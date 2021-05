Mariana Fernández, Consejera de OFI: “si remamos en la misma dirección, salimos adelante”

Primera Página

(Colaboración de Carlos Fernández Pereira)

La Consejera de OFI, Mariana Fernández, nos hizo llegar una nota haciendo alusión a la actualidad que se vive en el Fútbol del Interior, la que transcribimos a continuación:

“A partir del 24 de mayo, la práctica del fútbol amateur, ha sido autorizada por las autoridades, y una vez más observamos las diferentes reacciones que genera. Si alguna enseñanza nos debería haber dejado este tiempo, es para repensarlo, aprender, corregir y volver a empezar. Mi espíritu futbolero me lleva a querer que todos vuelvan a la cancha, pero quienes más me preocupan son nuestros jóvenes, los más desprotegidos en esta situación. Menos salidas, menos amigos, menos deporte. Vayamos progresiva y conscientemente devolviéndoles su entrenamiento, el contacto con sus pares, volvamos a compartir momentos. No está tan lejos el momento de poder competir, el primer amistoso, el partido tan anhelado. Pongamos nuestro granito de arena los adultos, en estas generaciones que son el futuro. Pensemos en acompañarlos, estamos en mejores condiciones, sabemos el teórico clarito, si lo aplicamos, somos imparables; demos un mensaje responsable.

Escucho y leo la diversidad de opiniones en el tema económico, y soy una convencida que si remamos en la misma dirección, salimos adelante. Todos nos necesitamos, es un puzzle muy amplio el del fútbol del interior; cada cual desde el sitio que ocupa debería mirar en lo mejor para el colectivo. Llevamos un año debatiendo quien juega, como juega, cuanto juega. Empecemos a nivel local, cada realidad es diferente. Hablemos, no puedo creer que el facilismo lleve a no practicar deporte y miremos para el otro lado cuando se reúnen sin protocolo alguno. Miremos las estadísticas de contagios en las franjas que manejamos, es muy bajo el porcentaje de contagio practicando y menos aún jugando un partido. Es verdad que jugamos para competir, pero quizás de esta, salimos juntos. Elaboremos proyectos sencillos, de costos fijos que deben asumir los clubes, y como vamos a hacer juntos, para afrontarlos. Cuando elaboramos una crítica destructiva, debemos poseer la capacidad de solucionar. Trabajemos. Lo que he aprendido, es que la ansiedad transita a mayor velocidad que los plazos que llevan las gestiones, pero sigamos insistiendo. Dirigentes: nos eligen para desarrollar fútbol, hagámoslo”.