Reabren liceos en el departamento y en todo el país

A las 8 de la mañana de ayer, en la apertura de clases del Liceo de Villa del Rosario, se hicieron presentes autoridades del Consejo de Secundaria, encabezadas por su directora general, Jenifer Cherro Pintos, y Reina Pintos Ganón, consejera del Consejo de Educación Secundaria, además de otros jerarcas.

Fueron recibidos por la directora del centro de enseñanza, Nancy Marichal, docentes, auxiliares, y el grupo de alumnos que fueron llegando en forma paulatina, pero en gran número.

En el salón comedor se realizó una conferencia de prensa, en la que Cherro enfatizó que “en primera instancia estamos visitando un liceo rural, uno de los 24 centros que abrían hoy sus puertas en todo el país para recibir a los muchachos. Hay 111 liceos también con sextos años que están abriendo en todo el país, excepto Montevideo y Canelones. Estamos con muchas expectativas, pero más que nada venir a acompañar en la apertura a los directores, a los inspectores que han trabajado, y antes que nada expresar mi agradecimiento a las comunidades educativas por todos los trabajos que han realizado hasta el momento”.

REVALORIZAR LA FUNCIÓN DEL DOCENTE

Aclaró que “nunca habíamos pasado esta situación de vivir una pandemia sanitaria, que involucra al país y al mundo, y verdaderamente que los docentes han hecho muchísimo por los muchachos en este proceso. Creo que llegó el momento de revalorizar la importancia de la función de los docentes en la sociedad. Tantas veces que la prensa sale para dar noticias que son feas, tristes o desagradables, en este momento es para celebrar el reencuentro con los muchachos. Ya vieron la llegada de los chiquilines a este liceo, como cambia el clima institucional, porque son la razón de ser de los centros educativos, y agradecer todo el esfuerzo que han hecho los equipos inspectivos, directivos, los docentes, para mantener el contacto con los muchachos a través de la virtualidad. Créanme que en esto estamos aprendiendo todos, es un aprendizaje en conjunto porque nadie estaba ni capacitado ni pronto para vivir en una situación de pandemia y en una nueva normalidad como se dice ahora, pero esto ha sacado de las comunidades en las que hay compromiso lo mejor, porque además se ha apelado a la creatividad absoluta. Se han producido materiales educativos estupendos que hoy día podíamos estar disponiéndolos en el portal Uruguay Educa, y eso ha sido por los docentes con los chiquilines. Han salido hasta programas de radio, se ha festejado el Día del Libro a través de videos y audios. Hay liceos del interior que han hecho hasta la celebración del 19 de abril y 18 de mayo en forma virtual”.

Indicó que “ya no vamos a tener una normalidad absoluta, obviamente que la eventualidad llegó para quedarse y vamos a tener que ir haciendo una experiencia mixta de virtualidad y presencialidad, por un tema de espacios físicos, para respetar las distancias y para salvaguardar lo que es la seguridad”.

Continuando con la ronda de prensa, Jenifer Cherro, directora general de Secundaria, dijo que “hemos tratado de relevar lo que ha sido la conectividad a nivel de todo el país, y en los informes que los directores nos han proporcionado, podemos decir que tenemos un piso de un 38 porciento y un máximo de 70-75 porciento. La virtualidad en algunos centros ha sido de alrededor de un 85 porciento, y en otros menos. Debemos imaginarnos que con este escenario tenemos que volver a encontrarse primero, hacer un diagnóstico de la situación en la que nos encontramos, e iremos buscando juntos estrategias pedagógicas compensatorias”.





TRABAJAR EN EQUIPO

Cherro indicó que “en esto las autoridades tienen en claro que hay que trabajar en equipo”. “Cualquier persona que esté gestionando un centro educativo, no es posible pensar hoy en salir absolutamente solo de una situación. Nosotros apostamos al trabajo en equipo y a la contextualización, porque tenemos centros educativos donde se han conectado la mayoría, estamos hablando de un 92 porciento, y otros donde la conectividas no ha sido tal. Y esto ha desnudado también algunas cuestiones de vulnerabilidad social y económica que existía en el país. Muchachos que no se pudieron conectar, pero también docentes que tienen esa dificultad. Me parece que vamos a tener que apelar a ser flexibles, la inflexibilidad no nos conducirá a nada. Tenemos que ver que pasa en cada centro, aquí los actores institucionales de cada centro son los que nos van a estar diciendo que es lo que está pasando y cual es el mejor camino para salir. Nosotros como autoridades, estamos abiertas al diálogo, y a tratar de poner la mejor solución en forma contextualizada”.





GRAN PROBLEMA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE

La directora general de Secundaria manifestó que “yo docente hoy me encuentro con los alumnos, y tengo que ver esos alumnos que grado de conectividad tuvieron. Tengo que tener además un estado de situación, porque en muchos liceos que empiezan hoy y son rurales, el problema mayoritario que tenemos son las empresas de transporte, que no todas están llegando. Sabemos entonces que en el país tenemos liceos rurales donde hay 3 o 4 docentes, y 10 o 15 alumnos, porque viven en la localidad, pero que están teniendo problemas de transporte para llegar. En ese escenario, que el trabajo del profesor adscripto va a ser relevante, para tratar de conectar con los distintos grupos que alumnos no se conectaron y porque, y ahí tendremos que tomar insumos para ver como solucionamos esa situación”.

Recordó que “esto nos agarra recién a una semana y media de empezar las clases en primer ciclo, y prácticamente a tres o cuatro días de segundo ciclo. ¿Verdaderamente se logró establecer el contacto pedagógico y que estamos acostumbrados los docentes y que es la presencialidad? Y muy poco, por lo tanto hubo que apelar a la virtualidad como forma de contacto. Y en todo este tiempo que ha pasado, hubo procesos de todo tipo. Desde docentes que dicen ‘ahora qué voy a hacer, por donde puedo arrancar a conectarme con mis alumnos’. También alumnos desconcertados, esto sin dudas nos tomó a todos por sorpresa como sociedad”.





ESTE AÑO LECTIVO NOS VA A MARCAR

Cherro enfatizó que “este año lectivo sin dudas que nos va a marcar, y no solo este año, sino el próximo. Porque obviamente el próximo año vamos a empezar con alguna cuestión compensatoria dado el déficit que va a tener este año. Es obvio que además, desde el punto de vista de las asignaturas vamos a tener que hacer reformulación de contenidos programáticos”.