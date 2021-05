Juan Ignacio Beracochea, un director orquestal sin techo

Primera Página

“EN EL FUTURO QUIERO REALIZAR UN PROYECTO ORQUESTAL EN MINAS”

Dialogamos con Juan Ignacio Beracochea, el joven minuano director de orquesta, quien hizo un repaso de su carrera hasta el momento.

Precisamente, al hacer un poco de historia dijo que comenzó a los 13 años a tocar la viola en Minas. “Después, a medida que estaba en la orquesta y que me empezó a interesar todo lo que era lo de director de la orquesta justamente, viendo videos en Youtube y analizando a los directores con nivel internacional, me surgió la idea que quería estudiar eso porque le encontraba algo más especial que tocar un instrumento solo, ya que dirigir una orquesta significa manejar no solo un instrumento. Sería como un conector que lleva la idea central y los músicos se van implementando al resultado final”.





EXPERIENCIA ÚNICA EN VENEZUELA

Juan Ignacio recordó que tuvo la suerte de tener su primer viaje a Venezuela donde estudió aproximadamente un mes, “y fue donde me fui orientando un poco más a lo que es la dirección orquestal”. “Evidentemente cuando alguien hace un primer viaje internacional, conoce y se empapa un poco de más conocimiento y gana experiencia en un país como Venezuela que es muy importante, porque justamente fue donde se creó el sistema de las orquestas juveniles e infantiles. Fue para mí una experiencia única, más allá de que hasta el día de hoy he tenido muchas más”.





DE ESTO NO SE JUBILA

Beracochea reconoció que “la dirección orquestal es una carrera que es para toda la vida, uno de esto no se jubila, nunca termina de aprender porque siempre aparece algo nuevo. Algo comparable como con la medicina, donde si bien uno estudia para ser doctor, siempre se va a encontrar con nuevas enfermedades y estudios, que es también muy interesante y muy competitivo ya que es una carrera bastante difícil en ese sentido, por lo que hay que moverse muchísimo. Por lo general podrá haber orquestas chicas o grandes pero con sólo un director. Si bien a uno lo pueden invitar y ofrecerle un cargo como director, ser director titular de una orquesta no es nada sencillo, no solamente por los conocimientos que tenga uno, sino también por los contactos y experiencia”.

Dijo que “la dirección me atrapó desde otro sentido y analizando un poquito mi vida un poco más atrás, de la escuela en adelante siempre me llamaron la atención los roles más protagónicos, de hacer una obra de teatro, desde recitar un poema o cuando en el liceo armé un ensemble, en su momento improvisado, pero ahí me di cuenta que me gustaba ese rol de liderazgo”.





COMPETENCIAS INTERNACIONALES

El joven director comentó que “si bien las competencias internacionales son presenciales, los rounds preliminares son a través de un video mostrando la técnica de dirección y liderazgo frente a una orquesta, las experiencias que cada uno tiene a través de su curriculum personal, más algunas referencias y de ahí es que se eligen para que uno vaya a participar. Esa etapa de que te elijan para que vayas a participar es muy difícil, tal es así que a grandes directores jamás los han elegido ni para una tapa previa de dirección orquestal porque es muy complejo. En este caso y por lo que se está viviendo hoy día, las competencias se vienen desarrollando de manera virtual siendo básicamente lo que se hace un round preliminar, donde se manda un video y un curriculum y con eso ya se juzga enteramente. En este caso me postulé y quedé en la parte de finalistas donde se juzga de la misma manera porque no se puede hacer algo presencial, más allá de que los premios son con base presencial, pero a partir de 2022 o 2023 cuando termine la pandemia. Son experiencias en las que uno participa no para ganarlas, más allá de un deseo normal de hacerlo. Más lo hace por los contactos y para mostrarse internacionalmente porque son jurados muy prestigiosos y gerentes de muchas orquestas. Justamente el mundo de la dirección se mueve como si fuera el fútbol, ya que se debe contar con manager y sus contactos. La verdad estoy muy contento y satisfecho porque que me hayan elegido, significa muchísimo, más allá de que gane o no”.





PROYECTO ORQUESTAL EN MINAS

Volviendo a hacer un poco de historia, Juan Ignacio recordó que “en Uruguay, básicamente Minas, siempre sentí que debo hacer algo. Si bien ya lo hicimos con una orquesta joven de Minas que nunca tuvo apoyo, lo que significa que se hacía con lo poco que se tenía, pero se hizo lo mejor posible para que la gente de Minas tuviera esa parte cultural que faltaba y que la gente recibía con muchísimo cariño. Así fuimos mechando grandes compositores y grandes sinfonías, que al principio cuando yo planteaba hacer una sinfonía de por ejemplo Mozart, aparecía el cuestionamiento de cómo seria la recepción de la gente, pero sin embargo la gente la recibió de muy buena manera. Eso era lo que nos motivaba un poco más a continuar con el proyecto. A futuro, quiero hacer algún proyecto orquestal en Minas y quiero demostrar en Uruguay lo que uno sabe y puede aportar antes de una beca en el extranjero, porque la mayoría de las ofertas que tengo son de otros lados, conciertos internacionales, etc. Evidentemente aquí no hay mucho panorama abierto, por lo que entiendo que primero tengo que hacer una carrera internacional para luego venir acá, al revés de lo que sucede en Europa, donde ven que si sos joven y con condiciones te apoyan un cien por ciento y hasta lo contratan. Entienden que la persona joven, por menos experiencia que tenga, tiene algo distinto que aportar, por ejemplo otra energía natural. En esta etapa que estoy yo, trabajo mucho como asistente, me toca trabajar quizás en México como asistente de dirección, también en Los Ángeles (USA). Me van tocando cosas muy importantes que la verdad me dan una satisfacción enorme y que significa que estoy haciendo las cosas bien y también sé que desde el lado profesional voy a tener que irme por un tiempo y seguir con mi capacitación y profesionalización y aprender a aplicar los conocimientos”.