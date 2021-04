Detuvieron al autor de una rapiña en Mariscala

Primera Página

Policías de la Seccional 8ª de Mariscala, con el apoyo de efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones y bajo lineamientos de la fiscal de 1er. Turno, lograron tras una rápida intervención identificar y detener a uno de los responsables de una rapiña registrada el lunes próximo pasado de madrugada.

Este implicado es poseedor de antecedentes penales y fue detenido luego de dos allanamientos en viviendas de la localidad. Estas intervenciones fueron realizadas junto a efectivos del Grupo de Respuesta Táctica y Policía Científica, incautándose parte del dinero y elementos de prueba vinculados al hecho. Cumplida la instancia en Fiscalía, la jueza de 1er. Turno dispuso la condena de C.A.L.O., de 30 años de edad, como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravada en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de lesiones graves, debiendo cumplir con cinco años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

Esta rapiña se produjo cuando el ahora detenido irrumpió en una vivienda ubicada en calle Constituyentes casi 25 de Mayo y agredió al propietario de la casa, quien debió ser trasladado para su asistencia en la policlínica de Camdel de Mariscala, donde le diagnosticaron un hematoma con derrame en ojo izquierdo.





ACCIONAR POLICIAL EN VARELA

Autoridades de la Seccional 10ª de José Pedro Varela recibieron información anónima sobre un hombre que estaba en la vía pública luego de haber dado positivo por Covid-19. Se confirmó esta situación con personal de ASSE de la localidad de José Pedro Varela. De acuerdo a ello, los policías concurrieron con una doctora al sitio donde se encontraba la persona, notificándolo por parte de ésta de la imposibilidad de abandonar su domicilio. Este hecho fue documentado y registrado, siendo enterada la fiscal de 1er. Turno. Se recuerda que la Policía de Lavalleja junto a otras organizaciones departamentales sigue cumpliendo un rol fiscalizador del cumplimiento de protocolos sanitarios y de exhortación a la ciudadanía. Cumplir con las medidas sanitarias dispuestas implica cuidarnos entre todos.





HURTO EN SUPERMERCADO

Efectivos de la Seccional 1ª asumieron las actuaciones para identificar a una mujer que hurtó un litro de vino, un buzo, un pantalón y una crema para peinar desde un supermercado ubicado por avenida Luis Alberto de Herrera casi Treinta y Tres, el miércoles por la mañana.

Los hechos quedaron registrados en el sistema de videovigilancia del local, y estos registros serán aportados por la denunciante.





CONSTRUYAMOS SEGURIDAD CON RESPONSABILIDAD

Se prorroga el plazo para la regularización de la tenencia responsable de armas. Conozca los beneficios de la normativa.

¿Qué se establece?

La regularización de tenencia responsable de armas o su entrega de voluntaria

¿Quiénes se benefician?

Los que ya son poseedores de armas de fuego, municiones, explosivos u otros materiales relacionado, no reglamentados.

¿De qué forma?

Por su regularización o por su entrega voluntaria, sin que deba justificarse su procedencia.

¿Dónde?

Ante las dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional habilitadas para tal fin.

Plazo

La Ley prorroga a dos años el plazo para la regularización hasta el 5 de enero de 2022

Beneficios

Las personas que procedan de acuerdo con lo establecido quedarán exceptuadas de sanciones legales

Ley Nº 19.915 SE PRORROGA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6° DE LA LEY N° 19.247.





EMERGENCIA SANITARIA

Ante el aumento de casos de Covid-19 en nuestro departamento, la Jefatura de Policía de Lavalleja exhorta a continuar con el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Policía de Lavalleja junto a otras organizaciones departamentales seguirán cumpliendo un rol fiscalizador del cumplimiento de protocolos sanitarios y de exhortación a la ciudadanía a no aglomerarse en espacios públicos o privados, abiertos o cerrados, controlando a su vez el aforo permitido para cada lugar (por ejemplo, reuniones religiosas, templos, sedes sociales, etc.), y la no realización de fiestas clandestinas, en salones, chacras, etc.

En este sentido se indica que en primer lugar se exhortará a la población a mantener las medidas de prevención, distanciamiento social y uso del tapabocas. Cumplir con las medidas sanitarias dispuestas implica cuidarnos entre todos.

Recordamos que es muy importante que aquellos ciudadanos que presenten síntomas de enfermedades respiratorias se comuniquen por los siguientes teléfonos:

MSP - 0800 1919

Whatsapp 098 999 999

Messenger - @MSPUruguay