Ken Vera: “Está jodida la mano en la construcción”

Primera Página

DIALOGAMOS CON EL SECRETARIO GENERAL DEL SUNCA LAVALLEJA

La pandemia sin dudas afectó a muchos rubros, y uno de los más castigados ha sido el de la construcción. En diálogo con Ken Vera, secretario general del Sunca en Lavalleja, consultado sobre cuales son las obras que están en plena realización en el departamento afirmó que “estamos con tres centros de trabajo que son la obra de AFE, el Hospital y la construcción de un edificio de 7 pisos que se está realizando en 25 y Batlle. Esto en lo que tiene que ver con el rubro directo de la construcción. Después tenemos algunas empresas chicas que brindan servicio para Antel y Ute, pero que están funcionando con un monto mínimo de compañeros, pero que también las atendemos, pero se nos hace más difícil porque por la tarea de ellos como no tienen un lugar específico, un día están aquí y otro día en otro, pero también estamos en contacto. Una de las empresas es Teyma que trabaja para Ute, y la otra es Ingeniería Durazno que creo que ya se fue”. Acotó que “después también tenemos a los compañeros del Peaje Cebollatí y Extractiva, que son los que están en Cementos Ancap”. Referente a las personas que ocupan estas obras, Vera manifestó que “con estas empresas tenemos un número aproximado de unos 190 compañeros, donde el núcleo fundamental está en Extractiva, y los que podríamos decir que tienen la changa permanente en Cementos Artigas". El dirigente dijo que “con el avance de la tecnología las obras tienen menos duración. Estamos estimando que cualquier obrita de esas demoran unos 8 o 9 meses en el pico máximo. Hoy es esa la realidad”.





LA DESOCUPACIÓN

La charla derivó hacia lo que es el índice de desocupación en el sector, sobre lo que Vera dijo que “no tenemos un número, y la explicación es que debemos acordarnos que estamos cerca de Maldonado, y muchos compañeros, que si bien estaban trabajando, otros se han quedado sin la changa. Sin dudas que Maldonado ha bajado muchísimo. Pero hay muchos compañeros que han tenido la posibilidad de llevar un currículum y de estar trabajando también en UPM. Sabido es que el compañero de la construcción cuando se nos termina la changa salimos y somos nómades. Lo que sí puedo estimar es que esta jodida la mano y andan muchos compañeros con su valija en la calle buscando la changa”.





NO SE CUMPLE EL 100 PORCIENTO DEL PROTOCOLO

Ante la denuncia presentada por trabajadores de la construcción en Maldonado, sobre que no se cumplía el protocolo sanitario, concretamente sobre la situación en Lavalleja Ken Vera comentó que “nosotros desde la Secretaría de Seguridad Laboral en la que participo a nivel nacional, hacemos nuestra autocrítica. Si bien nosotros fuimos los pensadores y creadores de este protocolo, que cuando se nos dijo después de aquella licencia especial cuando comenzó todo hace un año atrás, dijimos que las condiciones no estaban dadas para entrar a trabajar por cómo estaba la pandemia en ese momento. Ni hablar ahora que se agravó”.

Ken Vera indicó que “lo que sí se dijo fue que íbamos a entrar con este protocolo. Ese protocolo que nosotros estamos poniendo en práctica y que siempre digo también, que otros rubros lo tomaron para ponerlo en práctica, nosotros hacemos una autocrítica. En un 75% no lo llevamos a cabo muchas veces en los centros de trabajo, eso es verdad, pero se entiende también que muchas veces pasa por lo que siempre explico. Fijense que dentro del protocolo lo fundamental que dice es que las empresas deben desinfectar los comedores, baños, vestuarios, oficinas, eso sí se hace. Lo otro que corre por parte nuestra, es que cada vez que agarras una herramienta hay que desinfectarla, estar con tapaboca, eso es imposible muchas veces y algo importante que es mantener la distancia sanitaria de metro y medio es imposible".

Acotó que “salimos de una época estival de verano con altas temperaturas. Como trabajador de la construcción, de repente estar con el tapabocas a la una y media del mediodía, arriba de una loza, es sofocante. A veces hay compañeros que inconscientemente, como siempre digo, nosotros vamos a trabajar y en la jornada con el instinto te corriste el tapaboca,y en muchas partes de la jornada de 8 horas. Por eso es que decimos que muchas veces no se cumple a rajatabla el 100% del protocolo, lo que no quiere decir que no se cumpla el protocolo”.