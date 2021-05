Primera Página

El pasado viernes mantuvimos un contacto con Washington Machín, director de Planta 1, que con la amabilidad que lo caracteriza, ante este hecho puntual mencionó que “es un tema que ya lo he hablado con el vecino, y le comuniqué que la Intendencia no retira escombros, y en ese lugar hay mucho. Si pasamos con la camioneta y hay una bolsita negra o dos, la levantamos, no hay problema. Pero esta resolución no es de ahora, es algo que se viene implementando desde hace muchos años. El escombro es responsabilidad exclusiva del dueño de la obra. Cuando hacemos el barrio Estación siempre vamos a ese lugar, y retiramos todo lo que hay, ya sea ramas, podas, basura y todo lo que tira la gente, pero el escombro queda, no tenemos orden de retirarlo”.

Teniendo en cuenta el criterio de la IDL respecto a los escombros, es difícil vislumbrar una solución a esta situación, y a otras similares. Es evidente que en este caso, el responsable de generar y de abandonar en la vía pública los escombros, que hace tiempo están en ese lugar, no se hizo responsable de los mismos, casi seguramente sin consecuencias para esa persona o empresa. Si la IDL no recoge escombros, pero las personas o empresas no sufren consecuencias por dejarlos en la vía pública -al parecer no hay apercibimientos, ni multas, ni ninguna otra medida-, ¿debemos los vecinos del departamento resignarnos a vivir con escombros en las veredas y calles, y a que se formen, una y otra vez, basurales a causa de la presencia de esos escombros? No nos parece que esa sea solución alguna. Quizá la IDL deba recoger esos y otros escombros, al menos hasta que sea capaz de lograr que quienes, de forma negligente, los abandonan en calles y veredas, se hagan responsables de ellos, cosa que evidentemente no está sucediendo.