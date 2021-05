Mauro Álvarez: “La decisión que tomó la Junta fue acertada”

Primera Página

EL EDIL FRENTEAMPLISTA INTEGRÓ LA COMISIÓN INVESTIGADORA

Primera Página ha consultado en estos días a diversos actores políticos que han tenido una importante participación en una resolución de la Comisión Investigadora de la Junta Departamental de Lavalleja, que trató el tema de presentación de boletas de combustible por parte de un edil, en forma irregular. En su momento dialogamos con Gabriela Umpiérrez, presidente del órgano deliberativo comunal, y posteriormente con la edil nacionalista Adriana Peña.

Hoy conversamos con el edil del Frente Amplio (FA) Mauro Álvarez, quien, al igual que Peña, integró la Comisión Investigadora.





INFORME CLARO, CONCISO Y DIRECTO

Al darnos su visión sobre lo ocurrido en la sesión extraordinaria, Álvarez dijo que “la decisión que tomó la Junta respecto al asunto del hoy ex edil Urrusty de la lista 58 del Partido Nacional, fue acertada. Crónica de una muerte anunciada, al mejor estilo de García Márquez. Ya lo habíamos propuesto de inmediato en la sesión ni bien supimos por parte de la presidenta la maniobra presuntamente fraudulenta del edil Urrusty: ‘Que la presidenta actúe conforme a derecho’ fue la moción del Frente Amplio. Pero Adriana Peña propuso una investigadora para estirar un poco la agonía del Partido Nacional, y la Junta votó eso y no mandatando a la presidenta a hacer la denuncia penal”.

Acotó que “baso mis opiniones en el informe de la Comisión Investigadora que fue claro, conciso y directo. Se marca un precedente fiable y que respalda a la Junta Departamental en cuanto a la transparencia y que los y las edilas departamentales no hacemos lo que queremos y de la manera que se nos de la gana. Hay normas y pautas de comportamiento que debemos cumplir”.





ASUNTOS QUE PREOCUPAN

Álvarez afirmó que “tampoco se trata acá de hacer leña del árbol caído, pero mi preocupación es que permanentemente hay una constante de asuntos que nos preocupan y debemos enfocarnos, como la denuncia penal al ex intendente Villalba del Partido Nacional, que involucraba también a algún edil del PN en aquel momento. Denuncia penal por la desaparición de obra de arte de la Intendencia de Lavalleja bajo gestión del PN. Faltante de combustible en municipios que derivaron en denuncias penales. Comisiones investigadoras que hace años no se expiden y que involucran a la gestión del Partido Nacional en Lavalleja, etc, etc. Ahora presuntamente habría otro caso muy complicado en Batlle y que involucraría a otro dirigente, también del Partido Nacional, y que ya habría sido expulsado de un sector.

Yo creo que estamos en una situación muy jodida, y que quienes debemos dar el ejemplo, le estamos errando”.





JUICIO POLÍTICO

Volviendo a la sesión extraordinaria, Álvarez indicó que “este caso que dirimimos el viernes no solo fue a denuncia penal, sino a juicio político. Está bien, el edil renunció a su cargo, pero cuando la comisión elaboró el informe aún actuaba como tal. Ahora el pase al juicio político fue votado por unanimidad, y será la Cámara de Senadores quien dirá si corresponde o no, pero lo importante y que quiero resaltar, es que toda la Junta respaldó el trabajo de la Comisión Investigadora y tiró por tierra el discurso de consultar al abogado de la Junta si corresponde o no. Es una decisión que debe tomar la Junta, y así se hizo. ¿Sino para qué estamos? ¿Para qué trabajó la Comisión Investigadora bajo el asesoramiento del abogado asesor?

El edil Mauro Álvarez del Frente Amplio (FA) cree “que desde filas del Partido Nacional se quiso patear la pelota para adelante y enredar, pero quedaron enredados en sus propias redes”. “Hay cosas que no se pueden tapar. El Partido Nacional en Lavalleja en cuanto a la administración ha dejado mucho que desear, y la gente se va enterando. Recuerden que hubo un lío enorme y preocupación por parte de algunos ediles nacionalistas porque se había filtrado algo de la Junta. El ocultamiento es enorme y quiere decir que la transparencia de la que hacen alusión algunos en la Junta, no es tal. ¡Hasta formaron una preinvestigadora para ver quien dijo a la prensa tal cosa! Así manejan las cosas”.





EL JUICIO A ADRIANA PEÑA

Álvarez comentó que “Adriana Peña dijo en sala que el Partido Nacional brega por la transparencia, y se olvidó que para acceder a información pública tuve que hacerle un juicio y en primera y segunda instancia lo perdió con costas y costos porque no me quería brindar información pública que yo le había solicitado. Entonces transparencia y Partido Nacional son dos expresiones que no deberían ir juntas en la misma frase”.





NI EL INTENDENTE NI EL PN HAN DICHO NADA

El entrevistado dijo que “esto de Urrusty se supo porque ya había sido subido al sistema para la gestión del pago, ahí se dieron cuenta de la maniobra y no había cómo taparlo. Es tan sencillo de entender como de darnos cuenta que no tuvieron más remedio. Era un edil de la lista de Mario García, el intendente departamental, quien no ha expresado absolutamente nada, ni nadie del Partido Nacional lo ha hecho. El propio edil cuando renuncia no dice nada sobre esto. Claro, hay que evitar de todas maneras generar más incertidumbre. Yo me pregunto, ¿cómo se siente la población de Varela frente a estos hechos? ¿Cómo se siente el pueblo de Lavalleja que una vez si y otra también aparecen estas maniobras para querer tapar cosas? Yo creo que la Junta en este caso actuó bien y fue expeditiva, y que cuando necesitamos defender la institución lo hacemos. Pero tal como dije en sala, no usen a la Junta para saldar diferencias políticas partidarias del PN”.





QUE SIRVA DE EJEMPLO

Álvarez espera que el caso “sirva también de ejemplo para que este tipo de controles y ser expeditivos sirva para las Comisiones Investigadoras que hace años están en trámite, y para la actual administración del PN en la Intendencia”.

Sobre este punto acotó que “el intendente no contesta pedidos de informes y en eso de la transparencia, me pregunto, ¿dónde están las resoluciones del período de Mario García? ¿Por qué no las ha enviado a la Junta tal como lo expresan las normas del gobierno departamental? ¿Qué tiene para esconder ahora el Partido Nacional? ¿Otra vez tenemos que recurrir a la Justicia para obtener información pública?”