Las 12 preguntas de Alcohólicos Anónimos

Primera Página

12 preguntas que solo Usted puede contestar. Nuestra experiencia nos ha enseñado que cualquiera que conteste SI a CUATRO o más de estas preguntas, tiene tendencias alcohólicas definidas y puede ser ya un bebedor con problemas.

¿Porqué no se hace estas preguntas a sí mismo? Recuerde que no es una vergüenza admitir que se padece una enfermedad. Si realmente tiene usted un problema, lo importante es hacer algo para solucionarlo.

1) ¿Ha tratado alguna vez de no beber por una semana (o más) sin haber logrado cumplir el plazo?

2) ¿Le molestan los consejos de otras personas que han tratado de convencerlo de que deje de beber?

3) ¿Ha tratado alguna vez de controlarse cambiando de una clase de bebida a otra?

4) ¿Ha bebido alguna vez por la mañana durante el último año?

5) ¿Envidia usted a las personas que pueden beber sin que esto le ocasione dificultades?

6) ¿Ha empeorado progresivamente su problema con la bebida durante el último año?

7) ¿Ha ocasionado su modalidad de beber problemas en su hogar?

8) En reuniones sociales donde la bebida es controlada, ¿trata usted de conseguir tragos extras?

9) A pesar de ser evidente que no puede controlarse, ¿ha continuado usted afirmando que puede dejar de beber por si solo cuando quiere hacerlo?

10) ¿Ha faltado a su trabajo durante el último año por causa de la bebida?

11) ¿Ha tenido alguna vez “lagunas mentales” a causa de la bebida?

12) ¿Ha pensado alguna vez que podría tener más éxito en la vida si no bebiera?

Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza, para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse de su alcoholismo.

El único requisito para pertenecer a esta comunidad es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.

A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna, no se desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa.

Nuestro fin primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.

Si usted quiere seguir bebiendo es asunto suyo.

Si usted quiere dejar de beber, es asunto nuestro.

Alcohólicos Anónimos informa sus horarios del Grupo “Barrio Olímpico”. Se reúne los lunes (literatura abierta), miércoles y sábados (reuniones cerradas) a la hora 19:30 en Capilla Pompeya, frente al Estadio. La línea telefónica para quienes se quieran comunicar por WhatsApp para cualquier consulta es el 098 288 993.