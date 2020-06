Sindicato policial continúa reclamando auditoría a fondo de viviendas

Primera Página

Una delegación del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), conformada por Jorge Clavijo, Roberto Cardozo e Isaac Carrasco, secretario general, secretario general de Finanzas y representante departamental respectivamente, participó de un encuentro con la comisario mayor (R) Blanca Esther Olivera Morales, jefa de Policía y su comando de la Jefatura de Policía Departamental.

PRODUCTIVA Y ACLARATORIA REUNIÓN

Según Clavijo se trató de una reunión “a modo de presentación” con el comando policial local, para “hacer conocer la forma de trabajo del gremio y plantear además inquietudes representadas por lo compañeros a nivel funcional en el departamento”. Fue una reunión “productiva”, en la que de ambos lados “quedaron muy claras las posiciones, y en la que aseguramos no interferir en el funcionamiento pero sí que seremos siempre defensores de los derechos policiales. Le hicimos saber también del trabajo que se viene realizando desde años, más allá de que quedó en evidencia que las autoridades conocen demasiado el trabajo del sindicato”.

“Si bien se nos remarcó que el trabajo del sindicato debería abocarse al tema de la solución habitacional y de salud de los policías, dejamos en claro que las mismas son reivindicaciones que están presentes desde hace años, remarcándole incluso a la propia jefa que somos el único sindicato policial que denunciamos el funcionamiento de viviendas”.





RECLAMO

Repasó que desde el año 2016 a los funcionarios policiales se les descuenta el 1% de su salario, “pero sin embargo hasta el momento no se ha visto ni siquiera una vivienda construida”. “Presentamos una denuncia penal en Fiscalía en 2018, y oh casualidad, ahora la denuncia se archiva por falta de mérito. Desde 2016 a la fecha, tal como lo establece la propia ley y el decreto reglamentario que regula el funcionamiento del fondo, las autoridades ministeriales están obligadas a presentar balances semestrales, pero hasta ahora no hemos recibido un solo balance. A través de la Ley de Acceso a la Información Pública logramos conseguirla pero el Ministerio lo que entregó fue una información parcial y no la real. Históricamente los Fondos de Viviendas Policiales ya han tenido desapariciones de fondos, en el año 2016 el propio ministro del Interior Eduardo Bonomi cuando firmó un convenio con la ministra de viviendas reconoció públicamente que el Fondo de Viviendas policial se había desaparecido. Le solicitamos a la actual administración que haga una auditoría del Fondo de Viviendas, pero oficialmente no hemos tenido”.

Supuso que si las cuentas estuvieran claras “no habría ningún inconveniente en presentar la documentación”.





PRESENTACIÓN SINDICAL EN EL PARLAMENTO

Clavijo mencionó la presentación sindical en mayo ante una comisión parlamentaria por el tratado de la Ley de Urgente Consideración, donde presentaron una carpeta con una serie de puntos. “A su vez, estamos haciendo recorridas en el Parlamento presentando esa misma carpeta para ver si tenemos la posibilidad de que puedan ser tomadas en consideración las apreciaciones directas de la policía de calle ya que se crean leyes a través de un escritorio para aplicar en una realidad que es otra. Sugerimos atender por ejemplo, una situación penitenciaria y condiciones de trabajo del personal policial penitenciario que está desbordada, aún cuando en alguna cárcel del interior sea otra cosa”.





DISCREPANCIA Y SOLICITUD

Indicó que también discrepan con que el sindicato deba abocarse a, por ejemplo, la salud del policía únicamente. “Durante años hemos venido denunciando que en la Ley (18405), el policía que por ejemplo está abocado a un procedimiento policial (persecución o rapiña), el cual si recibe una lesión que lo deja inhabilitado para trabajar se le castiga con el salario, ya que pasa a recibir el 65% del mismo y si todo anda bien a los años recién vuelve a la función”.

Planteó el anhelo para que la actual administración “cambie la determinación, son temas presupuestales y que los propios parlamentarios tengan en consideración este tipo de planteo”.





UN POLICÍA EQUIVALENTE A VEINTE

En torno al funcionamiento de la Jefatura local Clavijo opinó que la situación “no cambió”. “Continúa con la gran carencia de recursos humanos, con un régimen de horario abusivo (48 por 48 semana por semana), y por el cual este comando nos expone que por razones de servicio va a tener que mantenerlo”. “Hay una carencia de aproximadamente 30 efectivos policiales en el departamento, pero aún así nos adelantaron que va a haber una nueva vacante para 15 funcionarios. A nivel nacional haremos saber la situación real de Lavalleja y a su vez exigir sobre la carencia de personal existente. Vemos que se siguen creando patrullas rurales con la misma policía que tenemos, lo que ratifica la política de crear con una, veinte policías. En Lavalleja se están fusionando y cerrando comisarías para que funcione sola una”.

“Es un deber de esta Jefatura exigirle al Ministerio los recursos humanos necesarios para poder cumplir con la misión”, concluyó.





CARENCIA DE VEHÍCULOS

Cardozo repasó que en la conversación se mencionó que en ocasiones el Ministerio “le otorga implementos para el tratamiento del COVID-19, las Jefaturas los entrega pero los encargados los guardan. De cualquier manera, la jefa Olivera aseguró que en Lavalleja todo se viene entregando. A nivel nacional vemos la carencia por la cantidad de vehículos que están fuera de servicio o en muy malas condiciones y que es justamente uno de los elementos que tiene que estar en óptimas condiciones ya que es una herramienta de trabajo que tiene la Policía. Se le hizo una solicitud de audiencia al ministro Larrañaga para plantearle la necesidad de personal que tienen todas las unidades a nivel nacional”.

Aseguró también que por años “se llevaron todas las vacantes para Montevideo, dejándose totalmente desprotegido al interior”.





EQUIVOCADO USO DE LA FUERZA

Consideró que por la problemática que genera la violencia doméstica “los jueces han tomado al policía para cubrir esas necesidades de pulsera. Se mandan trabajadores (6 por turno) a cuidar personas violentas que podían estar detenidas o recluidas en un centro penitenciario y dejamos a la ciudadanía sin seguridad. Un porcentaje muy alto de policías están en custodia de violencia doméstica y no en lo que realmente tiene que hacer y que trata del tema seguridad para tener una población satisfecha con la seguridad. De cualquier manera, debemos afirmar que apoyamos y compartimos las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior en alrededor de otros temas relacionados con la seguridad y no debemos desconocer el apoyo al trabajador policial por parte de los jefes de operativos”.

Afirmó que todas las situaciones planteadas en la entrevista “se las hicimos llegar al propio presidente de la República a través de una carta, por la cual además se le solicitó una audiencia personal. Estamos a la espera de una respuesta favorable”.