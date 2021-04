Miguel Acosta: “La situación de los músicos es muy comprometida”

Primera Página

AMDEL REANUDÓ SUS CLASES CON UN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO

Muchos son los rubros que durante esta pandemia lo han pasado muy mal. Uno de ellos es el de los artistas, quienes se han manifestado en varias oportunidades realizando distintas propuestas al Gobierno nacional.

Para interiorizarnos de la actualidad de los músicos en el departamento de Lavalleja, requerimos la palabra de Miguel Acosta, presidente de AMDEL (Asociación de Músicos de Lavalleja) y a su vez es secretario de FUDEM (Federación Uruguaya de Músicos).

Consultado sobre la situación de AMDEL, fue claro al explicar que “la situación en Lavalleja está como promedia en todos los departamentos del país, con una situación muy comprometida. En la mayoría de los casos son instituciones que están pagando alquiler, luz y agua como en cualquier casa, y se complica mucho en, por ejemplo nuestro caso, que hemos tenido que suspender todas las actividades que veníamos haciendo los días viernes y sábados. También hubo que suspender las clases que se brindaban a diario, con el cumplimiento cabal del protocolo expedido por la Intendencia de Lavalleja, y en los cuales se cuidan a los docentes y alumnos, pero debido a todo esto tuvimos que cerrar. Ahora reabrimos el local el pasado miércoles y hemos recomenzado con las clases, con un docente y un alumno, y los demás esperan su horario afuera”.

Acotó que “acatamos todos los protocolos, alfombra sanitaria, alcohol en gel, toma de temperatura y firma de planilla con los datos de cada persona que ingresa al local”.





BUSCANDO SOLUCIONES

Acosta informó que “hoy en día tenemos unos 140 asociados, de los cuales estarían pagando su cuota correspondiente la mitad. Al igual que todas las instituciones que hacen cultura, el año pasado la nuestra se vio favorecida por UTE y este año también, y estamos cursando la tratativa para financiar al menos algunos de los pagos del alquiler y también de OSE”.

Al hacer referencia sobre si al golpear algunas puertas, las mismas se abrieron, claramente comentó que “hubo puertas abiertas a medias. Primeramente tuvimos en contacto con el director de Cultura, quien debo reconocer que se ha portado muy bien con nosotros y por intermedio de él llegamos a la parte central de la Intendencia de Lavalleja, donde se nos dijo que por este momento y hasta que no tengan el nuevo presupuesto no habría soluciones, pero que de ahí en más podríamos hablar porque de alguna u otra manera podríamos obtener algún beneficio”.

Continuando con la entrevista a Miguel Acosta, presidente de AMDEL, hizo referencia al subsidio otorgado a los artistas por parte del Gobierno nacional. Dijo que “el subsidio se consiguió por unas 3 cuotas (meses) este año, el año pasado fueron 2, pero todo en las mismas condiciones y será para gente que esté sin trabajo y que no reciba subsidio del Estado o de ningún tipo, o que esté en algún seguro de paro, ya sea total o parcial. Esa gente queda exonerada del beneficio”.

Afirmó que “ha llegado de varios departamentos la noticia de que varios integrantes de los colectivos musicales han tenido que vender sus instrumentos para llevar el plato diario de comida a su casa. Va a ser muy complicado también ya que el músico, que fue el primero que cayó por esta pandemia, será el último en levantarse. Fuera de eso va a tener que recuperar la familia en el modo económico para después poder juntar algún pesito para poder comprar su instrumento nuevamente. O sea que el músico va a sufrir más en todo este periplo que cualquier trabajador común. Me han llegado oídas de músicos de Minas que están en esa situación, pero no lo he confirmado”.





CASI NADIE VIVE DE LA MÚSICA

Acosta indicó que “AMDEL subiste con la cuota que nos da la gente, incluso en alguna oportunidad hubo gente que puso plata y por eso es que la vamos llevando. Es muy complicado con la situación como está”.

Dijo que “pensamos que con el trabajo que veníamos haciendo, siempre y cuando se pueda hacer, nosotros salimos adelante. Nosotros los viernes teníamos guitarreada, con el objetivo de juntar a los músicos de todos los estilos para que ellos hicieran lo que se les antojara y el rédito para la institución estaba en la cantina. Y los sábados estábamos dando un show de bandas departamentales. Entre las cuotas sociales y los montos de recaudación de esas jornadas pagábamos los servicios. Para ser sincero, no se como subsiste el músico, salvo quienes están en la Banda Departamental que perciben un sueldo. Igualmente no hay casi nadie que viva de la música”.





GESTIONES DE FUDEM

Como dijimos anteriormente, Acosta es integrante de FUDEM (Federación Uruguaya de Músicos”. Sobre las gestiones que realizan afirmó que “estamos trabajando a nivel de FUDEM en esas tratativas y se le presentó la idea al ministro y fue elevada al director de trabajo donde se solicita que se estipule un mínimo para que cada músico cobre cuando tenga una actividad, sea cual sea, para que después de ese piso, cada quien le ponga a su trabajo el valor que considere. Consideramos que el músico es un trabajador como cualquier otro, incluso con sus años de estudio y de inversión y cuando sube al escenario a brindar su trabajo es justo que cobre por todo eso. No consideramos coherente que un músico vaya y cobre si fueron algunas personas a comer a un restaurante, o que vaya a cualquier otro lado y tenga que pasar la gorra. A veces no saca ni siquiera para una cuerda si la rompe, por lo que entendemos es indignante y no es una manera de trabajar. La última conversación que tuvimos con el ministro fue esa, todo paso al Ministerio de Trabajo, por lo que estamos esperando la respuesta del director de trabajo para saber que camino van a tomar. De cualquier manera, cabe acotar que cada institución departamental va a tener su registro en FUDEM que es quien ingresa al Ministerio de Trabajo toda la información de los socios, que en este momento llega a los 16 mil”.

Acotó que “los socios que son los músicos, colaboradores y docentes, pagan una cuota mensual de $ 150. En el caso de los docentes, si bien son socios y pagan como tal, también tienen un aporte por la cantidad de clases que tienen, cobran su trabajo y vuelcan un porcentaje a la entidad. Son aproximadamente 11 docentes que trabajan en diferentes disciplinas, y con respecto a las edades de los alumnos es inimaginable la franja etárea, desde chiquitos de 6 hasta personas con 70 años. Gente que incluso nunca en su vida pensó que fuera a lograr lo que hasta hoy ha logrado, incluso nosotros nos hemos sorprendido”.

Indicó que el canto es la disciplina que tiene más éxito y las brindan Natalia Ortega y Morena Sandoval.





EL FUTURO

Al dar su visión sobre el futuro, Acosta reiteró que “en la actualidad esperamos por la decisión que tome el director de trabajo en cuanto al Consejo de Salarios y esperamos que nos reciba la Comisión de Cultura del Senado. Tenemos otra reunión pendiente en el Ministerio de Turismo por el tema Uruguay a Toda Costa, algo que fue bastante complicada para los músicos en general porque se pasearon 4 o 5 números por el todo el país sin haber habido una preselección, llamado o nada y es plata pública. Nosotros como FUDEM también hicimos el reclamo correspondiente porque lo más coherente era que se hubiera hecho un llamado para tales eventos. El ministro de Educación y Cultura no nos recibió y nos mandó hablar con la directora Nacional de Cultura. Tuvimos un par de reuniones con ella pero no hemos sacado nada en limpio, se ha ido todo en promesas, y nos brindaron la posibilidad, a pedido nuestro, de formar una mesa de trabajo para elaborar protocolos para, por ejemplo, espectáculos al aire libre. Se fue todo en proyectos y después a los 2 o 3 meses salió un proyecto hecho por ellos pero que nunca llego a nada. Así va todo el negociado en el Ministerio de Cultura”.





Mario García dijo no haber recibido inquietudes de los músicos

Nuestra redacción mantuvo un diálogo con el intendente Mario García, sobre la situación de los músicos en Lavalleja y este dijo que “por lo menos en lo personal ni a la Intendencia ha llegado ningún planteamiento específico por parte de los músicos, más allá que nos consultaron hace unos días sobre la posibilidad de dar clases en el local de la Asociación de Músicos de Lavalleja, cumpliéndose con todos los protocolos. Obviamente en la medida que se cumplan los protocolos con las medidas que están vigentes, hay actividades que se pueden seguir desarrollando. Nos sentaremos a conversar y veremos que posibilidad tenemos a nivel departamental o nacional, porque hay medidas que toma el Gobierno nacional y que obviamente incluye a estos rubros a nivel nacional”.





AMDEL presentó inquietudes ante la Intendencia

El presidente de AMDEL, Miguel Acosta, confirmó que la institución presentó ante la comuna una serie de inquietudes, las que fueron recibidas y firmadas dejando constancia de la entrega, por el secretario general Alejandro Giorello, el 9 de diciembre del 2020.

Las propuestas son las siguientes:

Debido a los problemas de actualidad, nuestra asociación se encuentra en una situación comprometida que nos dificulta la realización de nuestras clases de canto e instrumentos varios a un bajo costo para la sociedad. Dado que dicho evento nos cubría parte de nuestros gastos por intermedio de las boletas que cada músico debe presentar para poder cobrar su espectáculo.

APOYO ECONÓMICO

Sponsor de la IDL a la casa de AMDEL u otro medio de colaboración (ejemplo partida en el presupuesto quinquenal).

COMODATO

Hechas las tratativas con AJUPEL se nos dijo que estaba la posibilidad una vez que la IDL culminara las remodelaciones del lugar a ocupar por la misma (sin obtener resultados).

Otra opción a manejar podría ser un local que la IDL pueda brindarnos. Ej: el antiguo comedor municipal.

PROTOCOLO

Si bien contamos con un protocolo autorizado para pequeñas reuniones, el cometido es llegar a un protocolo que según las proporciones de los espacios al aire libre nos permita seguir nuestro trabajo con el cometido de mantener nuestra casa.

TEATRO

Apuntamos a poder usufructuar el mencionado edificio de forma tal que se les dé más oportunidades a los artistas locales.

ESPECTÁCULO CALLE

Es nuestra idea el poder hacer espectáculos en la vía pública con los protocolos correspondientes con el fin de solventar los gastos que la casa nos genera.

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES

Contar con la plataforma digital que la IDL cuenta para promocionar los eventos del departamento en cuanto a actividades musicales se refieran.

Nota: Esta nota fue entregada el 9 de diciembre de 2020 al secretario general de la IDL Alejandro Giorello.