Nancy Marichal: “Por problemas con el transporte, se le cercena el derecho a la educación a los chiquilines”

Nancy Marichal, directora del Liceo de Villa del Rosario, indicó que “nosotros nos enteramos una semana antes que empezábamos hoy (por ayer). Lo primero que hicimos fue hacer una sala docente, trabajar en equipo es fundamental, no podemos tomar solos las decisiones. Durante todo este tiempo que trabajamos en la virtualidad, hacíamos coordinaciones por Zoom, todas las semanas teníamos una planilla que se las enviábamos a los docentes para saber qué chiquilines se conectaban y cuáles no”.

Sobre este punto acotó que “los que tenían mayor problema de conectividad eran los muchachos del campo, donde algunos tenían que ir a la mitad del campo para tener señal, otros ir a la Escuela a 4 kms a ver si se podían conectar. Como eran pocos los teníamos identificados, y en ese sentido tenemos que destacar el trabajo que hizo la adscripta porque estaba todo el día con el teléfono”.

Dijo además que “el equipo de referentes y trayectoria educativa que está compuesto por la trabajadora social, una profesora, la adscripta y la directora, nos reuníamos todas las semanas para ver esas planillas que mandaban los docentes, y programábamos el trabajo. Se decidió que por semanas iban a venir los chiquilines que menos se habían conectado para tratar de nivelarlos. Los otros que quedaban en la casa iban a seguir trabajando y posteriormente venían y estaban una semana. Pusimos diez alumnos por grupo, porque eran los que cabían en los salones y respetar el distanciamiento”.





PROBLEMAS CON EL TRANSPORTE

Marichal narr’o que debieron hacer una redistribución “porque tuvimos problemas con el transporte para los chicos que viven en zonas más alejadas”. “El pasado viernes tuvimos una reunión en la Intendencia, ya que el ómnibus que nosotros le llamamos Cosu, pero que ahora es de la empresa Sierratur, sale de Minas a las 6 de la mañana, va por Arequita, da la vuelta por el Alto del Santa Lucía, va hasta Gaetán, y llega al liceo de Villa del Rosario a las 8, no estaba pasando. Fui a la empresa una cantidad de veces y me decían que iban a ver qué hacían. Al final nos llamaron para esa reunión en la Intendencia, con el director de Tránsito, y lo que se consensuó fue que pasaran dos veces por semana, martes y jueves”.

La directora del liceo rural de Villa del Rosario añadió que “los chiquilines del campo, que son los que tienen más problemas de conectividad, van a venir sólo dos días”.

Acotó que “los dueños de la empresa dijeron que estaban los caminos feos, que estaba dando pérdida. Además nos dijeron que van a cambiar el recorrido, no van a ir por el Alto del Santa Lucía, sino que van a ir por el camino del medio que se le llama, saliendo por Higueritas. Con ese recorrido, va a haber al menos cuatro alumnos que van a tener que ir hasta lo de Arbilla o un lugar cercano a tomar el ómnibus, lo que implica que deberán hacer 10 kms en moto o bicicleta si tienen, o como puedan”.

Marichal dijo claramente “que se le está cercenando el derecho a la educación a los chiquilines, porque justamente ellos son los que más necesitan”. “En esa reunión donde también estuvo la intendenta, ella le dijo a la empresa que tenía que ir todos los días, a lo que la empresa manifestó que ‘si hay que viajar todos los días, cerramos la empresa’. Entonces la solución quedó en dos días, martes y jueves”.





ÓMNIBUS DIRECTO AL LICEO DE EMPRESA CROMIN