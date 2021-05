La difícil tarea de la protección de los animales en tiempos de pandemia

Primera Página

En diálogo con Primera Página, Valentín Hernández, responsable de Animales Amigos, expuso sobre su accionar de ayuda animal en tiempos de pandemia, reflexionó sobre la responsabilidad en la tenencia animal y en torno a la concientización social a la hora de la adopción.

Hernández consideró que la su actividad de ayuda animal está “bastante complicada debido a todo esto de una pandemia que ha perjudicado todo, pero más allá de las complicaciones y cuidados, se sigue atendiendo a los animales”.

En torno a la tenencia responsable y castraciones opinó que “es un problema que si bien no está solucionado del todo, está bien encaminado. Una por el trabajo del veterinario puesto por la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) y que permitió se castrara por todos lados, y la otra es toda la gente que ha trabajado en sus diferentes lugares, gente que trabaja de forma honoraria y por vocación”.

“La gente tiene que involucrarse mucho más y prestarle atención a eso de la reproducción muy rápida, especialmente canina”, apuntó.

RESPONSABILIDAD

Consideró que cuando se trabaja con seres vivos “hay que ser muy responsables, tener en cuenta va a ser muy duro y a la vez hacerlo lo mejor posible, aún cuando se entiende es poco lo que se hace pero sabiendo se aporta un granito de arena. En ese marco y en lo que a mí respecta no sólo atiendo a los animales que tengo a mi cuidado, sino además acudo en ayuda de la atención a otros que su gente a cargo por alguna razón una otra se les complica en algún aspecto de ese cuidado. La pandemia tanto para los humanos como para los animales, genera mucho estrés y nerviosismo”.

Dijo que la reducción de la movilidad “nos lleva a todos a estar ansiosos y los animales sienten lo mismo, extrañan el movimiento y eso los pone mal”.

PROBLEMÁTICA AGRAVADA

Hernández comentó que lamentablemente sigue habiendo muchos perros en la calle, “y no se toman medidas en contra de quienes hacen tener crías para después venderlos sin autorización o control alguno”. “Existen casos que muchos de esos animales terminan en la calle y el problema se agrava debido a que por ejemplo el perro sale a la calle a hacer sus necesidades, acción que está realmente muy mal y le hace daño a la convivencia ciudadana. Si no ponemos un poco de esfuerzo será muy difícil de solucionar ya que es de total irresponsabilidad dejar salir a los animales a hacer sus necesidades haciendo prácticamente imposible y desagradable transitar por las veredas de la ciudad. Hay muy poca gente que acompaña a su perro con su bolista y la pala para recoger la deposición de los perros. Es un problema cultural que se arrastra de años, pero no por eso lo tenemos que naturalizar para el resto de los tiempos, tenemos que tomar conciencia que son acciones que traen consecuencias a la salud humana”. “Es un problema de todos y tenemos que hacer algo al respecto”, señaló.

CONCIENTIZACIÓN

Reveló que cuida también a muchos gatos, animales que “hay que darle su importancia en el aspecto de que son los que terminan con muchas de las ratas que lamentablemente están instaladas en nuestra ciudad y que parece cada vez son más”.

La organización recibe la ayuda de algunos socios colaboradores, “pero también tengo que aportar desde mi bolsillo ya que si no es imposible trabajar en torno a este tipo de actividades que conlleva gastos, entre otros, de alimentación vacunas y remedios”.

Según informó Hernández, los interesados en adoptar responsablemente a un animal, y también en colaborar con la causa, pueden comunicarse e informarse a través del celular 092 205 089.