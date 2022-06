Ediles criticaron aspectos de la propuesta de fideicomiso

Primera Página

EL INTENDENTE GARCÍA RESPONDIÓ A LOS RECLAMOS

Las más de cinco horas de la Junta Departamental, con la presencia del intendente Mario García y su equipo de gobierno, dieron para varias notas. Cerrando el informe, están las posiciones de los ediles Luis Carresse (Lista 9, Ciudadanos, Partido Colorado) y de Omar Falero (Lista 182, PAR, Frente Amplio).





INTERESANTE Y PRUDENTE

Luis Carresse señaló como “interesante y prudente” la exposición del intendente, “muy sensato el 5% o menos del interés”. Preguntó el edil cuántas personas estiman se van a ocupar en las obras. El intendente respondió que esa pregunta no la podía responder en este momento; “lo que sí podemos decir es que hemos previsto que entre un 30% y un 60% de la mano de obra no calificada sea de la localidad. Ponemos este guarismo porque no en todos lados existe la misma necesidad de mano de obra, en Solís por ejemplo cuando hicieron las obras del gimnasio, la empresa nos informó que no se presentó en un mes nadie a pedir trabajo. Por eso si el guarismo no se cumple, no podemos paralizar una obra. También la ocupación de mano de obra va de la mano de la urgencia con que se haga la obra, el plazo de cumplimiento de la obra”.





VILLA DEL ROSARIO NO ESTÁ

Carresse manifestó que entre las localidades beneficiadas con el fideicomiso falta Villa del Rosario “y un poco Minas en la parte urbana, porque el puente de Campanero y Camping Arequita es cercano, pero no es Minas”.

Puntualizó el atraso en saneamiento que tiene Minas y otras localidades, la necesidad de compra de camiones con barométrica. Solicitó una piscina y terreno para viviendas de MEVIR en Villa del Rosario.





GARCÍA RESPONDIÓ

García respondió que en Villa del Rosario está previsto hacer “una obra que solicitaron los vecinos, una ciclovía paralela a ruta 12, dentro del plan de obras de nuestro período de gobierno. Respecto al saneamiento, el Ministerio de Ambiente viene trabajando en la ampliación de las redes de saneamiento en todo el país, no tengo los datos de las localidades alcanzadas. Hay diferentes propuestas, está la ampliación de las redes de saneamiento tradicional, y otras propuestas directas a poblaciones menores de 5 mil, 3 mil y 2 mil habitantes. Es muy complejo hablar de saneamiento, y por algo no se avanza. Una de las propuestas era a través de un servicio de barométricas, generar un sistema, y estamos a la expectativa de la dilucidación de este proceso del Ministerio de Ambiente para tomar decisiones. Para Minas, lo que usted dice es su opinión y la respetamos”.

Del el terreno para MEVIR y la piscina no respondió nada el intendente.





CREMATORIO

Carresse se refirió a la necesidad de una sala crematoria para Lavalleja, diciendo que “hace 15 años que la reclamamos y no se nos da”.

García reconoció que “es una aspiración muy válida”. “Los criterios de este fideicomiso marcan la responsabilidad del crédito que se va a solicitar, de acuerdo a las posibilidades de la IDL, y el poder llegar a cada localidad. Por eso no tuvimos en cuenta la posibilidad de un horno crematorio, tampoco contamos con la información de la necesidad del mismo, y si ese horno crematorio puede ser económicamente sustentable, esa información no la tenemos. No hemos visto en el resto del país hornos crematorios, salvo en Maldonado, que es otra realidad”.





ESO NUNCA

Puntualizó Carresse que no estaba de acuerdo, “ni nunca lo voy a estar con los 700 mil dólares para el edificio de la Junta Departamental de Lavalleja”. “Por quinquenio la Junta devuelve no menos de un millón y medio de dólares a Rentas Generales y a la IDL, entonces, pedir un crédito pagando un 5% más otro 5%, se hace un 9 o 9 % en Unidades Indexadas en 8 años, se está pagando unos 400 mil dólares más por un dinero que tenemos y de manera genuina. Quizás esos 700 mil dólares se pueden ocupar en algunas de las obras manifestadas”.

Respondió García que “lo que nos disparó poner el edificio de la Junta en el fideicomiso es la situación que tienen, lo vimos durante la pandemia que no tenían dónde sesionar. Este recinto no es el más apropiado, y hay necesidad de generar una estructura acorde al trabajo que los ediles realizan. Está trabajando una comisión para adquirir un inmueble para la JDL, los recursos se devuelven a lo largo de los cinco años, y la idea es tener en este período de gobierno un local propio, vieja aspiración que viene desde hace muchos años, y atento a eso propusimos estos recursos en el fideicomiso”.





LLAMADO INCONVENIENTE

Omar Falero fue directo, aunque se extendió por demás de su tiempo en su exposición.

Comenzó diciendo que “me veo en la necesidad de reiterar la inconveniencia de este llamado a sala, como ya lo hiciera en la sesión en la que se trató el tema. La bancada del Frente Amplio creíamos y creemos conveniente que el intendente -si lo consideraba oportuno-, en compañía de su grupo de asesores, concurriera en primer término a las comisiones de Presupuesto como la de Legislación y Turno. Esto hubiese permitido contar con elementos de mayor peso del proyecto de fideicomiso, para debatir a favor o en contra, y llegar a proponer cambios o mejoras. No tuvimos esa suerte y estamos presentes ante una instancia para la cual podríamos haber estado mejor preparados, lo que hubiera resultado de mayor provecho para todas y todos y daría mayores garantías a la población de que, lo que se pretende hacer, se hará de la manera más conveniente y respondiendo a los intereses de la gente, que es lo primero”.





POBRE Y MEDIOCRE

Falero continuó con su exposición. Dijo que “lo que se nos presenta -tengo que hacer manifiesto mi malestar-, la presentación de este proyecto de fideicomiso me resulta muy pobre, y disculpe el término a emplear: mediocre, prácticamente en su totalidad, y lo digo con el mayor de los respetos, pero es lo que siento. Es casi un folleto promocional, no explicativo ni informativo. Me pregunto si un estudiante de primer o segundo año de Economía no sería capaz de dar una mejor forma a esta presentación, que es mucho menos que básica, algo que los propios proponentes reconocen de partida -que la presentación es básica-, y eso muestra poca seriedad a la hora de tratar temas de considerable importancia como este, falta de seriedad y de respeto para con la ciudadanía que los votó para ocupar ese lugar, como para con todo el cuerpo de ediles”.

Falero consideró que un proyecto de fideicomiso “termina comprometiendo las finanzas de la comuna -y en este caso, por lo que resta de este período de gobierno y de todo el período próximo-, comprometiendo los dineros públicos, recaudados en impuestos y tributos. En este caso no se brinda detalle alguno en profundidad. En el caso del puente sobre arroyo Campanero, no dice nada sobre proyección de expropiación de terrenos ni costos asociados, costos en materiales, no existe proyección de obras para Blanes Viale, barrio o localidad de más de 100 habitantes, que está asociada directamente con dicho puente. No hay nada en este fideicomiso que aplique al desarrollo integral de este punto”.





CARENCIAS

Falero señaló que “lo expuesto es algo común a todas las propuestas. Algunas podrían realizarse con los fondos comunales y sin necesidad de comprometerse con un fideicomiso. No existe proyección de mano de obra en cada uno de los ítems, ni cuánto implicaría en tributos y aportes sociales. Y podría mencionar un montón de detalles más. Todo esto no solo me genera malestar, también me genera preocupación, y de esa preocupación surge mi pregunta para al intendente: ¿Cuál es la razón que motivó que los ediles no contemos con la información necesaria, en tiempo y forma, para encarar un análisis en profundidad, con la seriedad y responsabilidad que se requiere en estos casos?”.





NO CONVENCE

Continuó Falero, sin esperar una respuesta del intendente. Señaló: “No quiero ser mal pensado de que exista mala fe ante la carencia de detalles, pero después de darle vueltas y vueltas al asunto, y luego de varias instancias en las que hemos tratado el tema en la bancada de mi partido, sin poder avanzar con gente idónea en la materia que observó con incredulidad este ‘proyecto’, he llegado a preguntarme si no existe cierta intencionalidad política en lo básico de la presentación. Porque esto nos coarta la posibilidad de análisis y, por ende, coarta también la posibilidad del necesario debate. No le tenemos miedo a que nos convenza, como alguno dice por ahí. Al contrario, si llegara a convencernos es porque se estarán haciendo las cosas como creemos que deben hacerse”.





DEFINICIÓN DE FIDEICOMISO

Finalmente Falero manifestó que “la palabra fideicomiso viene del término latín fideicommissum, de la unión de las palabras ‘Fide’ que quiere decir confianza o fe; y ‘commissum’ que significa comisión, lo que se podría traducir como ‘un cometido o comisión de confianza’. En estas circunstancias, debo expresar que me será muy difícil dar un voto de confianza cuando así se requiera. Desde nuestro sector consideramos que es un fideicomiso poco ambicioso, cuenta con pocas obras de relevancia. Solamente el puente sobre Arroyo Campanero, que es algo reclamado desde hace años, incluso desde el Frente Amplio. Todo lo demás son pequeñas obras, para un endeudamiento por 8 años. Muchas de las cuales pueden ser realizadas por la misma comuna con recursos propios, sin tener que endeudarse. Este proyecto de fideicomiso tampoco contempla ningún impacto social ni educativo, más considerando el contexto de salida de la pandemia que estamos viviendo, pensando en el bienestar y calidad de vida de la población”.





“HAY COSAS QUE NO VOY A DEJAR PASAR”

Dado lo extensa de la exposición, pidió el intendente que se le repitiera la pregunta y así lo hizo Falero: “¿Cuál es la razón que motivó que los ediles no contemos con la información necesaria, en tiempo y forma, para encarar un análisis en profundidad con la seriedad y responsabilidad que se requiere en estos casos?”

García dijo que “hay cosas que no voy a dejar pasar, más allá de la pregunta. Vinimos a la Junta porque fuimos convocados. Son ustedes los que deben discutir si es mejor que venga a la Junta y que todos los ediles tengan la información o ir a la comisión. Se nos citó y aquí estamos”.





TRANSPARENCIA

Visiblemente molesto, García dijo que “habló de transparencia, hemos sido absolutamente transparentes porque dimos a conocer este proyecto de fideicomiso a todas las bancadas de todos los partidos. No tuvimos devolución de ninguna bancada. Después lo presentamos públicamente. Hemos tenido intercambio sí con algunos ediles. Formalmente no tuvimos ninguna devolución del Frente Amplio, que tenían todas las posibilidades porque saben de la apertura que tenemos y de la vocación de diálogo, con el sistema político y con la sociedad en general”.





TODA LA INFORMACIÓN

Reconoció el intendente García que “nos cabe la responsabilidad de comparecer a la Junta y traer toda la información, como hemos hecho. Son ustedes los que podrán sacar las conclusiones que estimen convenientes. Estamos trabajando con la Corporación Nacional para el Desarrollo, y la presentación realizada es similar a la que han hecho todas las intendencias que optaron por el fideicomiso. El nivel de detalle es superior al que han presentado otras intendencias”.





DEFINICIÓN LEGAL

Finalmente García se refirió a la definición dada por Falero de fideicomiso. Dijo que “hablar de fideicomiso, más allá del significado del término, hoy tenemos que hablar de la definición legal, que es lo que a todo nos rige. Es una creación jurídica que permite generar un patrimonio de afectación destinado a un objetivo concreto. La CND lo dice, ‘recursos que se afectan con un determinado objetivo que son administrados no por la IDL sino por el fiduciario, persona jurídica diferente a la IDL y a la CND’”.





SOBRE EL PUENTE

Sobre el puente sobre el arroyo Campanero, García respondió que “tener el grado de especificidad que usted reclama señor edil, lleva una inversión de un 3 a un 8% de la obra, eso lo vamos a hacer al momento de contar con los recursos. Sería irresponsable volcar recursos en una obra que no sabemos si la vamos a realizar. Un puente de 3 millones y medio de dólares, son unos 100 mil dólares. No podemos disponer de ese dinero si no sabemos si se hace o no la obra. Una vez se apruebe el fideicomiso y se tenga la certeza de contar con el crédito, se van a tener todos los detalles para concretar esta ansiada obra. El momento de tener el detalle de la obra, es una vez decidida la inversión, porque no tenemos los recursos, que vendrán una vez decidido el fideicomiso. Tenemos la absoluta tranquilidad de haber presentado el fideicomiso, hemos definido las obras hasta donde podemos y hemos traído a esta sala para el estudio de los 31 ediles toda la información que disponemos”.