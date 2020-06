Comienzo parcial de actividades en el Club Minas

Primera Página

En conferencia de prensa realizada en la sala de reuniones del Club Minas, Martin Martínez y Fernando Bonhomme, presidente y secretario de la entidad, dieron a conocer las pautas con las cuales la institución retomó algunas de las actividades deportivas que allí se realizan.





CUMPLIMIENTO Y SOLICITUD

Martínez ratificó la vuelta parcial de las actividades en la entidad “cumpliendo con los protocolos establecidos por las autoridades de Salud Pública y teniendo muy presente lo que dice el presidente de la República en cuanto a la libertad responsable y en base a eso debemos tener mucha responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las normas para prevenir cualquier tipo de contagio”.

“En ese marco le solicitamos a los socios el uso de tapaboca, la aplicación del alcohol en gel de manera individual, el uso de la toalla de mano y botella con agua con una idea de evitar compartir cosas”.





OBLIGATORIEDAD

Dijo tener en cuenta también “los dichos del asesor científico Rafael Radi, en cuanto al distanciamiento físico sostenible, por lo que hemos tenido especial cuidado en el tema y aprovechamos las instalaciones del club que son amplias. Por tal motivo hemos diagramado los horarios de las actividades que recomenzaron y así evitar las aglomeraciones tanto en la entrada o salida del club como así también a la hora de la concurrencia en determinadas actividades”.

“Es por eso la importancia de ser agendado en la misma secretaría o a través de un WhatsApp al celular del club (095 293 453)”, acotó.





PROYECCIÓN

Martínez afirmó que se siguen los lineamientos “para dar inicio más adelante las actividades de los niños. Más allá de que no se puede habilitar la piscina, se estudia la posibilidad de realizar alguna hora de recreación o ballet. Dentro de las limitaciones hemos tenido una aceptable concurrencia de los socios”.

Contó que cada profesor en sus clases “son los responsables de hacer cumplir los protocolos, aún cuando entiendo que hay un excelente nivel de concientización social sobre la situación por la cual se atraviesa”.

“Iremos avanzando paso a paso”, concluyó.

SORPRESA, CONFORMIDAD Y TRANQUILIDAD

En relación a la visita relámpago de Sebastián Bauzá, secretario nacional de deporte, Bonhomme consideró que el jerarca se retiró “sorprendido porque no conocía el Club Minas y conforme por los espacios convenientes de los salones, porque se abrió de a poco con las actividades, con el protocolo que la entidad maneja y porque principalmente no se utilizan los vestuarios. Es una tranquilidad contar con el respaldo y conformidad sobre lo que planificamos para dar este primer paso en esta nueva normalidad. Debemos remarcar que los usuarios del club no entran a los vestuarios, debiendo incluso ingresar a las instalaciones del club 5 minutos antes de su clase y directamente al salón donde va a hacer la actividad”.

GRILLA DE ACTIVIDADES, DIAS Y HORARIOS

Según se informó, en esta primera etapa el club abre sus puertas a las 15:00 horas y cierra a las 21:00 horas. La sala de musculación queda habilitada a las 15:00 horas; sobre las 17:00 se hace una desinfección del espacio y posteriormente da inicio la guardia docente, deponiéndose que la actividad se desarrolle de 18:00 a 18:50 y de 19:10 a 20:00 horas (lunes a viernes). Spinning de lunes a viernes en doble horario: de 19:00 a 19:45 (desinfección) y de 20:00 a 20:45 horas.

Zumba y Salsa, lunes, miércoles y viernes de 19:15 a 20:00 horas. Localizada los días martes y jueves de 19:15 a 20:15 horas.

Yoga lunes y miércoles de 19:45 a 20:45 horas y Voley los días lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21:00 horas.

Cupos limitados en cada horario, los socios de piscina podrán elegir cualquier actividad y solo se permite el ingreso a quienes se hayan agendado previamente.