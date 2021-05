Se inauguró oficialmente el mural de Abreu en la sede de Olimpia

Primera Página

Por Gonzalo Martínez

El pasado día viernes, el Club Atlético Olimpia rindió especial homenaje a un hincha especial del club. Tal como informó y adelantó hace semanas Primera Página, se inauguró el mural realizado por José Gallino, en el cual este artista retrató la imagen de Sebastián Abreu.





SEBASTIÁN ABREU: “ESPEREMOS QUE PUEDA JUGAR EN OLIMPIA CUANDO ME RETIRE DEL PROFESIONALISMO”

En la sede social de los “alas rojas” charlamos con Abreu, que comenzó diciendo: “Estoy agradecido a toda la gente de Olimpia, a todos los que participaron en esto. Esperamos que no solamente sea para disfrutar uno, sino también sea un lugar turístico como ha sucedido en otros lugares, que vengan por acá se saquen la foto y se lleven el recuerdo”. Sebastián fue consultado acerca de cómo se dio la iniciativa por parte de Olimpia, y dijo: “Primero me preguntaron si podía venir que había una sorpresa, y después claramente tuvieron que decirme cual era la sorpresa porque había que darle difusión, y que era fundamental manejar bien el tema de las fechas para que pudiera estar presente. Luego me comentaron que era un retrato mío en la sede, como una forma de homenaje que iba a hacer el club. Obviamente les agradecí y les dije que para mí era demasiado, pero como ya habían hecho toda esa movida tampoco quería romper el globo de la ilusión, y que en definitiva genera un orgullo muy grande, no solo a mí sino también a toda la familia. En este club el máximo goleador es Óscar Wilson Abreu, mi tío. Y ahora vamos a tener esta posibilidad que en este caso hasta el momento solamente como un ilustre hincha de Olimpia, esperemos que pueda jugar en el club cuando me retire del profesionalismo y poder estar acá, donde tantas veces compartimos triunfos y derrotas, pero siempre en ese tercer tiempo tan aprovechado en el club. Tener la posibilidad de estar en el mural es una sensación especial”; comentó “El Loco” Abreu a Primera Página.





“AGRADECIDO POR TANTO CARIÑO”

A la postre, se refirió sobre las sensaciones que tiene a la hora de observar el mural; y nos comentó que: “Cuando uno ve la foto lo traslada a aquel momento (el penal que picó Sudáfrica 2010). Aquella frase que dice ‘uno no es profeta en su tierra’, con estas cosas puede decir que sí es profeta en su tierra. Estoy muy agradecido por la demostración de cariño.

“EL PASO SIGUIENTE AL DE FUTBOLISTA ES SER ENTRENADOR”

Cerrando la entrevista, le preguntamos a Abreu sobre su futuro en el fútbol, y declaró a Primera Página que: “Nunca se sabe, pero hay que ser realista y consciente de que también está llegando el final de una hermosa historia, y que se van dando los pasos para dar inicio cien por ciento ya a otra historia linda, que es la que uno se quiere plantear a corto plazo que es ser entrenador. Ahora también estoy aprovechando a estar en los medios, y que te abren las puertas a poder estar en los medios, de poder seguir creciendo y aprendiendo, de poder tener esa apertura en la cual uno puede trasladar esos conocimientos y sus pensamientos a través de los medios. Pero indudablemente el paso siguiente al de futbolista es ser entrenador”. Sebastián habló sobre la posibilidad de que en algún momento u otro, en esta última etapa como futbolista, pueda compartir plantel con su hijo Diego – actualmente de Defensor Sporting -, y señaló: “Nunca pasó por nosotros, es más deseos de él que lo que puede ser la realidad. No decimos que no, pero tampoco es algo que vamos a forzar para que pueda suceder”; finalizó manifestando Sebastián Abreu.





José Gallino: “La durabilidad depende de la pared, pero aproximadamente es entre 20 y 30 años”

Minutos más tarde, dialogamos con el artista José Gallino, quién fue el encargado de llevar a cabo el retrato de Abreu. En un principio, Gallino dijo: “Estoy muy agradecido y muy emocionado de ser invitado. Me siento muy contento de volver a Minas para pintar de nuevo. La verdad que la jornada estuvo muy linda y muy agradable. La imagen del mural recuerda el festejo de gol cuando Sebastián picó el penal en Sudáfrica 2010, y fue elegida en conjunto con Olimpia. Me llevó un par de horas, desde la una de la tarde hasta la seis y media de la tarde, más o menos. Se hizo con aerosoles y técnica grafiti. La durabilidad del trabajo depende de la pared, con el tema de la humedad, y demás. Aproximadamente dura entre 20 y 30 años, pero hay que tener en cuenta la situación de la pared y que protección tenga”; señaló Gallino.





“LOS MURALES QUE HAGO CAMBIO LA GAMA DE COLORES”

El artista remarcó de qué forma se dio la elección de foto: “Con el tema de la foto hubo una preselección. La elección se hizo entre todos. El gol representa el gol de Sudáfrica, el cual lo gritó un Uruguay entero”. Luego nos señaló que rasgos personales le estampa a los murales, más allá de la foto que toma como referencia: “Siempre los murales que hago cambio la gama de colores, a veces las sombras son de color gris y yo la hago de color lila, como que le doy mi toque artístico y eso le da un toque de realismo”; finalizó José Gallino.