Adriana Peña: “Fue una sesión muy triste”

LA EDIL NACIONALISTA FUE UNA DE LAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA

Como lo anunciamos en la edición de ayer, en la sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja realizada el viernes se dio a conocer el informe de la comisión investigadora sobre una posible irregularidad por parte de un edil nacionalista en la presentación de facturas de combustible, la que determinó por unanimidad el pase a la justicia de una denuncia penal al ex edil Javier Urrusty -renunció días antes-, y el juicio político, que será determinado por el Senado.

Para conocer repercusiones del tema, requerimos la palabra de la edil nacionalista Adriana Peña, quien además fue integrante de la comisión investigadora.

Al dar su visión sobre el tema manifestó que “fue una sesión muy triste porque realmente tener que tomar esa medida con alguien que hasta hace poco tiempo fue compañero de trabajo en la Junta, es una cosa muy dura. Pero cada cual es rehén de sus propias actitudes, de sus propias formas de vivir la vida y de actuar. Él tomó decisiones equivocadas, y eso lo llevó a que tuviéramos que actuar. Hay que dejar bien en claro algo, por más que sea de nuestro partido, creo que más importante es que nosotros, los tres integrantes del Partido Nacional, y los demás componentes de la comisión, hayamos hecho las cosas como deben ser”.

Acotó que además, “si hay algo que ha quedado siempre en la idea, es que las comisiones investigadoras no llegan a ningún destino, cuando en realidad desde la Junta hay dos denuncias en el ámbito jurídico que no han tenido resolución en ese ámbito, no es porque la Junta no haya hecho la denuncia. El combustible en José Pedro Varela y las acciones del intendente Villalba en la Intendencia están en el ámbito de la justicia, y hay otras comisiones investigadoras, que también están en el ámbito de la Junta que pasaron en el período pasado, y que nuestra agrupación pidió que se siguiera investigando. Algunas tienen que ver con cosas de nuestra gestión, que todavía están y para lo cual nosotros vamos a ser artífices o por lo menos vamos a pedir a la Junta que lo saque lo antes posible”.





EL TRABAJO DE LA COMISIÓN

Recordó que el tema se inició cuando desde la Secretaría de la Junta Departamental se puso sobre aviso a la presidenta del cuerpo. “La misma también pesquisó qué había habido, y así lo declaró al entender de ella una irregularidad, por lo cual no se pagó desde la Junta la devolución del dinero, y eso hizo disparar una comisión investigadora, y no preinvestigadora, porque en realidad la presidente ya podía haber hecho la denuncia penal frente a lo que se había visualizado”.

La edil Adriana Peña recordó que como Comisión Investigadora tenían precisamente que hacer una investigación, “pero ya con una información un poco digerida”. “La comisión en realidad pesquisó otras cosas, como por ejemplo que la intencionalidad aparente del edil fue ex profeso. Él en realidad acuerda con quien a la postre se vio involucrada en el tema, que fue la edil Mabel Labraga de José Pedro Varela, la cual está muy dolida y ofendida por lo que le había pasado. Urrusty la llama en la mañana para venir con ella a Minas, y en la tarde va a echar combustible en el auto, sabiendo que no iba a venir en su auto. Eso, que de alguna manera él pretende esconder en la comisión, queda en evidencia. Y eso nos enojó a todos los de la comisión, realmente”.





LA PRESIDENTE TENÍA POSTESTADES PARA HACER LA DENUNCIA ANTE LA JUSTICIA

Referido al impacto que tiene esta resolución en la Junta, Peña comentó que “hay dos cosas que debo decir. Una que de pleno la presidente hubiera tomado desde el principio, lo que estaba dentro de sus potestades y obligaciones que era pasar el posible hecho delictivo a la justicia para que investigara, que tiene que ver con la firma de una declaración jurada. Como es sabido, falsear una declaración jurada significa en el Código Penal que tenga de tres meses a dos años de penitenciaría. Firmar una declaración jurada falsa no es moco de pavo. Y él llegó a firmarla, diciendo de que había venido y que había puesto el vehículo y los kilómetros que había recorrido. Ese supuesto hecho delictivo, porque eso lo tiene que determinar la justicia, ya la presidente lo podía haber pasado a la justicia”.

La entrevistada continuó narrando que “desde un inicio, varios pedimos que renunciara. Lo hicieron varios compañeros, en lo personal le pedí a la presidente que hablara con el intendente, que le dijera a Mario (García) para que el edil renunciara, para poder trabajar mejor en la Junta, y para que se tuviera un gesto de arrepentimiento frente a un hecho que nunca debió suceder, pero que tenía que renunciar. Él nunca dio la más mínima señal de renunciar. Inclusive cuando la comisión se estaba formando, él venía a la Junta y tuvimos que actuar con él presente, cosa que fue horrible. Por esa razón, en una reunión de bancada le dijimos, si esto hubiera sido con un funcionario de la Junta, ya estaba separado del cargo, sumariado y terminaba en destitución”.

Acotó que “por todo esto se llegó a pedir y a votar por toda la comisión, y por toda la Junta, el juicio político, más allá que en realidad él, frente a que estaba la comisión y sospecharía que íbamos a llegar a tener lo que correspondía como medida en la Junta, renuncia el martes 20, cuando la sesión extraordinaria estaba prevista para el viernes 23 de abril. En lo personal estoy convencida de que el edil pensaba que no iba a pasar nada, que con pedir disculpas se solucionaba. Si nosotros no hubiéramos tomado las medidas en la comisión, hubiéramos sido cómplices de una posible situación ilícita”.





UNA PERSONA NO ES EL PARTIDO

Peña dijo que “como integrantes del Partido Nacional, hicimos lo que teníamos que hacer, porque una persona no es el partido, y eso tiene que quedar bien en claro. Es un ser humano que hizo aparentemente algo delictivo, y tiene que enfrentar lo que venga”.

En cuanto a como impacta este tema en la interna del Partido Nacional, la entrevistada dijo que “nuestra agrupación como integrante del partido adelantamos que íbamos a pedir su suspensión como representativo de nuestras filas, hasta tanto la justicia se expida. Esto va a la justicia y es quien verdaderamente tiene que dictaminar si el hecho fue de esta manera. Nosotros en la comisión quedamos todos muy indignados por la mentira, porque en la comisión nos mintió, y eso fue el detonante en realidad de que se haya llegado no solamente a la denuncia penal, sino a pedir el juicio político”.

Peña recordó que la resolución se votó por unanimidad. “Todo el Partido Nacional lo votó, así que creo que la señal clara no solamente en la comisión donde éramos tres integrantes del Partido Nacional, sino la señal más clara para la ciudadanía fue que todo el Partido Nacional, sin ningún retaceo, votamos las dos medidas para que se votaran, y esa es la señal más contundente”.