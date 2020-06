Mario García: “Las decisiones tomadas por el gobierno no son caprichosas, sino fundamentadas”

Primera Página

En su visita a nuestra redacción, el diputado nacionalista Mario García confirmó a Primera Página que trabaja en “una nueva legislatura, representando al Partido Nacional (PN) con un enfoque diferente al que teníamos planificado producto de todo lo que ha sucedido con respecto a la salud de los uruguayos y que ha marcado que la hoja de ruta original que tenía el gobierno nacional haya variado, por lo menos en sus inicios”.





PRIMERA GRAN LEY DEL GOBIERNO

García dijo que se trabaja hoy “en la Ley Urgente Consideración que resulta la primera gran ley que va a tener este nuevo gobierno, que está a estudio del Senado y que en los próximos días pasara a Diputados. Al respecto haré mi aporte en los temas que incluye esta ley y que considero es la hoja de ruta para los próximos años. Una ley de la cual se ha hablado mucho y que además ha marcado una historia diferente en lo que ha sido la costumbre del país en la medida que estuvo en conocimiento de la población antes que nadie. Recordar que se dio a conocer antes de principio de año a los efectos de que todo el mundo hiciera sus aportes y conociera de primera mano su contenido. En una segunda etapa se dio a conocer a todos los partidos políticos y legisladores de todas las fuerzas políticas en el mismo momento, allá por febrero y en marzo. Después, con el comienzo del gobierno, aparecen los primeros casos de infectados con Covid-19, lo que marcó un poco los primeros tiempos”.

Apuntó que se prevé que para julio esté sancionada “una ley que incluye temas de los más variados, entre ellos el de seguridad, educación y salud”.





DECISIONES CIENTÍFICAMENTE FUNDAMENTADAS

Opinó que las decisiones tomadas por el gobierno “no son caprichosas y si fundamentadas y apoyadas en el conocimiento científico que están aportando las mejores mentes que tiene el país y que se han puesto al servicio a efectos de que cada una de las medidas que se vayan tomando cuenten con el respaldo científico necesario que las avale. Sabemos lo difícil que es, es una situación inédita a nivel mundial y donde cada país va haciendo su camino. En este sentido nuestro gobierno ha tomado ejemplos de algunos países que han adoptado medidas beneficiosas, pero también marcando un camino propio. Recordemos que al inicio prácticamente el presidente y su equipo eran quienes manifestaban que no se debía ir a una cuarentena obligatoria, lo que generó tanto del colectivo médico, como de diferentes fuerzas políticas y gremiales, la solicitud de que se fuera a una cuarentena obligatoria”.

“Se optó sin embargo por otro camino, el cual hoy hasta la actualidad ha sido beneficioso para el país y arroja una luz de esperanza sobre lo que viene para adelante”, acotó.





SITUACIÓN EDUCATIVA

Continuando con la entrevista al diputado Mario García, éste consideró que la situación educativa del país previa al coronavirus “era deficitaria, lo que ha tornado que la brecha educativa entre aquellos que tienen más posibilidades y quienes tienen menos se haya agrandado. Hay muchísimos chicos que no se han conectado a los procesos de aprendizaje nuevos que se dan a través de las diferentes plataformas, situación que le preocupa mucho al presidente quien desde el primer día marcó que se resistía a dar por perdido el año educativo, como sucedió en otros países. Acá se optó por otro camino, a tal punto que se está armando el cronograma de las diferentes etapas que se van a seguir y que ya fueron anunciadas”.

“Ojalá esto sirva para un nuevo comienzo en la esperanza de cientos de miles de chicos que tiene al proceso educativo como única herramienta de futuro”, señaló.





PASOS LENTOS, PEQUEÑOS Y FIRMES

Reflexionó que sin educación “no hay futuro, por lo que hay que hacer un gran esfuerzo para ir de a poco volviendo a los procesos de aprendizaje y entusiasmando a los jóvenes, brindándoles las herramientas posibles para que puedan integrase nuevamente y para que no den este año por perdido que sería muy triste. Se están armando los protocolos para poder tomar las máximas garantías para toda esta nueva etapa. Debemos recordar que a nivel de las escuelas rurales se ha llevado adelante una primera experiencia que ha resultado exitosa en la medida que se han hecho muestreos y tanto el alumnado como el personal docente y no docente hoy se ve libre de la enfermedad”.

Aseguró que son “pasos lentos, pequeños, pero firmes, lo que ha sido la consigna del gobierno y que trata de trasmitir seguridad a la población en cada una de las decisiones que se toma”.





JUEGO EN EQUIPO

Para García, con respecto a “la situación que atraviesa el país y lo bien que estamos a nivel regional y mundial es producto de la responsabilidad con la cual cada uno de los uruguayos ha actuado ante la pandemia instalada en marzo. Reconozco de igual modo que hay excepciones que muestran lo que no tenemos que hacer y no colaboran para que en Uruguay día a día vaya disminuyendo el número de personas que transitan por la enfermedad, aún cuando en países vecinos a diario aumenta el número de contagios y de personas que padecen el Covid-19. La diferencia marca que el pueblo uruguayo tiene su amor propio y que cuando se le llama cumple. Esto no es obra del gobierno, sino un juego de equipo en donde un gobierno que está fundamentado marca un camino y que en definitiva los ciudadanos confían en lo que se viene haciendo. La transparencia sobre el manejo del proceso ha sido un factor relevante para estar en una actualidad esperanzadora. Se ha dicho cada una de las cosas que se van a hacer y porqué se toman determinadas decisiones”.

Dijo esperar y aspirar a que en el futuro “sigamos transitando por este camino del cuidado mutuo”.





VALORACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN

Manifestó saber que el personal docente, no docente “hicieron un gran esfuerzo para que todos los chicos hayan seguido a través de las plataformas online las diferentes clases. Del otro lado hay un docente que realmente hace un gran esfuerzo para preparar las clases, corregir los deberes y eso hay que valorarlo muchísimo. Este proceso nos tiene que hacer valorar el gran esfuerzo que determinados sectores de la población han hecho y que han estado en la primera línea. Personal de la salud, que incluye personal médico y no médico, personal docente, funcionarios del Ministerio del Interior y de Defensa, son quienes han estado en la primera línea de contención y la población que ha estado a la altura del desafío que tenemos por delante. Este partido no terminó y en la medida de que no nos descuidemos vamos a llegar a donde todos queremos”.