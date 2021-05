Emilio Cáceres: “Integrar estas comisiones sirve para el aprendizaje”

Primera Página

INTEGRÓ LA COMISIÓN INVESTIGADORA POR EL PARTIDO COLORADO

Hoy ofrecemos a nuestros lectores una entrevista realizada al joven edil del Partido Colorado Emilio Cáceres, quien fue el representante de su partido en la Comisión Investigadora que estudió el caso del ex edil Urrusty en el tema de una irregularidad constatada en la compra de combustible.

Al dar su visión sobre lo que dejó la sesión donde se conoció el informe, afirmó que “en esa reunión hubo dos temas bien importantes. Uno de ellos relacionado a la comisión investigadora de la cual pude participar. Para mí fue muy importante, porque ser parte de esas comisiones sirve para el aprendizaje”.





MABEL LABRAGA NO TUVO NADA QUE VER

Cáceres reconoció que “para nosotros como partido fue un alivio, porque como es sabido en el comienzo había dos ediles implicados, una de ellas era la edil Mabel Labraga de nuestro partido, que no tenía absolutamente nada que ver, siendo incluso la principal victima de todo esto porque su nombre estuvo paseando por todo el departamento como parte del problema”. “Nosotros tenemos la tranquilidad de que se hizo un informe, se investigó rápidamente y hoy se puede salir a decir que ella no tuvo absolutamente nada que ver. Mabel (Labraga) es una persona que en su comunidad hace un trabajo sumamente importante desde el punto de vista social. Si bien estaba muy angustiada, porque verse envuelta en esto no es nada lindo, por suerte ahora está mucho mejor. Cuando estuvimos en la investigación, antes de comenzar Mabel nos pidió que lo hiciéramos lo más rápido posible por esto mismo de limpiar su imagen. Ya con el solo hecho de que te estén investigando, te ensucia, ya que después se dice que la estuvieron investigando por más que el resultado sea otro”.





QUERÍAMOS INVESTIGAR RÁPIDAMENTE

El joven edil comentó que “había muchas voces que indicaban que cuando la Junta Departamental quiere archivar un tema conforma una comisión investigadora que termina no resolviendo nada, pero no fue éste el caso. Teníamos la idea de investigar rápidamente, más allá que se demoró un poco por este tema del Covid pero si no, ya hacía varias semanas que teníamos el informe preparado”.





PRESENCIA DE LA PRENSA

Cáceres reconoció que llegamos a esa jornada “muy ansiosos, realmente”. “Para mí es muy importante que la prensa este allí y escuche las cosas de primera mano, ya que como recordarán en un primer momento esto se habló en régimen de comisión general lo cual teóricamente era entre nosotros. Después se filtró y cuando las cosas se filtran hacen más daño. Aún porque no se sabe que pasó, quienes fueron, se empieza a hablar de nombres pero no se sabe claramente. Que esté la prensa y que salga a la perfección en lo que tiene que ver con el informe, para nosotros fue muy importante”.





VOTAR EL INFORME

Recordó que “se trató la posibilidad de votarlo por separado, pero consideré que había que votar el informe como venia más allá de que el edil Urrusty había renunciado. Creo era algo que tiene que dirimir en todo caso los senadores en lo que tiene que ver con el juicio político y el resto en la justicia. El trabajo de la Junta es hasta ahí, después que resuelvan senadores por un lado y la justicia por el otro”.





“ES DURO CUANDO TE MIENTEN EN LA CARA”

Referente a como fue enfrentarse a Urrusty en la investigación, dijo que “es muy duro a veces enfrentarte a un par sabiendo que ha cometido un error, pero mucho más duro se transforma cuando ese par te está mintiendo en la cara. Fue un horror, y más horror fue seguir mintiendo. En lo particular el sentimiento que me dejó fue que más allá de lo que que cometió, va en contra de toda la ciudadanía porque es dinero del pueblo y sigue perjudicando a su par (Mabel). Si sos caballero, corresponde asumir la responsabilidad y limpiar la imagen de la otra persona que ensució gratuitamente. No sólo no lo hizo, sino que después trató de cubrirse mintiendo, lo cual seguía tirando tierra sobre la compañera, que no tenía nada que ver. Realmente me pareció muy triste esa actuación, por más que para nosotros fue muy duro juzgarlo. Igualmente no hay otra que esta realidad, él cometió ese error, nos mintió y se termina dando que renuncia el martes previo a la sesión. ¿Por qué no lo hizo el día mismo si él conocía lo que hizo? Nos mintió y esperó a ver si nosotros conocíamos la realidad, lo que también implica cierto grado de premeditación. No puedo acusar si él conocía o no el contenido del informe, pero de igual modo me llama la atención que no renunciara desde un primer momento y lo hace días antes de la sesión, cuando él siempre conoció la realidad desde el día uno, porque fue el actor principal”.

LIMPIAR LA IMAGEN DE LOS EDILES QUE HACEN LAS COSAS BIEN

El Partido Colorado no determinó aún si hará una declaración pública. “Eso lo tenemos que conversar. Es más un trabajo para Luis Carresse, que es el coordinador de la bancada, porque si bien Mabel es una compañera que queremos muchísimo, es de otro sector y va a depender un poco de la coordinación y de Gustavo Risso y ella, para ver si prefieren hacer algo exclusivamente de su sector o hacerlo como partido. Nosotros encantados de salir a defenderlos porque es lo que corresponde, así como es importante recalcar cuando se cometen errores, es mostrarle a la ciudadanía que intentamos hacer las cosas lo mejor posible, y también es importante limpiar la imagen de los ediles que hacen las cosas bien, porque acá hablamos de 1 de 31; Mabel es muy correcta y lamentablemente fue muy perjudicada”.





PLATAFORMA ZOOM

Otro de los temas que se dilucidó en la Junta fue el hecho de realizar las sesiones por la plataforma Zoom. Cáceres recordó que “nosotros propusimos en diciembre pasado, habíamos hecho un trabajo previo consultando a otras Juntas que ya estaban trabajando con este tipo de plataforma (Zoom, que se utiliza para reuniones virtuales, por teleconferencia). En aquel momento no se le dio mucha relevancia porque no estábamos tan mal por la pandemia como sí lo estamos hoy, pero ahora se ha tenido que instrumentar medio a las apuradas. Tiene que haber un reglamento para poder sesionar o reunirnos en comisiones por Zoom o cualquier otra plataforma”.

Reconoció que “en lo personal nunca pensé que iba a ser un tema tan debatido, que iba a haber tanto inconveniente cuando lo está haciendo el país entero. Si lo puede hacer la educación nosotros también podemos. Aparte cada banca tiene tres suplentes, por lo que podemos exponer que si el titular no tiene una computadora, uno de los tres suplentes puede tener una. Hablamos de casos excepcionales y de fuerza mayor. En la sesión se terminó votando que la presidente, en acuerdo con los coordinadores de bancada, puede llegar a esas instancias”.

Acotó que “hubo un temita con el plenario donde se expuso que era bastante complejo que todos entiendan el funcionamiento de la plataforma y demás. Particularmente pienso que si bien hay que adaptarse, es lo que hay que hacer y además hablamos de reunirnos quizás una vez por mes. No sabemos qué va a pasar con el Covid, quizás dentro de un mes estamos bárbaro y nos podemos reunir, pero quizás no y durante 3 o 4 meses más hay que tener alguna reunión de plenario. Todos tenemos un equipo atrás, quizás algunos con más dificultad que otros pero siempre con el equipo atrás. En mi caso no tengo problemas con la tecnología, pero llegué a la Junta sin experiencia alguna, sin saber cómo funciona, como es el orden del día, por lo que tuve que adaptarme. Las circunstancias nos indican que tenemos que trabajar con otras herramientas, que incluso no es algo definitivo y si en momentos de fuerza mayor, en este caso una pandemia”.





DESACUERDO CON EL EDIL MAURO ÁLVAREZ

En cuanto a la propuesta del edil Mauro Álvarez de que cuando se realicen las sesiones virtuales, todos los ediles tienen que estar en Lavalleja, aclaró que no estaba de acuerdo con esa idea. “Quizás me está haciendo falta ver otra parte de la idea, pero no entiendo si un edil es electo por su departamento y es de este departamento, porqué tiene que estar en ese momento dentro del departamento si lo estamos haciendo por Zoom. Qué diferencia hace que este de un lado de Solís o del otro lado de Solís. También hay una realidad y que es honorario, todos tenemos nuestros trabajos y a veces implica para muchos salir del departamento para trabajar, por lo que quizás si un edil trabaja por ejemplo, en Maldonado o Montevideo, es entendible que si las sesiones son presenciales venga desde esos lugares para sesionar y luego se vaya o mande a su suplente, pero si las sesiones son virtuales, no es lógico que el edil tenga que venir a la ciudad de Minas a prender la computadora y después volverse a ir. Sin quererle faltar el respeto a Mauro, creo que no tiene lógica y considero apunta más a un tema puntual de algunos ediles que particularmente desarrollan tareas fuera del departamento. No creo que cambie que el edil esté adentro o afuera del departamento”.





SIEMPRE INTERESADO EN LA POLÍTICA

Cáceres “siempre” estuvo interesado en la política. “En realidad mi familia en particular es blanca, pero a mí el Batlllismo me caló medio fuerte y es por eso que ingresé en el PC. Después hubo una época en la que no me encontraba en el Batllismo y abandoné, andaba medio rebelde, pero después con Talvi sentí que volvía a ser el partido que yo esperaba porque estaba aggiornado a la realidad de hoy, por lo que ahora estamos tratando de construir esa idea”.

Afirmó que “si uno piensa en el periodo anterior no estaba Ernesto Talvi y el PC estaba en una situación parecida a la de hoy. Surgió Ernesto y terminó ganando una interna a Sanguinetti, una figura querida o no, pero histórica del partido, con una estructura muy importante, y Ernesto ganó en cuestión de meses una interna. Nunca se sabe lo que puede pasar porque esto es muy dinámico. A mí me encantaría volver a tener a Ernesto (Talvi) porque es por el que yo volví, más allá de mis compañeros del departamento, pero veremos qué podemos construir siempre intentando mantener esa idea. El PC históricamente ha sido muy amplio en su ideología por lo que yo trato de mantener ese batllismo de origen, pero aggiornado a la realidad de hoy”.