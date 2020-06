Fabián Marenales: “Este paro es en rechazo a la Ley de Urgente Consideración”

Primera Página

Marenales manifestó que le parecía importante “dejar en claro que el objetivo primario de este paro general parcial pasa por el rechazo a la Ley de Urgente Consideración (LUC), que ya está en el Parlamento, ya se está tratando y seguramente se va a transformar en ley con algunas modificaciones. Ley que la central obrera ha rechazado desde el primer momento. Está claro que los ciudadanos están lejos de conocer en profundidad el contenido, y el espíritu de la ley va en contra de los intereses de los trabajadores”.





AFECTA CONDICIONES LABORALES

Respecto a los perjuicios del contenido de la LUC para la educación, dijo Marenales que “desde la Coordinadora de Sindicatos de la Educación y en cada sindicato de la educación estamos muy preocupados porque los contenidos de la LUC afectan las condiciones laborales, privatiza en muy buena medida a la educación pública, le da potestades a los organismos privados de intromisión en la educación pública, limita los derechos de huelga y manifestación, facilita la represión cuando se quiera manifestar en contra de algo. Más allá que nos encuentra en un momento difícil para generar movilizaciones, que se visualicen nuestras discrepancias, es muy importante que la ciudadanía conozca y profundice el contenido de la LUC, que el PIT-CNT y la Intersindical de Lavalleja rechazamos de plano”.





SIENDO LEY

Reconoció que “algunos artículos fueron modificados, que algunos parlamentarios han entendido el error que contenían los artículos y han propiciado las modificaciones, pero no así el espíritu de la norma que va a terminar siendo ley desgraciadamente. Y creo que el motivo principal de este paro general parcial es el rechazo a la LUC que hoy es un proyecto, pero seguramente termine siendo ley”.





DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO

Ferreira agregó que “hay un sinnúmero de derechos que se establecen en la Constitución, que lamentablemente han sido retaceados históricamente, con la LUC lo que se va a hacer es mercantilizar y privatizar los derechos obtenidos y los que quedan por conseguir. La LUC aspira al desmantelamiento del Estado, a través de achicar o vender las empresas públicas, los entes autónomos y los servicios descentralizados, que son los que materializan el acceso y garantizan los derechos. Derechos que vamos a ver diezmados, va a haber aumento de tercerizaciones, lo que quiere decir que va a salir más caro el servicio, se van a tener menos funcionarios y por lo tanto precarización laboral, y eso incide con la calidad de los servicios públicos. Por eso la respuesta de los trabajadores ante la suba de las tarifas, es el único país en el mundo que durante la pandemia subió las tarifas públicas”.





NADA A CAMBIO

Aseguró Ferreira que “los trabajadores organizados no hacemos beneficencia, no hacemos caridad, somos solidarios y no hacemos nada a cambio, como hacen los sectores exportadores que utilizan recursos del Estado y dicen que son donaciones. El movimiento sindical tiene una batalla que es contrarrestar los mensajes de los medios masivos de comunicación, que no informan, desinforman a la población. El rechazo general a la LUC es de forma, de hecho y de contenido. Es un retraso ideológico al servicio de las clases dominantes, nosotros como clase trabajadora tenemos principios que no son negociables, que no debemos olvidar, más allá de las circunstancias”.





PÉRDIDAS

Ferreira también señaló que “no olvidamos los desaparecidos, y por eso planteamos como Intersindical esta conferencia de prensa, para plantear una vez más lo que pensamos y denunciar las pérdidas de derechos. Y los que hoy detentan el poder del Estado conjuntamente con los empresarios, no van a hacer nada para las grandes mayorías de la población, simplemente lo que quieren es seguir engordando sus arcas, reprimir, y para que haya ciudadanos clase A y clase B, por eso los trabajadores denunciamos una y otra vez esta situación. Nos dicen que nos quedemos en nuestras casas, y hay 170 mil trabajadores en el seguro de paro, 120 mil nuevos pobres. ¿Quién les garantiza a esta gente la comida? Se la garantiza el movimiento sindical organizado, los movimientos sociales, con más de 300 ollas populares en todo el país. Lamentablemente esta ley se va a aprobar, con el cambio de algunos detalles, pero como han marcado la CEPAL, OIT, SERPAJ, las consecuencias van a ser lamentables. Por eso llamamos a la población a que se informe y se manifieste”.





SIEMPRE EN DESVENTAJA

Al señalar desde la prensa los cambios en la LUC de la inclusión financiera, lo que generarían perjuicios sobre todo a los trabajadores, Trías manifestó que “el trabajador queda en desventaja al no poder elegir de qué manera cobra, puede acceder a trabajos en negro, donde no van a estar declarado los aportes, como pasaba antes. También la declaración del dinero, se aumenta el monto, y eso facilita el lavado de dinero, tanto los trabajadores como el país quedan en desventaja, porque van a quedar desacreditadas todas las normas que se estaban cumpliendo internacionalmente para combatir el lavado de activos”.