William Muñoz: “Respaldamos al Consejo Ejecutivo de la OFI”

Por Gonzalo Martínez

En las últimas horas establecimos contacto con William Muñoz, presidente de la Confederación del Este, con quién dialogamos sobre diversas temas. El dirigente de Treinta y Tres, en un principio, manifestó de qué manera se dieron sus primeros meses de gestión al frente de la Confederación del Este; y señaló que: “Estos meses han sido de inactividad casi total salvo alguna gestión vía telefónica, por lo tanto, evaluar este período es difícil”. Más adelante, Muñoz expresó que le ha significado esta experiencia como presidente de la Confederación, más allá de su anterior participación en la parte directriz en el fútbol de Treinta y Tres; y dijo: “No me he sentido del todo conforme, venía con otras expectativas y la situación general ha sido la de hacer poco o muy poco. He pasado una vida vinculado al deporte y he estado en donde se cocinan muchos temas de importancia, pero ahora con esta pandemia que está trancado todo es muy incómodo”.

“LA SITUACIÓN DE LOS SECTORES ES DIFÍCIL”

Indudablemente la pandemia repercutió en el fútbol del Interior, no solamente porque no se pueden disputar los respectivos torneos, sino también desde el punto de vista económico, y el Este no escapa a esta realidad. Con relación a ello, William se refirió a la actual situación de la Confederación del Este, así como también, cómo se encuentran económicamente los respectivos sectores. Sobre esto, Muñoz nos dijo: “La situación de los sectores es difícil claramente. Sin actividad no se generan recursos y tampoco hay posibilidades de generar, si esto no comienza a rodar pronto seguramente algunos quedarán en el camino”.



“LA RELACIÓN CON CHEPPI ES NORMAL Y DE RESPETO MUTUO”

Inmediatamente, le consultamos al presidente de la Confederación del Este, cuál es el trato que la Confederación mantiene con la Organización del Fútbol del Interior; y manifestó que: “El relacionamiento es normal, somos parte del organismo, así como las ligas, los clubes, los jugadores, los técnicos, etc; integramos la OFI. El relacionamiento con el Consejo Ejecutivo y demás integrantes, eso podría haber algún matiz, pero este Consejo Ejecutivo lo elegimos y lo respaldamos. Específicamente la relación particular con el presidente de la OFI Mario Cheppi, es normal y de respeto mutuo”; finalizó comentando William Muñoz, presidente de la Confederación del Este.