José Pedro Varela contará con una nueva sala cultural multifuncional

HEBERT LOZA: “TENEMOS TODO PRONTO PARA LA REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES”

Hebert Loza, director departamental de Cultura, confirmó a Primera Página que tras la presentación de un proyecto en el programa llamado Fondo para Infraestructura en el Interior del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de José Pedro Varela logró concretar un convenio que incluye $ 800 mil para la realización de una sala multifuncional que le permitirá a la población de la ciudad y sus alrededores, “disfrutar de exposiciones, charlas y de un escenario muy completo ya que contará con todo lo relacionado a lo técnico”, como audio e iluminación. La ubicación de la sala será donde funciona la actual Casa de la Cultura de la localidad.

La obra se realizará en dos etapas, “y en la segunda se trabajará sobre los camarines, una gran galería, una especie de confitería y un gran espacio abierto”, agregó Loza.

A LA ESPERA, CON TODO PRONTO

Loza consideró que cultura departamental está “trabajando muy bien”. “Se hizo la recorrida por el interior del departamento, más allá de que existe una comunicación diaria con todos los alcaldes. Se donaron libros, surge un proyecto para arreglar la hermosa sala de José Batlle y Ordoñez, estamos viendo de que manera reestructuramos la casa de (Wilson) Ferreira Aldunate con el fin de darle el funcionamiento que hoy no lo tiene. Estamos también con la exposición de los 100 años de Benedetti, guardada por esto de la pandemia pero que creemos se podrá exhibir en mayo. Prácticamente está pronta la biblioteca, el rincón infantil y lo que tiene que ver con los cursos, todo prácticamente a la espera de la reactivación de actividades”. Los talleres o cursos están en espera, “hasta que se levante la pandemia”.

Acotó que tiene en agenda para hablar con el intendente tres talleres que se podrían estar haciendo por Zoom, “pero el resto tiene que esperar”. “En Minas tenemos pendientes más de 20 cursos, pero en cada localidad hay diferentes necesidades en cuanto a los talleres porque cada una tiene sus particularidades”.

“Por eso es que en cada visita se habló con los alcaldes, quienes me alcanzaron una lista de la preferencia que cada comunidad tiene”, apuntó.

Continuando con la entrevista a Hebert Loza, al hacer referencia a la Banda Municipal explicó que tiene dos conciertos preparados a la espera de poder ensayar. “Nuestra idea -agregó- es que la Banda salga al interior, no solo del departamento sino también del país. En cuanto al funcionamiento, hay intención de que la misma sea un poco más sinfónica, no perdiendo lo popular pero si manteniendo y elaborando un poco más la programación para que los chicos puedan lucirse. Contamos con músicos de primera categoría”.

En cuanto a la Comedia Municipal dijo que están a la espera de un concurso para contratar un director de forma estable, “y siempre tener directores invitados para agilizar y trabajar de otra manera con gente diferente. Lo mismo pasa con el Coro”.

“Hay que dinamizar todos los cuerpos, la Comedia, la Banda y el Coro, ya que es la única manera de que el artista se supere”, acotó.

TEATRO LAVALLEJA

Loza comentó que finalmente en el teatro, se entendió que había que numerar las butacas. “Eso me pareció genial porque estuve 5 años peleando por la numeración de las butacas, que si bien parece una tontería, es una cosa de orden en general. Creo que la donación de China, tanto de audio como de luces, fue muy importante, ya que deja un área técnica de excelencia y acredita a nuestro teatro para la realización de cualquier tipo de espectáculo. Es importante destacar que fue algo que se hizo a nivel nacional y no solamente en el teatro Lavalleja. Todo se centró en el teatro Solís, la embajada citó a todos los teatros del país y fue así que se le dio a cada teatro lo que necesitaba. Lo aclaro porque anda una versión que indica que solo se le dio al teatro Lavalleja. Del personal capacitado que yo dejé en mi gestión anterior quedan muy pocos, el resto no está, por lo que hay que reeducar a la gente que está en este momento”.

Dijo que al ser nuevos “no saben, por ejemplo, cómo recibir a una persona, cómo llevarla a la butaca, qué se debe hacer en caso de una emergencia, qué hacer en caso de recibir a una persona lisiada, a una autoridad, cosas que son metier del teatro y que hay que aprenderlas”.

CASA DE LA CULTURA

Mencionó que se encontró con una Casa de la Cultura “con un personal muy desanimado o se podría decir muy desmembrado”. “Además un rincón infantil prácticamente abandonado, la Casa de Lavalleja con las puertas rotas. No fue la Casa de la Cultura que dejé. Tampoco tuvo el dinamismo que dejé porque el salón de exposición estaba cerrado y sin una programación, por lo tanto fue como empezar todo de cero, con el plus de que la gente tenía ganas de trabajar por lo que resultó muy fácil en tres meses levantar la Casa de la Cultura. Fue todo gracias a los funcionarios que estaban dispuestos a hacer lo que fuere para, por ejemplo, la reestructura de la Biblioteca, el Museo del Gaucho, el cambiado de telas y todo lo demás. De otra manera sería imposible hacer lo que se hizo en solo tres meses”.

ADAPTACIÓN Y NECESIDAD ARTÍSTICA

Loza consideró que si bien no hay más remedio que adaptarse a las cosas que trajo la pandemia, “hay que sobre todo dinamizar a la parte artística porque el artista necesita del aplauso”. “El artista por más que haga lo que haga y muestre lo que muestre, si no tiene el aplauso y el calor de la gente, no es lo mismo. El artista trabaja para que lo aplaudan por eso y como todos esperan que esto pase lo más rápido posible. De cualquier manera y especialmente en lo cultural, las consecuencias que trajo la pandemia sirvió para que la gente revalorice lo cultural en cualquiera de sus áreas ya que la cultura es muy vasta. Creo que la gente revalorizó el ir a un teatro, a un cine, ver una exposición, escuchar cantar o ver bailar a alguien que le guste o a quien sea. A las personas no se les llena el alma mirando todos los días televisión, en cambio y por ejemplo del teatro siempre se va con algo”.

Afirmó que “el arte es como el fluir de la sangre en el cuerpo, y eso es lo que la gente necesita sentir de nuevo”.

EXIGENCIA Y EXPECTATIVA

Loza comentó que “todos saben como trabajo, no improviso, por lo que cuando acepto un cargo lo hago ya teniendo una programación atrás. Cuando me ofrecieron el cargo, lo primero que pregunté fue si había presupuesto, porque mis metas son bien claras, y fue aceptado. Estoy trabajando muy cómodo, sintiéndome muy respetado pero también aceptando las consecuencias de una situación que sufrimos todos. Lo que no acepto es bajar el nivel. Tengo mucha expectativa en poder empezar la temporada de una buena vez en el teatro, con día y hora de cada cosa que haya, que la gente nos apoye y seguir con la programación que teníamos a partir de marzo. Será cuestión de reorganizar todo para darle variedad de cosas a la gente y preocuparnos por el interior del departamento que está muy ávido de que haya cosas. Hay que llegar al interior, es una de las prioridades”, concluyó Loza.