Daniel Urquiola: “El 1º de mayo siempre lo vamos a conmemorar como un día de lucha”

“COMO TRABAJADORES NO NOS PERMITIMOS RETROCEDER, SÍ ACTUAR CON RESPONSABILIDAD”

Primera Página dialogó con Daniel Urquiola, quien ocupa la Secretaría Ejecutiva del Interior de la central sindical Pit-Cnt. Urquiola se refirió al trabajo que lleva adelante la organización sindical sobre la recolección de firmas para derogar artículos de la LUC (Ley Urgente Consideración), y también lo que está previsto para el próximo 1º de mayo.

Urquiola dijo que el PIT-CNT “viene trabajando en el tema de la derogación de los 135 artículos de la LUC a lo largo y ancho de todo el país a través de sus Plenarios Departamentales, pero también por intermedio de los voceros oficiales que hay en Uruguay, que es la Intersocial. En Lavalleja están sus representantes de este colectivo, las firmas vienen bien, aunque ahora se ha hecho un planteo por parte de los integrantes de este colectivo porque vemos que con la intención de cuidarnos todos, es necesario postergar un tiempo el tema de los plazos de las firmas, cuestión que está en proceso”.

TEMAS PREOCUPANTES

El dirigente sindical indicó que uno de los temas preocupantes para el PIT-CNT “es la pérdida de 60.000 puestos de trabajo, y con una familia atrás”. “Estamos en vísperas de un invierno, donde el PIT-CNT redobla sus esfuerzos para tratar de llegar a colaborar con las ollas populares, y con una infinidad de actividades, tratando de colaborar con el pueblo, sobre todo aquellos que están en una situación más comprometida. Y ahí, sin preguntar si es afiliado o no al PIT-CNT, sino que hay que dar esa mano a todos. Así se ha hecho desde siempre, así se hizo muy arduo y duro el trabajo el año pasado, y prevemos que desde ahora y en invierno se intensifica un poco más”.

El 1º DE MAYO

Para Urquiola, el Día de los Trabajadores, que se conmemora el 1º de Mayo, “es un día de lucha, de huelga general mundial, donde los trabajadores levantamos nuestra plataforma, en un año complejo, pero el PIT-CNT fiel a su historia y a través de sus sindicatos siempre lo vamos a conmemorar, a visualizar como un día de lucha”.

CONSEJOS DE SALARIOS

MENSAJE DEL PIT-CNT PARA EL 1º DE MAYO

Primero la vida, primero el trabajo

Mensaje de la Mesa Representativa Nacional Ampliada (MRNA) a la población, de cara a un nuevo 1° de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores.

Para las trabajadoras y los trabajadores lo primero es la vida; lo primero es el trabajo.

Hacia este 1° de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, les convocamos a sumarse a la campaña de forma descentralizada. Transitamos una situación de crisis sanitaria, económica y social. Cuando hay un estado ausente a las necesidades de nuestro pueblo nosotras y nosotros con solidaridad, responsabilidad y lucha decimos que lo primero es la vida y el trabajo.

Conmemoramos el 1° de mayo con esta campaña previa llamando a intervenir cada ventana, balcón, puerta, azotea, cartelera, mesa de recolección de firmas, foto de perfil manifestando que allí hay una trabajadora y trabajador organizado. En todos los barrios, en todos los pueblos, en todo Uruguay colocando en la agenda del país que para nosotras y nosotros primero está la vida, el trabajo, la salud, la vivienda y la educación. Este 2021 caminamos hacia otro 1° de mayo desde nuestras casas, desde nuestros sindicatos, centros de trabajo y estudio, con nuestras familias, vecinas y vecinos aplicando las medidas de prevención sanitarias y llamando a firmar para derogar 135 artículos de la LUC. Unidad y solidaridad hacia este 1° de mayo, como siempre lo hemos hecho y lo haremos, ya que también estamos convocando a recolectar alimentos no perecederos para apoyo de las ollas populares que nuestro pueblo se encuentra sosteniendo desde marzo del 2020. Todas las trabajadoras y todos los trabajadores organizados con unidad, solidaridad y lucha hacia un nuevo 1° de mayo.

Mesa Representativa Nacional Ampliada

PIT-CNT