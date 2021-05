El Hemocentro recolecta plasma de personas que tuvieron COVID-19 para tratar a enfermos

Primera Página

EVITA EL INGRESO DE PACIENTES AL CTI

Jorge Curbelo, director institucional del Centro Regional de Medicina Transfusional de Maldonado (HEMOCENTRO), confirmó a Primera Página el comienzo de una campaña de recolección y utilización de plasma hiperinmune de personas que ya transitaron el Covid-19, para tratar a pacientes adultos mayores que no hayan ingresado a CTI, con el propósito de evitar su ingreso a las unidades de terapia intensiva.





DEMOSTRACIÓN

En plena jornada de recolección de sangre que mensualmente realiza el Hemobus en Minas, Curbelo detuvo su actividad profesional para también reconocer “la respuesta de la gente de Minas”. “Es un placer acudir con el Hemobus a las distintas ciudades de la región donde nos espera siempre un promedio de 70 u 80 donantes”.

“Eso demuestra que el interior realmente no hay falta de sangre como intentaron decir en un comunicado desde Montevideo donde está esa visión siempre centralista”, señaló.





MÁS DONANTES

Reflexionó que si bien el país atraviesa una época muy especial “contamos con un promedio diario de 150 donantes, lo cual demuestra que a pesar de la pandemia, todo resulta positivo. El año pasado lo cerramos con un 20% más de donantes que en el año sin pandemia y eso que hemos tenido la limitante de las escuelas y los cierres de las Intendencias que han tenido que cerrar sus direcciones de Tránsito lo que influye en el convenio por la libreta de conducir. A pesar de todo, a través de las jornadas que hemos tenido, gracias a la promoción y al sistema ideado en captación de donantes, es que hemos tenido respuesta no solamente para la región sino también para el resto del país”.





DONACIÓN DE PLASMA DE PACIENTES QUE TUVIERON COVID

Curbelo ratificó que lo del plasma “se está empezando a aplicar en Uruguay y trata de una posibilidad cierta que tenemos de tratamiento de los pacientes que cumplen con el protocolo para poder recibir ese plasma convaleciente que se le extrae a los donantes que tuvieron Covid. Los mismos desarrollaron un nivel de anticuerpos por arriba de lo que se exige para poder captarlos como donantes y que son quienes nos dan su plasma para poder brindar esos anticuerpos que ellos crearon cuando estuvieron frente al virus para poder dárselo a la persona que ahora esta cursándolo. No solo alivia, sino que también disminuye muchísimo el periodo de agravamiento”.

Advirtió que el plasma debe brindarse a los pacientes en una etapa muy temprana de la enfermedad, “en las primeras 72 horas que el paciente empieza con los síntomas”. “Si eso se logra, lo que provoca es que los anticuerpos actúen de defensa y evita que el paciente evolucione a una etapa de agravamiento y que después necesite un CTI o un respirador”.









REQUISITOS PARA EL DONANTE DE PLASMA

Informó que la persona que tuvo Covid y tiene interés en donar plasma debe contactarse con el Hemocentro al teléfono 4225 8510 donde se le tomarán los datos. “Posteriormente nosotros venimos al domicilio del interesado para sacarle la muestra, paso intermedio a donar para saber si tiene los anticuerpos desarrollados y una vez corroborado que cuenta con los anticuerpos correspondientes, coordinamos para venir con el móvil de aféresis donde tenemos dos máquinas de aféresis para poder hacer el procedimiento. Tratamos de captar a aquellos donantes que están entre los 14 días y los 6 meses del alta y pueden donar todos quienes tuvieron Covid, se hayan vacunado o no”.

“Estaremos en contacto con la Departamental de Lavalleja para estar al tanto del número de recuperados y si todo sale bien tendremos en vez de una jornada de donación de sangre, una de plasma, al igual que se ha hecho por ejemplo en Cerro Largo y Maldonado”, indicó.





LECHE MATERNA

Curbelo afirmó además que se trabaja muy fuerte en el tema de la leche materna. “En Maldonado seguimos teniendo muchas madres interesadas en el proyecto a quienes se les ha entregado los bollones y las ordeñadoras a aquellas que no lo tienen. En el resto de los departamentos, a medida que la gente se va interiorizando, la gente misma irá llamando para manifestar su interés en donar para incorporar al banco de leche”.

“Aún no hemos salido a realizar jornadas de recolección por un tema de logística”, aclaró.





EXPECTATIVA

Consideró que con el nuevo tratamiento de utilización de plasma en pacientes con COVID-19 “tenemos una expectativa muy grande, porque podemos pensar en que tendremos algo que podremos brindarle a los pacientes para que no agraven su cuadro y que no fallezcan. Me siento muy mal sabiendo que en Uruguay mueren 60 personas diariamente, por lo cual un solo paciente que podamos salvar ya certifica el esfuerzo que se está haciendo. Soy un convencido en base a la literatura y a los países que tienen mucho más casuística que nosotros, el resultado que les está dando”.





CAMPAÑA ESCOLAR VIRTUAL

Curbelo catalogó de “muy buena”, la idea del cronista de Primera Página que plantea la creación y puesta en marcha, por parte del Hemocentro de una campaña virtual a nivel escolar aprovechando la falta de presencialidad en el marco educativo y de manera suplementaria a la clásica y exitosa campaña escolar de recolección de sangre. “No la había pensado y teniendo en cuenta que este año no tendremos la campaña escolar que incluía por ejemplo la visita de los escolares al Centro, puede ser un plan alternativo ideal”, concluyó.