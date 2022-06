Leticia Giorello: “El fideicomiso es un planteamiento responsable, económicamente viable, integral y descentralizado”

Primera Página

CON LA DIRECTORA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA IDL

En una visita a nuestra redacción, Leticia Giorello, directora de Ordenamiento Territorial de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL), habló sobre temas vinculados al fideicomiso propuesto a la Junta Departamental por el Ejecutivo comunal, y sobre otros aspectos del trabajo de la oficina que encabeza.

COINCIDENCIA

Giorello coincidió con el intendente Mario García en cuanto a que el fideicomiso es un planteamiento “responsable, económicamente viable, integral y descentralizado”. “Pensamos obras en todo el departamento, y si bien a nivel interior se centra en las localidades más importantes, las que no están incluidas en el fideicomiso es porque recibirán obras con el presupuesto de la IDL. La idea es dinamizar con obras el departamento ya que venimos de una pandemia que ha dejado a mucha gente sin trabajo”.

Apuntó que en tal sentido “una de las exigencias a las empresas que liciten es que el 60% de la mano de obra no calificada sea local”.

CONSIDERACIÓN ESTRATÉGICA

Señaló que en realidad es “como que cada obra fue pensada estratégicamente como un todo. A modo de ejemplo surge la problemática del Puente Campanero, donde además de querer mejorar el tema de la seguridad vial, también tenemos que solucionar lo del puente que en determinadas ocasiones en el año deja sin paso a los productores, a los turistas o a los visitantes. Creemos que es una forma de conectar el territorio, mejorar la seguridad vial y aparte dinamizar esa zona porque, además, uno de los proyectos que aparece en el fideicomiso, es la inversión en el Camping Arequita. Ahí aparecen cabañas nuevas, batería de baños, piscina climatizada para desestacionar el turismo y tenerlo los 365 días del año. Como que una obra va de la mano junto con la otra y a la vez, porque incluso se favorece el resultado de obras que se hacen en la actualidad, en este caso es zona, el corredor hasta Polanco”.

Acotó que “con lo que se puede hacer en el Puente Campanero, va a favorecer y dinamizar esa zona del territorio”.

Leticia Giorello, directora de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Lavalleja, agregó respecto al puente sobre el arroyo Campanero que la IDL pretende construir con fondos de un fideicomiso que debe ser aprobado por la Junta Departamental, que “la idea es la de quitar la curva y utilizar una franja de territorio que es pública, lo que también permitirá acortar la distancia, hacer un tramo recto y por ende se estará solucionando el gran drama que es el de la seguridad vial de un sitio donde la visibilidad es casi nula. Hoy con la gran cantidad de vehículos que obviamente conlleva a una mayor circulación por la zona, lo que se necesita es tener mucha seguridad vial, por lo que se necesita una obra nueva”.

Afirmó que “siempre y cuando el fideicomiso esté aprobado, se contratarán ingenieros hidráulicos, profesionales que la IDL no tiene, para que ellos hagan todo un estudio hidrológico de la zona. Se busca la seguridad vial necesaria pero también el poder conectar el territorio los 365 días de año”.

Apuntó que no se puede apuntar a un turismo todo el año mejorando la locatividad en el camping “para que después los turistas no puedan llegar”.

IMPORTANCIA TOTAL

Consideró que los proyectos que aparecen en el fideicomiso “todos son importantes poque en realidad son necesidades que han planteado las distintas localidades, ya sea a través de los alcaldes o lo propios vecinos”.

Al respecto replicó la solicitud de vecinos de Aramendia, que solicitan la posibilidad de contar con un salón para los encuentros, para la integración social, incluso para poder festejar los cumpleaños de 15 o así sea para la realización de talleres o cualquier otra tarea comunal. En esa línea surgen los vestuarios de Colón, donde quieren potenciar el deporte, pero no tiene la infraestructura necesaria para ejercerlo adecuadamente. Opinó que todas las obras son “más que importantes y cada una de ellas fue planteada porque se vieron las necesidades de la gente”.

PLAN B

Giorello recordó que el fideicomiso “se presentó a la Junta Departamental de Lavalleja, organismo que deberá evaluar la viabilidad del proyecto, especialmente pienso que, teniendo la base de lo mencionado, la importancia de cada obra. Creo que es un fideicomiso muy bien pensado planteado para un territorio totalmente descentralizado ya que son 12 obras en todo el departamento. Son US$ 8 millones para pagar en ocho años de tal forma de no comprometer los recursos de la IDL y que esta pueda seguir trabajando con sus actividades normalmente. Lo ideal es que las obras estén terminadas en 2025, dependiendo de las correspondientes complejidades de cada obra”. Afirmo existe cierta contemplación para obras “en el caso de que dicho fideicomiso no se aceptado ya que algunas son estrictamente necesarias y para otras el intendente tiene ciertas prioridades”.

PROYECTOS VARIOS

Para la arquitecta, el área que dirige trabaja particularmente en el tema de los proyectos para los municipios. “Cada año brindamos un asesoramiento teniéndose en cuenta que cada Municipio funciona de manera independiente con dineros que sirven para ejecutar ciertas obras, por las cuales nosotros les brindamos ese asesoramiento. También avanzamos en otros proyectos costeando para ver si pueden ser realizables o no, además de todo el mantenimiento diario que hacemos a diario”.

Destacó que en la actualidad, “el fuerte de Parques y Jardines está en la poda, pero surge además la terminación de la obra de AFE. Al respecto quiero decir que la IDL tiene una contrapartida por la cual se está terminando su obra, aparte de que la IDL tiene un proyecto aún más grande para realizar en la zona. También está todo lo relacionado con la obra de la nueva Terminal de Ómnibus, conjugando los trabajos de la empresa privada y de la que están realizando las terminaciones en la avenida Aparicio Saravia”. “Tenemos que mejorar todo el entorno de la zona”, puntualizó.

PISCINAS MUNICIPALES: TERMINACIONES Y AMPLIACIONES

Giorello confirmó que días atrás se colocó el cerramiento de las aberturas de la piscina de Solís de Mataojo, y que pronto se iniciarán las obras de cerramiento de la pileta de José Pedro Varela. “En Minas se trabaja en una segunda etapa de una piscina municipal que tuvo en su primera etapa, climatizar el agua. Se reforzó la estructura, mejoras en las instalaciones, el mantenimiento de las piscinas alrededor de lo sanitario, los vestuarios, la parte eléctrica, las bombas y demás. Ahora estamos en la etapa de cambiar lo relacionado a la calefacción del agua caliente para las duchas, así como también la calefacción de los propios vestuarios, baños y demás”.

EXPERIENCIA POSITIVA

En el final, repasó que está al frente del área de Ordenamiento Territorial desde el comienzo del período de gobierno en diciembre de 2020.

“Como profesional debo decir que es un desafío muy importante, en el cual se tiene la posibilidad de cambiar muchas cosas, pero principalmente contar con el apoyo del intendente en cada una de las ideas o propuestas es más que importante para poder desarrollar mi tarea. Es una gran responsabilidad, porque se trata también de solucionar problemas que surgen desde la normativa, de las obras, los proyectos para cada localidad y hasta el contacto con los vecinos”.

“También con los funcionarios de un área que es muy grande y que abarca por ejemplo lo que es la seguridad, parque y Jardines, obras, sanitaria, pintura y demás”, concluyó Giorello.