El director nacional de Policía visitó el departamento

ESTUVO EN JEFATURA Y SE REUNIÓ CON EL INTENDENTE Y CON ALCALDES

En el marco de las políticas de acercamiento del Ministerio de Interior a sus unidades del interior del país, Lavalleja recibió ayer la visita del director de la Policía Nacional, el comisario mayor retirado Diego Enrique Fernández.

Este se reunió con el intendente Mario García, el alcalde de José Pedro Varela Martin Rezk e integrantes de la Mesa de Seguridad de esa localidad, y posteriormente con Pablo Patiño, alcalde de José Batlle y Ordóñez. Sobre el mediodía, Fernández fue recibido en Jefatura por la jefa de Policía de Lavalleja, la comisario mayor retirada Blanca Olivera, y por el subjefe, el comisario mayor Ignacio González.





APRECIACION DE SITUACIÓN

En rueda de prensa, Fernández habló de la importancia de que la Direccion Nacional de la Policía “esté presente en Lavalleja en esta que es la primera visita que hacemos desde el punto de vista profesional”. “La idea es realizar la apreciación de situación en conjunto con el comando, en cuanto a tomarle el pulso a cómo va el tema de la seguridad en Lavalleja, lo que para nosotros resulta muy importante, en este caso en Minas en particular. Por nuestros números entendemos por un lado, no han aumentado determinados delitos que nos interesa mucho y por otro hemos logrado bajarlos. No estamos para nada ni contentos ni conformes, porque apuntamos a un estándar mucho más exigente. Este año, a pesar de la pandemia, estamos empezando a apuntar en los primeros días de mayo a incrementar nuestro trabajo y apretar donde hay que apretar para que esta hermosa ciudad siga siendo lo que fue siempre. Nuestra idea es combatir los delitos que haya que combatir y básicamente esa apreciación de situación significa ver en el lugar como está la situación, recorrer parte del departamento, hablar con las diferentes personalidades del departamento como lo fue con el intendente y como fue con los respectivos alcaldes de las ciudades mencionadas y valorar como se está desempeñando el comando”.





OBJETIVO AMBICIOSO

Comentó que el primer año de gestión “se ha trabajado con dos objetivos bien determinados”. “Uno, evitar el crecimiento de delitos, por otro lado bajarlos, objetivo que el año pasado logramos. Este año nuestro objetivo es mucho más ambicioso, más allá de que no estamos ni conformes ni contentos, al contrario queremos más porque siempre se puede hacer un poco más. Venimos acá a seguir trabajando y con más fuerza todavía, por lo que tenemos que atacar los tipos delictivos que se están dando. Lavalleja, particularmente en Minas, es parte de Uruguay por lo que lamentablemente la droga es un flagelo que lo vemos reflejado en otro tipo de delitos también, sumado al hecho que por la tranquilidad que tiene Minas hay delincuentes de otros lugares que han llegado a estar transitoriamente”.

“Estamos conformes con lo hecho el año pasado pero entendemos tenemos que profundizar bastante más lo que se hizo. Hay que ver que se hizo bien, más o menos y lo que se hizo mal para revertirlo”, indicó.





FALTA DE PERSONAL

Fernández aseguró que a nivel nacional “no tenemos la cantidad de policías suficientes, primero porque ahora estamos con la epidemia, tenemos policías con coronavirus, otra cantidad de policías cuarentenados y dejando de lado a eso junto a otras tareas residuales muy importante como los vacunatorios, lo del transporte de vacunas nos lleva a que tenemos jefaturas con falta de personal. Se considera el personal de cárceles, el personal de sanidad, de identificación civil o de inmigración, pero cuando empezamos a examinar los números, los que se dedican a la seguridad pública son los menos. En este departamento es sabido que el número de policías que tenemos no es demasiado y lo que hoy están patrullando en un barrio mañana están en otro. Si bien hay menos policías debemos valorar mucho la iniciativa de la señora jefa y del comando en general. A nivel rural nuevamente se logró abrir dos destacamentos y tenemos en vista algún otro con presencia permanente de policías a los efectos de darle cobertura, no solamente a la capital sino a todo el departamento. Seguir bajando los delitos, mayor presencia policial y dentro de las limitaciones poder dotar a Lavalleja de algún policía más. Al respecto estamos haciendo mucho hincapié en la formación del personal y si podemos superar este pico de coronavirus vamos a intensificar la parte de formación en lo que refiere al manejo del marco legal vigente, al uso del arma de fuego, en destrezas policíacas y sin dejar de lado el tema de la violencia de género”.





ELEMENTOS DE SEGURIDAD POLICIAL

Afirmó que los elementos de seguridad de la Policía para los delitos que el departamento tiene “son los adecuados”. “Se hizo una compra de chalecos antibalas para ir mejorando ese aspecto, el sistema de comunicación y en el tema armamento decir que prácticamente se universalizó con marcas reconocidas a nivel mundial y que están a la vanguardia. De igual modo reconocer que nos pegó un poco también el tema de la pandemia ya que pensamos poner una presencia un poco más asidua de la Guardia Republicana para que refuerce los esfuerzos de la Jefatura, pero el coronavirus complicó todo”.





REUNIÓN CON EL INTENDENTE

Fernández explicó que la reunión con el intendente tuvo como finalidad “el saludo protocolar correspondiente entre la Dirección Nacional y el gobierno departamental. Compartir además una apreciación de situación que va en líneas generales con lo expuesto anteriormente y a su vez recibir de primera mano del intendente su apreciación de cómo está el tema de la seguridad según la óptica del gobierno departamental”.





ACATAMIENTO DE LAS MEDIDAS SANTIARIAS

Opinó que Lavalleja “no ha escapado a la regla país ya que hay algún sector que no valora realmente el riesgo por el cual la sociedad está sufriendo este flagelo que implica la pandemia. La sociedad no valora que una fiesta puede significar uno o muchos contagios que se pueden dar. Creo hay gente que no ha pensado lo peligroso que significa para una sociedad este tipo de enfermedad y Lavalleja no escapo a la generalidad del país. Nuestro trabajo es tratar de disuadir a todo el mundo y hemos hecho los máximos esfuerzos por disuadir el hecho de fiestas particulares o clandestinas. Se ha instalado un discurso que los jóvenes no respetan y hemos encontrado gente de todas las edades que no entienden que no se puede hacer o participar de fiestas y respetar las normativas sanitarias. Estamos lidiando con eso, es una causa país y que como policías nacionales la tenemos que llevar adelante con el apoyo del MSP, de las intendencias municipales y todos los actores correspondientes”. “La que no quiere cuidar, invitarla a que se cuide, básicamente eso”, concluyó Fernández.