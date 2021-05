Policía de Lavalleja investiga dos estafas a ciudadanos de Minas

Primera Página

A la Dirección Departamental de Investigaciones fueron derivadas las actuaciones para identificar a quienes están detrás de las maniobras de estafas que afectaron a dos ciudadanos de Minas en las últimas horas. Por una parte, uno de los damnificados denunció que compró prendas de vestir por la red social Instagram, realizando el depósito de dos mil sesenta y siete pesos uruguayos por Red Pagos, contactándose luego con una mujer para el envío de la compra. Al no poder concretar el envío y reclamarlo sin tener respuesta decidió radicar la correspondiente denuncia por estafa.

Al tiempo que otro ciudadano radicó denuncia luego de haberse percatado que desde su cuenta del Banco Scotiabank realizaron transferencias por distintas sumas de dinero hacia otra cuenta, totalizando en diez mil pesos uruguayos. Ambas denuncias fueron documentadas por Policía Científica.





Ante el advenimiento de los primeros fríos la Jefatura de Policía de Lavalleja transmite una serie de recomendaciones para que tome en consideración a la hora de utilizar elementos para calefaccionarse.

Evite colgar o acercar ropas o materiales de fácil combustibilidad (manteles, cortinas, alfombras, etc.) en las estufas o calefactores; en caso que las utilice para secar ropas (sabiendo que no es su finalidad) mantener una distancia mínima de un metro y medio.

Nunca dormir con estufas a combustión encendidas, ya que la llama al descubierto consume oxigeno del ambiente. El uso de braseros o fuego para calefaccionarse en el interior de la vivienda genera altas concentraciones de monóxido de carbono, su uso en el interior de los hogares es altamente peligroso para la vida de las personas. En caso de estufas a leña utilice siempre un chispero o protección similar.

Solo utilice equipos eléctricos cuando la instalación eléctrica esté en condiciones.

Antes de utilizar equipos de calefacción o estufas a leña revise su estado y limpieza. El mantenimiento previo de estos equipos disminuye considerablemente el riesgo de incendio.

Si percibe olor a gas procedente de alguna estufa o cualquier otro aparato, ventile la vivienda y cierre la llave del gas, no utilizando fuentes calor. Las velas pueden ser peligrosas, no las deje nunca encendidas sin vigilancia. Controle el estado de aquellos elementos que utilizan en la cama (por ejemplo bolsas térmicas, de semillas, etc.) para calefaccionarse.

Ante cualquier emergencia llame al 104 o 911.