel sobre Sud América: “La IML tendría que haber dicho que no”

El presidente de Lavalleja Fútbol Club manifestó su postura sobre la llegada de Sud América a Minas: “El tema Sud América se iba a tratar en la Liga, y con el tema de la pandemia se suspendieron las reuniones. Sud América arregló con la Intendencia que es quién lo administra. Mi opinión es que sí en el Interior no se puede jugar al fútbol, la IML le tenía que haber dicho que no”.

SPORTIVO MINAS

Gustavo Umpiérrez sobre Sud América: “Todo lo que sea para sumar bienvenido”

La máxima autoridad de Sportivo Minas con respecto al tema de la IASA: “Opinión del club no tengo porque no hay reuniones ni nada con el tema pandemia. A título personal (que quede sumamente claro) pienso que todo lo que sea para sumar bienvenido”.

LAS DELICIAS

Luis Bouvier sobre Sud América: “La opinión es positiva”

Bouvier sobre que Sud América juegue de local en el Estadio Municipal: “La opinión es positiva porque es bueno que un club profesional apueste a venir al interior para oficiar de locatario, eso mueve muchas cosas no solamente el estadio. Ahora no se puede por la pandemia pero cuando vuelva el público a las canchas se mueve mucha gente y se puede rebuscar mucha gente”.

OLIMPIA

Raúl Trabuco: “Yo lo veo bien mientras no coincida con el fútbol local”

El presidente del Club Atlético Olimpia, también se refirió al tema: “Esta situación es diferente a la que se dio con Torque, porque esa institución a la primero quería la prioridad de los jugadores de los clubes de acá antes de ir a otro cuadro, eso fue lo habíamos entendido casi todos los clubes y por eso salió negativo. En esta oportunidad, Sud América a los clubes y a la Liga no le planteó nada que fuera prioridad que los jugadores de los clubes minuanos tengan que ira a Sud América, o cederles los futbolistas antes de ir a practicar a otro club de Montevideo. Yo lo veo bien mientras no coincida con el fútbol local. Aparte se puede jugar hasta de noche en el Estadio, o puede jugar de mañana Sud América así no compite con el fútbol local. Además no se si va a haber fútbol local este año, yo pienso que no le va a sacar gente. En mi opinión cada vez va menos gente al fútbol local. La Comisión de Olimpia no tiene problema, salvo que hayan otros por menores atrás de esto, pero al parecer solo viene a jugar Sud América”.

NACIONAL

Gonzalo Rivadavia: “El club cree que está bien y apoya”

Los “tricolores” se muestran – al igual que la mayoría – con aprobación al respecto del tema en cuestión. Rivadavia dijo que: “El club cree que está bien y apoya. No creemos que puede repercutir de mala manera en el fútbol minuano, más allá de qué algún día se tenga que cambiar alguna fecha cuando se juegue”.

ESTACIÓN

Robert Ramírez sobre Sud América: “No hemos tratado el tema”

Al ser consultado, el presidente del Club Estación declaró a Primera Página que: “Aún no hemos tratado el tema”.

LITO

Bruno Álvarez sobre Sud América: “Estamos de acuerdo”

En representación del Club Atlético Lito, su presidente Bruno Álvarez, destacó que: “Estamos de acuerdo que vengan”.