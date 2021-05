Habilitaron policlínica de hisopados para usuarios de ASSE

Primera Página

EN EL LOCAL UBICADO EN ROOSEVELT 738, DE 15:00 A 18:00 HORAS

Desde hace unos días funcionando una policlínica para usuarios de ASSE, donde se estarán realizando hisopados (tests diagnósticos de COVID-19). La misma está ubicada en un local ubicado Roosevelt 738 (Minas), y abre de lunes a viernes de 15:00 a 18:00 horas. Es atendida por funcionarios de la RAP, ASSE y de la Intendencia de Lavalleja.

El director de Higiene de la IDL, Manuel Rodríguez, dijo a Primera Página que “es una casa que es de ASSE, y se ha montado una policlínica respiratoria, por llamarlo de alguna forma, donde se realizan los hisopados para todas aquellas personas usuarias de ASSE. Esto nace a través de un convenio que se firmó el año pasado con el ministro Daniel Salinas, con la intendenta en ese momento Adriana Peña y el director departamental de Salud Guillermo Riccetto. La Intendencia colaboró con insumos y logística para la pandemia”.

Rodríguez informó que la policlínica “es solamente para usuarios del hospital, no pueden ir socios de una mutualista particular, por lo tanto no le corresponde hacerse hisopado en ese lugar. Y eso lo determinan los médicos de ASSE que van a indicar según los síntomas del paciente si le corresponde o no hacerse un hisopado, ya sea rápido o el PCR”.

Destacó que los hisopados no tienen costo alguno para los usuarios de ASSE.





CAMIÓN CISTERNA

Otra de las consultas a Manuel Rodríguez apuntó a la presencia del camión cisterna, propiedad de la Intendencia de Lavalleja, el cual se lo veía regularmente desinfectando la ciudad. Al respecto, manifestó que “el mismo está recorriendo la ciudad y el interior del departamento, desinfectando plazas, espacios públicos, lugares donde puede existir concurrencia de público”.





FIESTAS CLANDESTINAS

Referente al contralor que realiza la Intendencia y otras instituciones de fiestas clandestinas y aglomeraciones, dijo que “hace unos días hubo una en Solís, se desarrolló debajo de un puente y el Ministerio del Interior está trabajando en eso porque la denuncia llegó cuando el evento ya había transcurrido. Se está investigando en la búsqueda de pruebas para poder contactar a quienes lo organizaron y a quienes estuvieron presentes”.

Acotó que “en líneas generales el comportamiento de la gente ha sido muy bueno, estamos tomando conciencia de bajar la movilidad, mantenernos en la burbuja y eso es importante. Eso demuestra que si vemos las gráficas de los casos día a día, venimos en el entorno de los 300 casos, y de ahí para abajo. Y queremos seguir bajando, pero para que esto baje dependemos del comportamiento de cada uno”.