Diego Rodríguez: “Jugar dependerá de la voluntad de los clubes”

Colaboración especial de Gonzalo Martínez

Primera Página dialogó con Diego Rodríguez, referente de Estación, y además es el último capitán que se consagró como Campeón Minuano. En primera instancia, el futbolista del equipo “ferrocarrilero” realizó referencia a la situación por la cual transita el Fútbol Minuano, y las complicaciones que se presentan desde el punto de vista organizativo y económico, y manifestó que: “Si bien todos queríamos o pensábamos estar en actividad en este momento, esta situación nos ha cambiado los planes. Personalmente creo que el párate sería bueno para aprovechar a mejorar y trabajar en cosas que viene flaqueando el fútbol Minuano. Sería bueno para los jugadores que se juegue el Campeonato Minuano 2020, esto dependerá mucho de la situación de los clubes ya que posiblemente se exija algún control extra debido a la Pandemia, lo que llevaría más gastos por parte de las instituciones. Personalmente me gustaría, pero dependerá de la voluntad de los clubes”.





“EN INFRAESTRUCTURA ESTACIÓN SIEMPRE ESTÁ AVANZANDO”

Por otra parte, el experiente defensa de los “rojos”, quién supo coronarse como Campeón Minuano en dos ocasiones (2009 y 2018), expresó los cambios que ha notado en Estación en los últimos años. Relató los avances de que ha tenido la institución, tanto en el plano de infraestructura, como así también en el plano deportivo, donde recalcó el trabajo que viene haciendo Estación en formativas: “En lo deportivo el cambio ha sido grande. Apostando en un cien por ciento a los jugadores del club, hay juveniles con 17 años que ya son importantes en primera, y otros con 19 y 20 años que tienen 2 o 3 Campeonatos jugados. Costó la decisión de jugar con los juveniles, pero rápidamente dio resultados. En infraestructura Estación siempre está avanzando, ya sea por parte de la directiva, algún hincha que se arrima o mismo los jugadores, aunque todo cuesta mucho y no siempre se tienen los recursos necesarios. Hoy en día se siguen con las obras de un mini gimnasio que los jugadores estamos haciendo en la cantina vieja del club”.





“ESTE PÁRATE SE VA A SENTIR EN EL NIVEL FUTBOLÍSTICO”

Por último, Diego Rodríguez fue consultado sobre si esta Pandemia por la cual transita nuestro país y el mundo, afectaría a las distintas instituciones a la hora de realizar incorporaciones, teniendo en cuenta la crisis económica existente; y también dio su versión acerca de que tanto le puede afectar desde el punto de vista futbolístico al jugador del medio local, y expresó que: “Si empezara, obviamente todo este párate se va a sentir en el nivel futbolístico, ya que todos los jugadores están sin ningún tipo de actividad hace un par de meses. En el caso de Estación lo veo bien. Nos juega a favor la juventud de la mayoría de sus jugadores ya que por lo general están bien físicamente y en poco tiempo se ponen en forma. De la situación económica indudablemente no van a poder escapar los clubes. No se ha podido trabajar, por lo que no han podido recaudar. Sin dudas no va a ser fácil este año para los clubes, específicamente en Estación, todo el plantel son jugadores del club y ya hace unos años que no se traen incorporaciones importantes, por lo que en ese sentido no tendría problemas”; finalizó expresando Diego Rodríguez, capitán y referente del Club Atlético Estación.