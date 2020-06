Hospital de día: conjugar la ciencia con el amor al paciente

Primera Página

En los últimos meses, el Hospital de Día oncológico del Hospital Dr. Alfredo Vidal y Fuentes de Minas ha tenido trabajo extra: la pandemia ha hecho que el personal haya optado por hacer algunas prácticas, como extracciones de sangre, en los hogares de los pacientes, que muchas veces son inmunodeprimidos y por tanto tienen mayor riesgo sanitario frente al COVID-19.

No es que sobre personal: el Hospital de Día sólo cuenta con cuatro personas, la médica oncóloga Shirley Marocci, la licenciada en Enfermería Ileana Álvarez, la auxiliar de Enfermería Raquel Martínez y la psicóloga Pierina Vázquez. Primera Página conversó allí con tres de ellas -Pierina Vázquez no pudo estar presente- sobre su labor, que es apreciada y valorada por los pacientes y familiares. De hecho, al reportaje fue hecho luego que una paciente dijera a un periodista de Primera Página que allí la atención es tan personalizada que “es como si tuvieras tres madres, te cuidan así”, y que ese lugar “conjuga la ciencia con el amor al paciente”. “Lo único que te pido, es que digas que nos tratan a todos con esa pasión”.





UN LUGAR ADECUADO PARA LOS PACIENTES Y EL PERSONAL

El hospital de día en Minas no tiene casi nada que envidiar a ninguno del mismo tipo de cualquier centro de salud público o privado del país. Hay dos cubículos para pacientes, con confortables camillas, televisores en la pared, aire acondicionado, música funcional. Cuenta con una cámara de flujo laminar, un equipamiento bastante caro que se utiliza para preparar la medicación oncológica con todas las precauciones necesarias para los profesionales que preparan y administran los medicamentos, y todas las garantías para los pacientes que las reciben. El lugar es luminoso, cómodo y moderno.





Según cuenta Marocci, se inauguró el 2 de abril de 2018, aunque hubo un proceso de casi tres años para que pudiera autorizarse el servicio, antes de eso. Marocci preparó un proyecto cuando asumió la Dra. Carmen Estela. “Carmen asumió su cargo y dos días después estaba yo en su oficina con el proyecto. Antes de eso no se estaban haciendo las quimioterapias, que habían sido suspendidas, porque se consideró que no había las condiciones necesarias para hacerlo aquí, y los pacientes viajaban todos a Montevideo. La idea llevaba conmigo 30 años, que es el tiempo que tengo aquí. Tuvimos antes algún lugarcito para hacer tratamientos, pero nunca un hospital de día. La inquietud estaba, pero no el lugar o las posibilidades. Ahora llevamos dos años trabajando.

Tenemos pacientes de acá y llegan otros por ejemplo de Maldonado. No todos los centros tienen hospital de día”.