Las Copas de Clubes de OFI se jugarían en el año 2021

Lavalleja seguramente deberá esperar hasta el año que viene para defender el título

* Mañana se resuelve, pero están los votos en el Ejecutivo de OFI y apoyan la mayoría de los Clubes

(Colaboración de Carlos Fernández Pereira)





Estamos en condiciones de informar que están los votos en el Consejo Ejecutivo de OFI para decidir no jugar por este año los Campeonatos de Clubes de las Divisionales “A” y “B”. La inviabilidad económica de disputar partidos a puertas cerradas en los Torneos de OFI debido a que los mayores ingresos provienen de la venta de entradas y funcionamiento de las cantinas, hace que la decisión sea compartida por los Consejeros y representantes de la mayoría de los Clubes. A todo esto, hay que agregarle las declaraciones del Dr. Sebastián Bauzá, Director Nacional del Deporte (Senade) diciendo que el Fútbol del Interior sin público no va a jugar. y que de esta manera comenzaría más tarde que el profesional. La idea es durante el 2020 culminar los Torneos de Selecciones, categoría Absoluta y Sub 17, mientras que pasará a la Comisión de Calendario a que altura del año 2021 se disputarán las Copa de Clubes “A” y “B”.