Diego Lezcano: “Fue un orgullo y una alegría enorme mi paso por la Selección”

Primera Página

* El futbolista habló sobre su futuro en Olimpia; y nos dijo que: “Al equipo lo visualizo muy bien, se encuentra muy unido, con ganas, y con hambre de ganar”

Por Gonzalo Martínez

Diego “Toto” Lezcano, fue el integrante del plantel de jugadores de menor edad de la Selección Mayor de Lavalleja. El año pasado, se consagró Campeón Minuano de Primera División con el Club Atlético Olimpia. Desde hace algunos años en formativas, se le vio buenas condiciones y proyección de cara al futuro.

“FUIMOS LA MEJOR SELECCIÓN PORQUE JUGAMOS MEJOR”

En primer lugar, le preguntamos que evaluación realizó sobre su pasaje por la Selección; y mencionó que: “Lo que más me sirvió en mi pasaje por la Selección es el aprendizaje que adquirí. También me sirvió mucho de experiencia y es lo que buscaba. Obviamente me quedé con el Campeonato del Este y el segundo puesto del Interior, y no con perder la final, que también dolió. Nadie quiso perder la final, pero en definitiva valoramos el trayecto y todo lo que logramos para estar ahí, somos la segunda mejor Selección de todo el país. Mejor dicho, por lo que dijeron los resultados somos segundo, pero a mi parecer fuimos la mejor Selección porque jugamos mejor que el resto”. Luego, declaró que: “Fue un orgullo y una alegría enorme mi paso por la Selección. Mi objetivo era aprender y llenarme de experiencia, ya que tenía jugadores (compañeros) con muchos años jugando en la Selección Mayor, y eso me ayudó mucho dentro y fuera de la cancha”.

“NOS PUSIMOS LA META DE IR POR TODO”

Con relación a su futuro en Olimpia, Lezcano dijo que: “Mis expectativas son las mayores, nosotros nos pusimos la meta de ir por todo. Desde el inicio creímos que tenemos un plantel completo”. Más adelante, nos comentó que: “Al equipo lo visualizo muy bien, se encuentra muy unido, con ganas, con hambre de ganar, y eso se demostró este sábado pasado cuando jugamos nuestro primer partido de Copa de Clubes contra San Lorenzo de Pan de Azúcar. Fuimos superiores, siempre quisimos, nunca bajamos el ritmo, con seriedad y un trabajo grupal excelente; de esta misma manera vamos a ir por el Campeonato Minuano”.

“SIENTO QUE ME FALTA FÚTBOL”

Sobre su estado físico y futbolístico, habló que: “Me siento muy bien a nivel físico pero sinceramente siento que me falta fútbol, está bien trabajar mucho en lo físico, y lo aeróbico, pero si no trabajas fútbol y resistencia en cancha no sirve de mucho. Hay que saber manejar los tiempos y los ritmos durante un partido, y eso me falta. Estuve casi cinco meses sin jugar un partido formal y de 90 minutos. Estoy seguro que voy a volver a adaptarme bien”; finalizó expresando Diego Lezcano, jugador de Olimpia.