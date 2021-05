Se batió récord de recolección de firmas en el departamento

Primera Página

UN DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES ATÍPICO

El sábado 1º de Mayo se celebró en todo el mundo -excepto en Estados Unidos, donde no se festeja en esa fecha- el Día Internacional de los Trabajadores, enmarcado en una época de pandemia, lo que lo tornó, al menos en nuestro país y concretamente en Minas, atípico. La actividad principal de la central de trabajadores fue la recolección de firmas para convocar un referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y se batió un récord: se recogieron en Lavalleja casi 800 firmas en un sólo día, y unas 80.000 en todo el país.

No hubo como habitualmente era hasta hace dos años un acto popular, pero tampoco caravana, como se realizó el año pasado. Primó el respeto a la emergencia sanitaria, y de hecho, el lema de los trabajadores en este día tan especial fue “Primero la vida, primero el trabajo”.

Primera Página recabó la palabra de Ana María Caballero, dirigente sindical de Ades Minas e integrante del Plenario Intersindical de Lavalleja. Al dar una reflexión sobre tan importante fecha para los trabajadores, comentó que “es un 1º de mayo que como todos sabemos es absolutamente atípico, en plena pandemia y en el momento peor para el país, con una cantidad de contagios por día, al igual que los casos activos y sobre todo por la cantidad de muertes”.

La dirigente afirmó que “a esto se contrapone una carrera contra el tiempo en cierto sentido en cuanto a la vacunación, que hoy por hoy es a lo que se apuesta, sobre todo desde el gobierno, para dar vuelta esta pandemia”.





PRIMERO LA VIDA, PRIMERO EL TRABAJO

Caballero dijo que “como dice el lema este año del movimiento sindical ‘Primero la vida, primero el trabajo’. Esas dos cosas han sido las más preciosas para cualquier ser humano, pero en este momento más que nunca hay que remarcar eso, porque son los trabajadores los que están pagando el peor precio en esta pandemia. Y no solamente en Uruguay, es en el mundo”.

La entrevistada informó que “a través del movimiento sindical lo que se ha decido es justamente que no es un día de celebración, porque no es un momento para celebrar, sino más bien de luto. Lo más representativo para nosotros es no movilizarnos, por lo tanto no hay acto central ni caravana. Lo que sí se instalaron puestos en distintos puntos de Minas y el departamento para juntar firmas contra 135 artículos de la LUC (Ley Urgente Consideración), y se consideró que este 1º de mayo tenía que centrarse en eso, y en la recolección de alimentos no perecederos para las ollas populares que en este momento, en muchos casos es lo que está manteniendo más o menos la alimentación de una gran parte de los uruguayos. Hay que recordar que hay más de 100 mil uruguayos más pobres de lo que había en años anteriores, en una situación de poco apoyo estatal. Por lo tanto, la contracara de la pandemia y de la existencia de medidas muy flacas, es justamente el hecho de la solidaridad que se hace a través de las ollas populares”.





762 FIRMAS

El sábado por la noche y en conferencia de prensa, el PIT-CNT anunció que se recolectaron más de 80.000 firmas contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se busca someter a referéndum. Por su parte la Comisión Pro Referéndum en Lavalleja informó que en el departamento se lograron 762 firmas.